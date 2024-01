Čaj je jeden z nejoblíbenějších nápojů na světě. Pochází z Číny, ale oblíbili si ho lidé po celé planetě. Pokud také rádi pijete čaj, tak si dávejte pozor, abyste do něj nepřidávali tyto věci. Možná děláte velkou chybu.

Čaj je oblíbeným nápojem po celém světě. V Anglii ho pijí každý den, v Itálii například jen při nemocech. V Čechách a jiných zemích se pití čaje stalo spíše ranním snídaňovým rituálem. Prapůvodní kořeny má však v Číně, kde se jako první používal jako bylina k léčení různých nemocí. Teprve několik století poté staří Číňané objevili, že se čajové lístky dají vařit.

Video, kde se dozvíte něco více o kávě, si můžete pustit na Youtube kanále Rozum v troubě:

Zdroj: Youtube

Co do čaje nepatří

Čaj je zkrátka absolutní snídaňová klasika. Jsou ale určité věci, které k němu nepatří. První z nich jsou výrobky z cizrnové mouky. Je to kvůli tomu, že v kombinaci s čajem mohou způsobit zažívací problémy a snižovat schopnost těla absorbovat živiny. Další vás možná překvapí a pro někoho to bude šokující zjištění. Citron v čaji není vždy dobrý nápad. Je to kvůli tomu, že citron obsahuje velké množství kyseliny citronové. Ta může způsobit, že se budete cítit nevolně a nafoukle. Zároveň může šťáva z citronu vytvořit otoky v žaludku. Lékaři tudíž doporučují nepít čaj s citronem, zejména pak ráno.

close info Profimedia zoom_in Ranní šálek čaje s citronem lékaři nedoporučují.

Co dalšího do čaje nepatří

Potraviny, které jsou bohaté na železo, také pro jistotu k čaji vynechte. Čaj totiž obsahuje třísloviny a šťavelany, což jsou antinutriční látky. Ty zabraňují vstřebávání železa ve vašem těle. Takže při čaji o páté raději vynechte ořechy, listovou zeleninu a obiloviny. Rovněž lékaři doporučují, abyste se zmrzlinám, jogurtům a celkově studenému jídlu při pití čaje vyhnuli velkým obloukem. Studené a teplé nejde dohromady a tato kombinace nemusí být pro vaše tělo zrovna blahodárná. Může vám dokonce oslabit trávicí systém a způsobit nevolnost.

Zdroje: www.oriental.cz, timesofindia.indiatimes.com