Cibule je oblíbená a zdravá zelenina, která se hodí do mnoha pokrmů. Ovšem s některými potravinami byste ji kombinovat neměli. Co tedy raději nemíchat s cibulí?

Je faktem, že bez cibule by to bylo v kuchyni smutné. Je skvělým základem i dochucovadlem mnoha pokrmů. Cibule je bohatá na síru, která jí dodává její typickou chuť a vůni. Ovšem tento prvek s některými látkami reaguje tak, že vám může být těžko a nevolno. Není tedy od věci vědět, s čím byste si cibuli rozhodně dopřávat neměli.

Cibule je zdravá

Tato zelenina je plná užitečných látek pro náš organismus. Podílí se v našem těle na likvidaci volných radikálů, zlepšuje metabolismus, napomáhá předcházet osteoporóze, posiluje imunitní systém, účinně bojuje proti choroboplodným zárodkům, a dokonce i omlazuje. Vzhledem k tomu, že tato zelenina obsahuje prostaglandin A, podílí se aktivně na snižování vysokého krevního tlaku. Cibule je užitečná i pro obnovu mozkových buněk, ale i ke zmírnění stresu a jako účinná prevence před nachlazením. Zelenina navíc obsahuje velké množství vitamínu C a karotenu, což jsou silné přírodní antioxidanty. Přes všechny tyto výhody si však cibuli nedávejte s níže uvedenými pokrmy.

Cibule a med

Pokud si rádi sladíte pokrmy medem, měli byste vždy dopředu zvážit, jestli jste před tím v nejbližší době nekonzumovali cibuli. Bohužel to nemá dobrý vliv na celkové zdraví očí. Kombinace cibule s medem může vyvolat různé nekomfortní pocity a v některých případech i nepříjemné potíže.

Cibule a ryby

Ryby by měly být častým doplňkem každého zdravého jídelníčku. S cibulí je však nikdy nekombinujte. Problém je v obsažených látkách, které spolu zcela nekorespondují. Síra z cibule může způsobit, že ryby budou mít hořkou chuť. A protože je ryba bohatá na bílkoviny, její trávení by zpomalily účinky kyseliny šťavelové v cibuli. Bohužel to pak způsobuje nepříjemné nevolnosti a těžký žaludek.

Cibule a krevety

Cibuli si odpusťte i k pokrmům s krevetami a mořskými plody. Jejich kombinací dochází ke vzniku šťavelanu vápenatého, který se podílí na tvorbě ledvinových kamenů.

Cibule a mořské řasy

V tomto případě je vlastně problém stejný jako ten předchozí. Mořské řasy totiž reagují s cibulí stejně jako mořské plody. Jsou bohaté na jód a vápník, zatímco cibule obsahuje kyselinu šťavelovou. Opět tedy hrozí riziko vzniku kamenů.

