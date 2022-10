Pokud jíte před spaním tyto potraviny, nevyspíte se. Co (ne)jíst na noc?

Podceňujete to, co jíte a pijete, anebo už jste si dávno uvědomili, jaký vliv mají potraviny a nápoje na váš organismus? Patrně tušíte, co není nejlepší jíst na noc. Co si o tomto tématu myslí odbonice na stravování? Říká, že každý organismus je unikátní, ale většinu z nás ovlivňují potraviny podobně.

Spíte dobře?

Máte problém se spánkem či usínáním? Než si naordinujete pilulky, napřed zkuste změnit své stravovací návyky. Také to, co jíme a pijeme, značně ovlivňuje nejen usínání, ale i kvalitu spánku.

Kvalitní spánek si nedopřává každý

Jak všichni dobře víme, spánek a usínání nevnímáme všichni stejně. Problémy s usínáním, délka a kvalita spánku jsou sice také individuální a ne všichni potřebujeme k fungování stejný počet hodin, nicméně kvalita je vždy důležitá.

Spánek ovlivňuje řada souvislostí, z nichž jsou důležité také potraviny a nápoje konzumované později odpoledne a navečer.

Vzhledem k tomu, že potřeby jsou velmi individuální, nelze říct, že tato doporučení je nutné striktně dodržovat. Pokud byste však rádi upravili své usínání a zlepšili kvalitu spánku, měli byste vzít v úvahu i vliv konkrétních potravin a nápojů.

Látky obsažené v tom, co konzumujeme, rozhodně ovlivňují náš organismus. Chemie našeho těla zase ovlivňuje v podstatě vše ostatní a individuální potřeby či nevhodnost se pak odrážejí nejen do průběhu dne, ale také noci. Kruh se uzavírá. Ale jak z takové smyčky ven?

Co nejíst a nepít před spaním?

Vyloženě nevhodné jsou potraviny obsahující cukr. Vyhněte se proto sladkým jídlům, ale také slazeným mléčným výrobkům. I když jsou jogurty, tvarohy či mléko pro usínání naopak vhodné, neboť obsahují aminokyselinu tryptofan, rozhodně ne takové, které jsou doslazené či ochucené ovocem a podobně. Jestliže však trpíte alergií či „pouhou“ intolerancí na laktózu, mléčným výrobkům se raději vyhněte úplně.

Rozhodně jsou nevhodné také stimulující látky jako kofein. Zde hraje velkou roli senzitivita, a proto je možné, že někomu káva večer nevadí, zatímco jiný potřebuje k nerušenému spánku poslední kávu ve dvě nebo ve tři odpoledne. Pamatujte, že kofein je obsažen nejen v kávě, ale také čajích. Jeden šálek kávy obsahuje zhruba 100 mg kofeinu, čaje maté 85 mg, matcha okolo 70 mg, černé čaje mohou mít okolo 48 mg a zelené 40 mg kofeinu. Na rozdíl od těchto, bylinné čaje běžně kofein vetšinou neobsahují, a to ani v malé míře.

Navíc některé z těchto čajů se vyloženě doporučují pro usínání. Sem patří mírně sedativní meduňka, která je také velmi příjemná a dobře ji přijímají i děti. Pro uklidnění se doporučují čaje také z kozlíku lékařského, heřmánku či levandule. V lékárnách či na internetu najdete nepřeberné množství bylinných směsí na spaní.

Mezi nevhodné potraviny a nápoje patří také nadýmavé, pálivé či takové, které způsobují dehydrataci. Proto ani alkohol není ideální a může narušit především kvalitu spánku, protože vede k probouzení, pocitu žízně či nucení na toaletu.

Vyvarujte se však velkého množství tekutin. Odbornice doporučuje před spánkem nehladovět. I když poslední jídlo by mělo být nejpozději dvě a půl hodiny před spánkem, drobnosti, jako například pár lžic jogurtu či tvarohu nebo troška ořechů, zaženou hlad a nijak negativně neovlivní usínání ani hodinu před spánkem.