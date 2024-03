Co nejíst, když bolí klouby? Pokud máte velmi vyvážený a zdravý jídelníček, pak bude těžké něco vytknout. Pro většinu z nás to však neplatí a vždy se v našem stravování najdou nevhodné potraviny, které přispívají zánětům a brání hojení. Znáte je?

Bolest kloubů ovlivňuje i to, co jíte

Bolest kloubů je jednoznačně nepříjemná a často výrazně omezuje pohyblivost a tím rozhodně také snižuje kvalitu života. Vedle léčby farmaky a fyzioterapie může k nápravě pomoci strava. I lékaři vám poví, že klíčovou roli při zmírnění bolesti a zlepšení stavu kloubů hraje jídelníček a životní styl. Které potraviny hrají zásadní roli a měli byste je omezit?

Problémy s klouby zcela nevyřeší, ale významně jejich zdraví podpoří. O čem je řeč? Přeci o kloubní výživě. Doplňky stravy na podporu fungování kloubů vám představí Jakub Enzl v tomto příspěvku z YouTube kanálu GymBeam cz.

Zdroj: Youtube

Které potraviny nahrávají bolesti kloubů?

Co myslíte, které potraviny to tak asi mohou být? Představte si, že při bolavých kloubech byste měli přestat konzumovat přesně ta jídla, která nám už léta odborníci rozmlouvají a upozorňují na jejich nevhodnost. Proč to tak je? Především proto, že tyto potraviny obsahují sacharidy, tuky či soli, které velkou měrou přispívají k tvorbě zánětů. Kde je zánět, je i bolest. Proto nejde jen o bolavé klouby, ale tak další i mnohé velmi rozdílné projevy chronických zánětů. Následující potraviny se snažte omezit, nahradit zdravějšími obdobami a jídelníček doplnit o zeleninu i ovoce.

Jsou to především potraviny bohaté na nasycené tuky jako jsou tučná masa, máslo a sýry. Tyto potraviny mohou zvyšovat riziko zánětu a podporovat akutní zánětlivé stavy, právě jako jsou například bolavé klouby. Rozhodně to však neznamená, že se musíte vzdát tuků docela. To by v žádném případě nebylo vhodné. Naučte se používat olivový olej a vyhledávejte takové potraviny, které jsou bohaté například na omega-3 mastné kyseliny.

Další skupinou potravin jsou rafinované sacharidy a potraviny s vysokým obsahem cukru. Ty mohou způsobovat zánět a zhoršovat bolest kloubů. Nejde rozhodně jen o bílý cukr, ale také na sacharidy bohaté potraviny z bílé mouky.

Následující skupinou jsou potraviny obsahující vysoké množství soli. Češi obecně solí hodně. Protože přidáváme větší množství soli v podstatě do veškerých potravin, nechtě tak přijímáme běžně dvojnásobek a víc doporučené denní dávky. Nejde tedy jen o konzumaci solených brabmorových lupínků nebo příliš slaného sýra. Sůl bychom se měli naučit omezovat i během vaření. Příliš slané jsou často polotovary, omáčky jako je kečup nebo sójová omáčka či některé druhy pečiva.

Také konzumaci alkoholu byste měli při bolesti kloubů omezit. Některé druhy alkoholu sice mohou obsahovat i pro zdraví důležité antioxidanty, nicméně alkohol přispívá k zhoršení funkce jater případně dalších orgánů, působí negativně na imunitní systém a tím komplikuje hojení a léčbu.

close info Profimedia.cz zoom_in Většina z nás ví, co je nezdravé, přesto nespojujeme potraviny s bolestí kloubů.

Bolest kloubů způsobená dnou

Pokud jde o bolest a zánět kloubů, který je symptomem onemocnění dnou, které se také říká zastarale pakostnice, pak největší problém způsobují potraviny obsahující puriny. Jde obecně také o zánět, nejčastěji však palce u pravé nohy, i když nahromadění krystalků kyseliny močové postihuje všechny klouby v těle nemocného, někdy také kůži.

Pro dnu zásadní puriny jsou nejen v potravinách živočišného, ale i rostlinného původu. Jde především o vnitřnosti, ale také drůbeží maso nebo tučné ryby. I když se má podle posledních bádání za to, že především živočišné puriny jsou problematické, běžně se doporučuje vyvarovat i rostlinným purinům obsaženým v houbách, fazolích, květáku nebo špenátu a mnoha dalších potravinách.

