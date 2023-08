10 potravin, které by ženy po padesátce měly navždy vyřadit ze svého jídelníčku

Padesáté narozeniny nejsou jen psychologickým předělem v životě. Je to také doba, kdy se tělo většiny z nás začne chovat trochu jiným způsobem, než na jaký jsme byli doposud zvyklý. K častým změnám bohužel patří také přibírání na váze, a to i bez větší změny životního stylu. Metabolismus se zkrátka zpomaluje. I proti tomu ale můžeme bojovat – hlavně uváženou změnou jídelníčku.

Říkaly nám to maminky i babičky a teď to pociťujeme na vlastní kůži. Ano, padesátka je zapeklitý věk, kdy se musíme vyrovnávat se změnami, které sice jen těžko zvrátíme, ale můžeme je zmírnit, pokud se jim zkrátka přizpůsobíme. Jedna z hlavních změn by se měla dotknout životosprávy, zejména pak jídelníčku. Co bychom si tedy měli raději odpustit, abychom udrželi naše tělo v kondici?

Fast food? Raději ne

V padesáti letech už jsme dost “staří” na to, abychom se nemuseli stravovat ve fast foodech a podobných zařízeních. Pokud si chceme zajít na večeři, vyberme raději tu, která nabídne kvalitní zdravou stravu. Je jich dnes už dost a ceny mnohdy nejsou o tolik vyšší než v leckterém pouličním stánku.

To samozřejmě platí také o polotovarech či instantních jídlech, připravovaných doma pouhým zalitím horkou vodou. Taková jídla obsahují většinou zbytečné množství tuků, cukrů a soli, které naše tělo rozhodně nemůže potřebovat.

Bílé pečivo jen jako zákusek

Pečivo z jídelníčku většina z nás sice asi úplně nevyřadí, ale i tady máme na výběr. Buď koupíme obyčejnou bílou housku se zcela zbytečnými kaloriemi, nebo se zaměříme na pečivo celozrnné, tmavé, které tělu kromě zasycení nabídne i další bonusy pro trávení a celkové fungování. Proteinový chléb bude také dobrou volbou. Bílé pečivo si tedy nechme (pokud se bez něj neobejdeme) jen jako lahůdku jednou za čas, podobně jako zákusek.

Alkohol a limonády jen výjimečně

Dalším skrytým problémem může být alkohol. Jistě, společenský život se bez něj bohužel často tak docela neobejde, ale nakonec si sami dobře uvědomujeme, že rána po večírku už nejsou stejná jako ve dvaceti. Navíc kalorie, které alkohol obsahuje, se zbytečně ukládají kdekoliv na těle, což brzy pocítíme. A tak, pokud je to jen trochu možné, se zkusme alkoholu skutečně raději vyhýbat. Uvidíte, že si brzy zvyknou i vaši přátelé a přestanou vás k jeho konzumaci přemlouvat.

Když už jsme u pití – ani sycené limonády nejsou to pravé (nejen) po padesátce. Svým obsahem cukru se vyrovnají sladkostem, na které ani nepomyslíme, a navíc kyselina fosforečná, kterou často obsahují, závažným způsobem urychluje řídnutí kostí.

Jsou zdravé potraviny opravdu zdravé?

Pozor bychom si trochu paradoxně měli dávat také na “zdravé” nízkotučné potraviny. Při jejich případném nákupu je nutné pozorně prostudovat jejich složení, protože mnozí výrobci v honbě za výdělkem sice inzerují snížené množství tuku, ale už zapomínají zdůraznit, jakým množstvím cukru ztracenou chuť nahrazují. Mohli bychom se tedy divit, že při konzumaci nízkotučných výrobků spíše přibíráme.

Stejně tak nejsou ale vhodné ani nápoje, u nichž výrobce inzeruje, že jsou bez cukru. Náhradní sladidla také tělu příliš neprospívají.

Pohodlné, ale nevhodné

Zkusme také raději zapomenout na objednávání jídla do práce. Je sice pohodlné, když kurýr přiveze pizzu nebo jakékoliv jiné jídlo přímo do budovy, ale výsledek bude stejný, jako v již zmiňovaném fast foodu. Je sice pravda, že je Česká republika na špičce mezi konzumenty této původně hlavně italské speciality, ale i tady platí, že čeho je moc, toho už je příliš.

Uzeniny nejsou dobrá volba

Milujete uzeniny? Tak snad jednou za čas nebude tak zle, ale na pravidelnou konzumaci raději zapomeňte. Soli, konzervanty, sodík – to jsou hlavní přísady, které se budou usazovat v těle. Nejde přitom jen o tloustnutí, ale také o zvyšující se riziko vzniku rakoviny a dalších zdravotních problémů. A o to jistě nikdo z nás nestojí.

Řízek trochu jinak

Smažená jídla z fast foodu jsme z jídelníčku už vyřadili, ale na řadu by měla přijít (alespoň z většiny) i ta doma připravovaná. Většina z nich má i svoji zdravější variantu, stačí si projít pár kuchařek. Třeba takový docela obyčejný kuřecí řízek: použijeme-li místo strouhanky třeba rozdrcené kukuřičné lupínky, pak bude takový řízek, navíc upečený v troubě, prakticky bez omastku, snad ještě lepší náhradou za ten olejem nasáklý.

Sladkosti a grapefruit

I když už nyní začíná vypadat seznam “zakázaných” potravin hrozivě, měli bychom do něj zařadit také sladkosti, a to samozřejmě s ohledem na většinou již pomalejší metabolismus. Neznamená to, že bychom si nemohli vzít dílek čokolády, ale spořádat ji celou na posezení opravdu nemusíme.

Může se to zdát zvláštní, ale mnozí lidé by si měli dát pozor také na konzumaci citrusů, zvláště grapefruitu. Látky, které jsou v něm obsažené, totiž prokazatelně zvyšují účinek vybraných druhů léků, což může vést ke zdravotním problémům.

Všeho s mírou

Z předchozích řádků se může zdát, že v padesáti život vlastně končí. Klid, všechno je potřeba brát s rozumem, a pokud se nad lékařskými doporučeními zamyslíme, zjistíme, že jde vlastně o rady, které by bylo dobré dodržovat už od dětství. Možná bychom se pak i té padesátky dočkali v ještě lepší kondici.

Ale i v tomto věku ještě není nic ztraceno a omezení některých jídel a přísad určitě nikomu neuškodí. Nemusíme se vším skončit ze dne na den, ale bude dobré uvědomit si, co tělu prospívá a co mu naopak škodí. Známe jej už dost dlouho na to, abychom to bez problémů rozlišili, dává nám jasné signály.

