5 potravin, které zhoršují chrápání. Manželovi je večer raději nedávejte

Každou noc vedle sebe slyšíte zvuky, jako startovala motorová pila? Chrápání je nejen velmi nepříjemná záležitost, která ruší všechny okolo, ale hlavnímu aktérovi může způsobit i vážné zdravotní komplikace. Intenzitu hlasitého spánku zhoršují také některé potraviny. Poradíme vám, které manželovi před spaním rozhodně nedávat.

Chrápání je ovlivněno mnoha faktory. Někdy stačí obyčejná viróza a plný nos a nevyspí se nikdo. V takovém případě je ale dobrou zprávou, že chrápání je pouze dočasné a jakmile nachlazení zmizí, vezme s sebou i ono nepříjemné hlasité spaní. V horším případě jsou příčiny chrápání zcela jiné, a pokud dotyčný chrápající sám nebude chtít, změna se konat nebude. Vy však máte v ruce alespoň malou zbraň, která vám pomůže ke klidnějšímu spánku v podobě jídla. Až tedy budete připravovat manželovi večeři, vybírejte suroviny pečlivě.

Co se děje v našem těle při chrápání? Podívejte se ve videu:

Potraviny, které jíst

Jídlo je lék a platí to i v případě potíží s chrápáním. Existují potraviny, které mohou projevy hlasitého spánku zmírnit a dopřát tak ostatním členům rodiny alespoň částečný odpočinek.

V drtivé většině se jedná o potraviny s blahodárnými účinky na celkové zdraví organismu. Působí antibakteriálně, dokáží zatočit se záněty v těle a uvolňují dýchací cesty. Zároveň podporují hojení a zdraví dýchacích cest, což je v mnoha případech chrápání naprosto klíčové.

Co rozhodně nejíst?

Na druhou stranu jsou pokrmy, které spíše škodí a chrápání ještě prohlubují. Obecně platí, že večeře by měla být lehká. Pokud myslíte na salát, jste na správné cestě. Lahodný zeleninový salát například s pečenou rybou je ideální. A u jedinců, kteří mají potíže s chrápáním, to platí dvojnásob. Co tedy rozhodně nejíst? Zapomeňte na těžká smažená jídla. Hamburger s hranolkami rozhodně není ta správná volba. A ani v případě, že to manžel zapije pivem, aby mu slehlo.

S alkoholem to nepřehánějte. V jakémkoliv množství je pro náš organismus nezdravý. Zdroj: Henley Bailey / Shutterstock.com

Alkohol je tabu

Alkohol je sám o sobě velmi diskutované téma. Někteří odborníci nemají nic proti jedné malé sklence dobrého vína, buď jak buď, alkohol je pro náš organismus toxický a rozhodně nepatří k nápojům, které bychom měli konzumovat pravidelně. Navíc alkohol podporuje chrápání, při výraznější konzumaci (stačí 2 až 3 piva) uvolňuje svaly v krku a tím hlasitému spánku přispívá na intenzitě.

Na sladkou tečku zapomeňte

Nechystejte k večeři ani dezert a vyvarujte se cukrovinkám a slazeným nápojům. Jednoduché cukry podporují vznik zánětlivých onemocnění, nejen v celém organismu, často ale i v dýchacích cestách. Zahlenění a potíže s dýchací trubicí si pak vyberou daň na vašem spánku.

Na těžkou večeři plnou sacharidů a tuků rovnou zapomeňte. Zdroj: Dejan Dundjerski / Shutterstock.com

Pozor na zahlenění

Stejně jako dezerty a jídla nabitá jednoduchými cukry byste měli před spaním vypustit i jiná jídla, která způsobují zahlenění, nebo mohou podporovat tvorbu hlenu. Až tedy budete chystat večeři, připravte raději kousek libového masa místo tučného, na rychlé občerstvení rovnou zapomeňte, nevhodné jsou i pokrmy obsahující lepek a obecně tučná jídla. Zároveň si pamatujte, že s přeplněným žaludkem se špatně usíná a ještě hůř spí.

