19. 7. 2024

Ledviny vás trápí už dlouho nebo máte akutní problémy? Chcete jim ulevit? Dejte si pozor na to, co jíte. Ledviny to samozřemě ovlivňuje, ale nejen je. Pokud už nefungují na sto procent, můžete si nevhodnou stravou zadělat na další problémy.

Víte, jakou dietu by měli zvolit lidé s nemocnými ledvinami? Co víte o zdraví ledvin? Možná tušíte, že problematická je sůl, není to ale zdaleka všechno. Lidé, kteří mají akutní, ale hlavně chronické problémy s ledvinami, by měli nejen hledět na svůj pitný režim, ale také znát dobře potraviny, které mohou představovat nadměrnou zátěž právě pro ledviny, případně ale i další orgány. Jaké jsou možnosti léčby chronického onemocnění ledvin? To přesně vám prozradí v tomto příspěvku z YouTube kanálu Nízkobílkovinná dieta PharmDr. Hana Šindelářová a její host MUDr. Jan Vachek. Zdroj: Youtube Proč jsou špatně fungující ledviny probém pro celé tělo? Je jisté, že ledvinám škodí nejen nadměrná konzumace soli, respektive sodíku, ale důležité je také omezit potraviny s vyšším obsahem bílkovin, draslíku a fosforu. Tyto sice neškodí vyloženě ledvinám, ale díky tomuto párovému, špatně fungujícímu orgánu, který přestává kvalitně regulovat obsah těchto minerálů v krvi, dochází k negativnímu působení na řadu dalších orgánů i celkové zdraví organismu. V každém případě se doporučuje regulovat a sledovat sodík. Ten je zodpovědný za zadržování vody v těle, což představuje nejen zátěž pro ledviny, ale také dochází ke zvýšení krevního tlaku. A to je další problém, který zatěžuje ledviny. Podobné je to také s bílkovinami. Ledviny odstraňují odpadní látky vznikající při metabolizování bílkovin, a proto při velkém zastoupení bílkovin ve stravě dochází k dalšímu a zcela nevhodnému přetěžování ledvin. Fosfor, jehož přítomnost v těle regulují právě ledviny, může vést k problémům s kostmi, kalcifikaci cév nebo hormonální nerovnováze. Nadbytek draslíku způsobený špatnou regulací ledvin poškozuje srdce a může způsobit závažné problémy včetně srdečního selhání. close info New Africa / Shutterstock zoom_in Ať už máte s ledvinami problémy chronické nebo akutní, na některé potraviny byste si měli dát pozor a neméně důležitý je správný pitný režim. Co nejíst při problémech s ledvinami? Co vše zmíněné znamená v praxi? Mezi problematické potraviny patří nejen extrémně slaná jídla, ale také konzervovaná jídla včetně zeleniny či takzvané „hotovky“. Nadmíru slané jsou také nakládané zeleniny včetně okurek či oliv. K potravinám plným sodíku patří také zpracovaná masa, respektive převážně uzeniny. Překvapením může být nevhodnost celozrnných potravin, které obsahují velké množství minerálů. Zcela proti trendům zdravé životosprávy se proto doporučuje konzumace bílého pečiva, omezení potravin jako müsli, ovesných vloček či výrobků ze špaldové mouky. Podobné je to také s avokádem, které obsahuje doslova obrovské množství draslíku. Mnohé další druhy ovoce a zeleniny obsahují zase fosfor ve velké míře. Jde především o banány, pomeranče, rajčata, ale i brambory. Dalším podrazem na vaší zdravou dietu či životní styl může být nevhodnost zelené listové zeleniny včetně salátů, špenátu a podobně. Související články close Zdraví Co může barva vašich dásní prozradit o vašem zdraví video close Zdraví Jaká je nejsilnější protizánětlivá bylina video Zdroje: medicalnewstoday.com, healthline.com

