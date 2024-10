V průběhu života se každý z nás jistě mnohokrát ocitne v situaci, kdy potřebuje cítit blízkost jiného člověka, podporu a lásku. Měli bychom vědět, že je tady někdo, komu na nás záleží. Jak dát milovanému partnerovi, dětem nebo rodičům nejlépe najevo, že jsme tady nejen s nimi, ale také pro ně?

Takovými otázkami se nezabýváme jen my sami, ale řeší je také odborníci na lidskou duši, tedy psychologové. Podle nich máme opravdu hodně možností, jak vyjádřit svoje sympatie, potěšit lidi kolem sebe, ulehčit jim při řešení složitého problému.

Stačí se trochu vžít do jejich situace a zamyslet se, co bychom v takové chvíli chtěli slyšet my sami. Některými větami ale můžeme opravdu jen málokdy takzvaně šlápnout vedle…

Posuňte svoje komunikační dovednosti podle videa na youtube od Tomáše Kvalipíka:

Zdroj: Youtube

Nebojte se mluvit o citech

Miluji tě, mám tě rád – to jsou slova, která pohladí po duši každého. Musí ale za nimi stát také skutky, nejdrobnější dennodenní jednotlivosti jako je zběžné pohlazení, pomoc, pozornost. Stále ale platí, že vyjádření lásky a oddanosti zmůže opravdu mnoho, i po desítkách letech partnerství. Stejně tak potřebují podobné věty slyšet děti, které jsou si často velmi nejisté, ale i senioři, jimž pomalu mizí jejich celoživotní přátelé a oni se začínají cítit osamoceni.

Oceňte snahu

Vážím si toho, co děláš, obdivuji tvoji snahu. I tato slova jsou podle psychologů neobyčejně povzbuzující. Ne vždy se nám daří všechno tak, jak bychom si sami představovali. V takové chvíli můžeme být sami ze sebe zklamaní, obzvlášť lidé, kteří jsou takzvaně „nastaveni na úspěch“.

Úspěchem ale může být už jen sama cesta k cíli, ačkoliv bychom jej nikdy nedosáhli. A tak je dobré čas od času ukázat, že vidíme, o co se člověk vedle nás snaží, že vnímáme, jak jde za svými plány, i když je zatím jen na samém začátku. Takovým povzbuzením dáme najevo, že si svého blízkého vážíme, cítíme jeho potřeby a jsme s ním na jedné vlně.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Podpořte svoje blízké milým slovem.

Poslouchejte a vnímejte

Poslouchám tě, řekni mi to celé – i tak můžeme vyjádřit svoje city k ostatním. Někdy se může stát, že si náš milovaný člověk neví rady v situaci, kterou my sami považujeme za jednoduše vyřešitelnou. Velkou chybou by ale bylo jeho problémy snižovat, bagatelizovat.

Odsuzujícím komentářem ve stylu: „Ty toho naděláš, já mám mnohem horší starosti,“ takového člověka odsuzujeme k výčitkám, které jeho dilematu v řešení základního problému nijak nepomohou. Možná ale bude stačit si jej vyslechnout a potom v klidu navrhnout (třeba ono velmi jednoduché) řešení.

Samotná slova nestačí

Slova jsou samozřejmě krásná a některými můžeme udělat velký kus dobra. Pamatujme si ale, že jen samotná slova nestačí. Vždy je třeba, abychom byli připraveni nejen si za nimi stát, ale také pro toho druhého skutečně něco udělat. I kdybychom jej „jen“ měli držet za ruku při čekání u lékaře.

Dejte najevo, že jste připraveni pomoci

A ještě jedna malá rada na závěr. Bude-li váš přítel v nesnázích, jistě mu pomůže vědomí, že má vedle sebe někoho, kdo ho v jeho problému nenechá samotného. Zkuste někdy místo obvyklého: „Neboj se, to zvládneš,“ říct krásné: „Neboj se, to zvládneme.“

Zdroje: www.cnbc.com, www.vox.com, www.verywellmind.com