Tyto čaje rozhodně nepijte před spaním. Nezamhouříte oka

Pokud si chcete dopřát kvalitní spánek, měli byste myslet kromě jiného i na to, kterým čajům se večer vyhnout a nepít je před spaním. Zbytečně byste organismus nabudili a připravili ho o dávku potřebného relaxu.

Spánek je jedním ze základních pilířů správné životosprávy, a proto by měl každý z nás dodržovat základní pravidla spánkové hygieny. Doba usínání by měla být pravidelná, stejně tak jako vstávání. Také byste neměli spát dlouhou dobu během dne, či večer jíst nevhodná jídla a pít nesprávné nápoje. Před spaním je dobré se věnovat už jen klidnějším činnostem. Pokud budete trpět nedostatkem spánku, vaše tělo vám o tom dá brzy vědět. Budete unavení, nervózní a nesoustředění.

Před spaním pijte s dostatečným předstihem

Pokud si rádi dopřáváte doma po práci v klidu šálek dobrého čaje, myslete v tuto dobu na to, jaký zvolíte. Ne všechny druhy by vám umožnily hluboký spánek. Některé čaje totiž mají poměrně silné stimulační účinky. Stejně tak myslete i na možné močopudné vlastnosti některých bylin, které by vás v noci zbytečně vytáhly z postele.

Vždy je lepší dát si čaj v dostatečně dlouhém předstihu. Z hlediska přirozeného biorytmu našich orgánů, je nejlepší čas na popíjení tekutin mezi 15. až 19. hodinou v zimním čase a mezi 16. až 20. hodinou v letním čase. Právě v tuto dobu totiž nejvíce pracují ledviny a močový měchýř.

Čaj Sencha má stimulační účinky. Zdroj: shutterstock.com

Vyhněte se zelenému čaji Sencha

Tento čaj je často nazýván nápojem bohů, mládí a věčného života. Obsahuje totiž mnoho užitečných a léčivých látek. A protože má poměrně silné stimulační účinky, pijte ho raději hned ráno, dodá vám potřebnou energii na celý den.

Podle tradice se nejchutnější sencha sklízí od začátku dubna do konce května. Lístky se pak vaří na páře, aby se zabránilo oxidaci a veškeré vlastnosti tohoto zeleného čaje zůstaly nezměněné. Zvláštností senchy je, že proces vaření v páře se opakuje třikrát.

Čaj obsahuje kofein, který je na rozdíl od kofeinu v kávě vázaný na třísloviny, které se uvolňují postupně a pomalu a jeho povzbuzující účinky trvají poměrně dlouhou dobu. Je proto rozhodně nevhodné pít ho před spaním.

Večer se vyhněte černému čaji Earl Grey

Jedná se o originální kvalitní černý čaj, který si získal nesmírnou oblibu nejen u anglického královského dvora, ale po celém světě. Má totiž vynikající výraznou chuť s příchutí silic, ale také mimořádným způsobem podporuje fyzickou a mentální aktivitu. Tento čaj si určitě dopřávejte, je totiž jinak poměrně zdravý, ale jen v přiměřeném množství a určitě ne v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Jedná se o silný antioxidant, který účinně bojuje proti volným radikálům a je výbornou prevencí mnoha infekcí, a dokonce i rakoviny. Pomáhá také s trávením a zlepšuje funkci trávicího traktu. Stejně tak poskytuje ochranu pro močové cesty před infekcí.

Earl Grey před usnutím rozhodně nepijte. Podpoří totiž nespavost a někdy může vést i k bušení srdce a úzkostem.

Čaj Pu-Erh. Tento čaj však také obsahuje poměrně dost kofeinu, a tudíž dochází k povzbuzujícím účinkům mozku. Zdroj: shutterstock.com

Na noc není vhodný ani čaj Pu-Erh

Pu-erh nebo také pu'er je fermentovaný čaj s tisíciletou tradicí a říká se o něm, že pokud ho člověk pije pravidelně, čeká ho dlouhý a zdravý život. Tradičně se pu-erh vyrábí z listů čajovníku čínského v čínské provincii Yunnan. Zpracování čaje má po sklizni dvě fáze. Nejprve se čajové lístky připravují podobně jako zelený čaj a následně procházejí fermentací, dlouhodobým skladováním a stárnutím za vysoké vlhkosti. Čím déle čaj zraje, tím má výraznější chuť.

Pomůže snížit v těle zvýšené hladiny nezdravého cholesterolu, a protože pomáhá trávení tuků a lipidů, bude vám i skvělým parťákem při hubnutí. Čaj však také obsahuje poměrně dost kofeinu, a tudíž dochází k povzbuzujícím účinkům. Proto si tento čaj dopřejte spíše jen v počátku dne.

