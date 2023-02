Tyto potraviny nikdy nesmíte jíst po datu spotřeby, i kdybyste je měli v mrazáku

Některé potraviny bývají ve slevě z důvodu prošlé doby spotřeby. Často po nich sahají ti, kteří mají hluboko do kapsy. Kdy je v pořádku konzumace takzvaně prošlých potravin a kdy už se jedná o hazard se zdravím? Ne všechny potraviny po datu spotřeby je bezpečné jíst.

Zastrčený jogurt vzadu v lednici, zapomenutý sýr nebo poklad na dně mrazáku. Občas se stane, že některé potraviny nezvládneme sníst před avizovaným datem spotřeby na obalu, zapomeneme na ně, nebo je dokonce s vědomím, že jsou prošlé, koupíme, protože jsou ve slevě. Obchody čím dál častěji nabízejí zboží, kterému se blíží expirace, ve slevě, aby se tak zabránilo enormnímu plýtvání s potravinami. Zákazníci zase zlevněné zboží kupují a potěší je nižší cena na účtence. Jenže jaké potraviny je bezpečné konzumovat po datu spotřeby? A kterým byste se měli vyhýbat velkým obloukem?

Některé potraviny se kazí rychleji. Předejít jejich zkáze můžete protříděním ledničky. Zdroj: shutterstock

Dva pojmy

Na obalech potravin se můžete setkat se dvěma pojmy. Minimální trvanlivost do a spotřebujte do. Každý znamená něco jiného a potraviny, které se tomuto datu blíží, musí být prodejci řádně označeny.

Minimální trvanlivost

Pojem minimální trvanlivost do většinou říká, že potravinu lze konzumovat ještě nějakou dobu po uplynutí trvanlivosti. Většinou se jedná o suché potraviny, jako jsou rýže, těstoviny, obiloviny, konzervy. Pokud je sníte po datu spotřeby, nic se vám nestane.

Spotřebujte do

Pojem spotřebujte do už jasně vymezuje datum, do kdy je nejlepší výrobek zkonzumovat. Po datu spotřeby už by mohl být zdravotně závadný. Pokud však nedošlo k narušení jeho obalu a řádně jste jej skladovali, nemusíte jej vyhazovat do koše hned druhý den po datu spotřeby. Například jogurt můžete konzumovat ještě i pět dní po datu spotřeby. Stejně tak balený salám.

Na co si dát pozor?

Jsou ovšem potraviny, které jsou na dobu spotřeby velmi choulostivé, a které ze zdravotního hlediska je nutné konzumovat co nejčerstvější. Asi vás nepřekvapí, že nejrychleji podléhají zkáze čerstvé ryby a mořské plody. Pokud je tedy nestihnete zpracovat včas, smiřte se s tím, že skončí v koši. Podobné je to i s masem. Drůbeží maso je také náchylnější ke zkažení. Jakmile ovšem uvidíte podezřelé skvrny a zápach na mase červeném, rozhodně jej nekonzumujte. Pokud si myslíte, že maso zachráníte zmražením, není to tak, naopak byste se dopustili ještě většího hazardu se svým zdravím.

Pokud maso vypadá podezřele, nebo má nepříjemný odér, okamžitě jej vyhoďte. Zdroj: shutterstock

Vejce třiďte poctivě

I když dochází k přísné kontrole vajec, i ony jsou potravinou, která se rychle kazí, zejména při špatném skladování a rozhodně není radno vejce konzumovat po datu spotřeby. Pokud se vám sejde doma několik balení vajec, vždy je roztřiďte právě podle toho, kdy je nutné je podle data na obalu spotřebovat.

Těstoviny, rýže, cukr a jiné suché potraviny vydrží až rok. Zdroj: shutterstock

Bez obav ve spíži

Bez obav klidně rok ve spíži vydrží hlavně cukr, sůl, ale také káva a kakao a přísady na pečení jako mouka, soda a kypřící prášek do pečiva. Nezkazí se ani med a hořčice. Bát se nemusíte ani konzervovaných potravin. Ovesné vločky a müsli spotřebuje raději do dvou měsíců po vypršení data spotřeby. Oříšky, oplatky a trvanlivé mléko pak vydrží ještě další měsíc.

