Vejce jsou běžnou a oblíbenou součástí našeho jídelníčku a většinou jsme přesvědčeni, že jde o ryze zdravou potravinu, jejímž příjmem nemůžeme udělat žádnou chybu. Není to ale tak docela pravda, i vajíčka musíme “umět” jíst, jinak mohou způsobit nečekané problémy.

Vejce jsou bezesporu vhodným a výhodným zdrojem bílkovin, o tom není třeba dlouze diskutovat. To ale není všechno, kromě toho dodají tělu také mnohé aminokyseliny a vitamíny, hlavně pak A a vitamíny ze skupiny B a samotný žloutek se může pyšnit opravdu vysokým obsahem vitamínu D. Z dalších prvků se můžeme spolehnout na dávku železa a zanedbatelný není ani obsah cholinu. Navíc jde o potravinu, která nezatíží organismus přebytkem sacharidů. Není tedy divu, že konzumace vajec v celém světě neustále stoupá a neměli bychom na ně zapomínat ani my.

Deset plus jedna otázka je youtubový zdroj, kde se o konzumaci vajec dozvíte více:

Zdroj: Youtube

Jídlo plné bílkovin

Jak bylo uvedeno, jsou vejce velmi bohatým zdrojem bílkovin, výzkumy dokonce dokládají, že jde až o 12 z každých 100 gramů. Jestliže tedy průměrně velké vejce bude vážit kolem 50 gramů, pak jde o 6 gramů bílkovin v jednom kusu. To je vzhledem k celkové potřebě příjmu našeho organismu značná dávka, protože průměrný muž při sedavém zaměstnání potřebuje podle lékařů asi 56 a žena 46 gramů bílkovin denně.

Matematika tady neplatí

Jednoduchým výpočtem bychom tedy mohli dojít k závěru, že muž získá z devíti a žena ze šesti vajec denně celou dávku bílkovin. To ale odborníci rozhodně nedoporučují. Podle jejich názoru je pro dospělého člověka vhodné zkonzumovat maximálně dvě vejce denně, pro děti a těhotné ženy pak povolují až tři kusy na den.

close info Shutterstock zoom_in Vejce jsou skvělým zdrojem bílkovin, vitaminů a minerálů.

Pozor na špatnou kombinaci

Svoje pravidla má také úprava vajec a jejich kombinace s dalšími potravinami. V některých případech bychom se totiž zbytečně připravovali o účinné látky nebo bychom si způsobili trávicí problémy. Na co si tedy dát dobrý pozor? Třeba na klasickou anglickou snídani…

Slanina není ideální

Smažená vejce, slanina, fazole a spousta dalších dobrot – to všechno se objevuje na talíři pravých Angličanů nebo většiny turistů, kteří do této země zavítají na pár dní. I když je to jistě chutné a zajímavé, měli bychom se právě kombinaci vajec se slaninou vyhnout. Kombinace vysokého obsahu bílkovin a tuku ze slaniny sice znamenají rychlý přísun energie, ta ale stejně tak rychle zase odchází a místo povzbuzení na celý den může dojít k útlumu až letargii.

Pravá anglická snídaně?

Zůstaňme ještě u zmiňované anglické snídaně, k níž si mnohdy dopřejeme také výborný čaj. Jenomže tady je další kámen úrazu. Čaj v kombinaci s vejci může způsobit zažívací problémy v podobě zácpy, a to dokonce velmi závažné. Stejně tak je vhodné z vaječného jídelníčku vyřadit sojové mléko obsahující trypsin, který snižuje výživovou hodnotu vajec působením na jeho proteiny.

Cukr s vejci? Jak kdy

Vhodná není ani kombinace vajec s cukrem, i když se nejedná o tak běžný případ. Setkají-li se vejce s cukrem při vysoké teplotě, může dojít k procesu zvanému glykolýza a s většinou aminokyselin, které od vajec očekáváme, se můžeme rozloučit. Navíc dokonce ohrožujeme svoje zdraví, protože takováto kombinace může vést až ke změně srážlivosti krve a vzniku trombózy.

Jsou i další výjimky

K zažívacím problémům může dojít také při souběžné konzumaci vajec a králičího masa, mléka, sýrů nebo fazolí (a jsme zpět u opěvované anglické snídaně). Není třeba připomínat, že vejce bychom měli vždy konzumovat dobře uvařená, nikoliv ale vařená zbytečně dlouho. Ani smažení jim nedělá příliš dobrou službu, ale nenecháme-li je na pánvi zbytečně dlouho, nic takovou úpravou nezkazíme.

I když by měla mít vaječná kuchyně svoje pravidla, rozhodně na tuto potravinu nezapomínejme. Ačkoliv většina z nás nepojídá vejce denně, svoje místo v jídelníčku mít mají.

