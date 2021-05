Oblíbená barva říká mnoho o osobnosti: Jste takoví, jakými barvami se obklopíte

Co o vás prozradí barvy, které máte rádi a které si pouštíte do bytu či do šatníku? Napadlo vás někdy, že vaše oblíbené barvy mohou určovat i vaši povahu, životní postoje či momentální rozpoložení? Anebo že barvy ovlivňují vaše emoce? Víc prozradí barevná typologie.

NEVINNÁ BÍLÁ

Bílá barva je symbolem nevinnosti, něhy a také čistoty. Působí pozitivně a „čistě“ na nemocné lidi, proto se s bílou barvou nešetří v nemocnicích a zdravotnických zařízení. Bílou barvou se doma obklopují lidé upřímní, vyrovnaní, pořádkumilovní a konzervativní, kteří preferují svůj klid a řád. Emoční vzruchy nemají rádi. Bílá barva, stejně jako její protipól černá, patří k tzv. neutrálním barvám a dobře se kombinují s jinými barvami, které vedle nich vyniknou. V módě ji preferují ženy, které sázejí na eleganci nebo romantiku.

Bílá barva je symbolem nevinnosti, něhy a také čistoty Zdroj: Shutterstock.com

Víte, že...

... bílou barvu mají v oblibě perfekcionisté a puntičkáři?

NADČASOVÁ ČERNÁ

Černá barva je symbolem tajemna, temnoty, strachu z neznámého, ale také smíření a smutku. Proto se s ní nejčastěji setkáváme při pohřbech ve smutečních síních. V interiéru se černé kousky obvykle vyvažují světlými, aby vynikl kontrast. A lidé, kteří se rádi oblékají do černé, ačkoli nejdou na pohřeb, jsou vážní, zasmušilí, ale také sebevědomí a důstojní. Ovšem pozor, černá je jedna z nejoblíbenějších barev v módě, protože zeštíhluje a působí elegantně. Není divu, že nechybí v šatníku snad žádné ženy, i té veselé a optimistické.

Černá barva je též symbolem moci a autority.

ROZVÁŽNÁ ŠEDÁ

Kombinací neutrálních barev bílé a černé vzniká neutrální šedá. Potlačuje klid a rozvahu bílé, ale také tajemno a melancholii černé, takže nevyvolává žádné velké emoce. Je oblíbená u lidí rozvážných, kteří touží po klidu a harmonii, mají srovnaný žebříček hodnot a nikam se neženou. Což neznamená, že by byli v životě neúspěšní, naopak. Díky své rozvaze a disciplíně mohou dosahovat úspěchů ve svých oborech či koníčcích. V módě je šedá velmi oblíbenou, preferují ji lidé jak usedlí a konzervativní, tak kreativní, již ji dokážou kombinovat s pestrými tóny.

Barvami roku 2021, které vyhlásil Pantone Color Institute, se staly žlutá jako symbol radosti a optimismu a šedivá, jež značí sílu a statečnost.

Žlutá je barva slunce Zdroj: Shutterstock.com

SLUNEČNÍ ŽLUTÁ

Žlutá je barva slunce, tudíž hřejivého tepla, ohně, radosti ze života. Nebojí se jí lidé inteligentní, kreativní, cílevědomí, pracovití, a také praktičtí, přemýšliví a velkorysí. V domovech má rozjasňující, hřejivý, radostný a osvěžující účinek, proto se hodí do dětských pokojů či kuchyní. V šatníku ji preferují lidé trochu výstřední, která touží ukázat světu svoji energii, bezstarostnost a chuť žít. Na některé lidi však naopak může působit „jedovatě“, vyvolává v nich vzdor a zklamání.

Víte, že...

... žlutá barva ztělesňuje pocit svobodného ducha?

ENERGICKÁ ČERVENÁ

Jasně červená barva je symbolem ohně, vášně a energie, stejně tak agrese a vzteku. Mají ji v oblibě lidé temperamentní, aktivní, plní životní energie. V minulosti se do červené zahalovali panovníci, neboť tato barva byla reprezentativní a vyjadřovala jejich autoritu. Podle některých výzkumů zvyšuje červená barva apetit a chuť k jídlu, proto se s ní nešetří v mnoha restauracích. Stejně tak si ji někteří lidé pouští do ložnice, aspoň v podobě rudého povlečení, které podpoří sexuální vášeň.

Obecně červená barva podporuje oslabený imunitní systém, je znakem fyzického zdraví a sebedůvěry.

SMÍŘLIVÁ VÍNOVÁ

Tmavě červená barva je barva vína a na rozdíl od své světlé „sestry“ uklidňuje, vede ke smíření, větší tolerantnosti a pochopení. Preferují jí jedinci, ať už v podobě bytových doplňků nebo v šatníku, kteří jsou sice v životě aktivní, ale mají také rádi svůj klid a pohodu.

Růžová patří k jemným pastelovým barvám Zdroj: Shutterstock.com

LÁSKYPLNÁ RŮŽOVÁ

Růžová patří k jemným pastelovým barvám, jež vznikají, když k základním barvám přidáte bílou. Růžová je tedy kombinace červené a bílé. Značí romantiku, lásku a zamilovanost, ale také přátelství, životní pohodu a nadhled. V oblibě ji mají zasněné ženy, které se růžovou rádi obklopují doma, i ryze praktické a sebevědomé dámy, jež ji pustily do své skříně. Mimochodem růžová je už dlouho oblíbená i v pánském šatníku, a neznamená to často nic jiného, než že tenhle odstín je prostě cool, je příjemný i mužům, vyjadřuje vstřícnost a někdy trochu rebelii.

HARMONICKÁ MODRÁ

Modrá barva letní oblohy nebo hladiny moře je obecně symbolem harmonie, řádu, klidu a důvěry, přičemž odstíny modré mají svůj důležitý význam. Obecně platí, že v modrém pokoji se vám bude dobře odpočívat, číst a snít, dokonce se vám uleví od bolestí hlavy, v modré koupelně se báječně relaxuje a v modré pracovně se dobře soustředí. Modrá též působí jako symbol intuice, diplomacie a přirozené autority.

Tmavomodrý odstín znamená klid, snění, melancholii a stagnaci, pozor, někdy i depresi. Bleděmodrá vyvolává pocit roztomilé rozpustilosti a představivosti, a zároveň působí uklidňujícím dojmem. Tyrkysový odstín je specifický, snoubí se v něm modrá a zelená, někdy i bílá, upřednostňují ho lidé s romantickou duší a bujnou fantazií. Symbolizuje mládí, energii, komunikaci a přátelství. Tyrkysové odstíny jsou v módě oblíbené u mladých lidí, kteří jsou harmonicky založeni.

Víte, že...

.... modrá barva je symbolem nekonečna?

DUCHOVNÍ FIALOVÁ

V liturgii je fialová barva, jež vzniká kombinací modré a červené, vnímána jako barvy pokory, pokání, střídmosti a srdečnosti. Tmavé tóny jsou symbolem nejvyššího stupně duchovna, magie a kouzel, světlé odstíny znakem obětavosti a náklonnosti. Ve fialové se snoubí energie červené a rozvážnost modré. V oblibě ji mají lidé kreativní, zásadoví, ale i jedinci citliví, uzavření a zaměření duchovně.

Ve fialovém pokojíku se bude každému úžasně meditovat.

UKLIDŇUJÍCÍ ZELENÁ

Zelená je barva přírody. Uklidňuje, přináší pocit naděje a také pozitivní energii a její vliv na unavené oči je též příznivý. Zkuste se chvíli dívat do zelené louky, trávníků, zelené koruny stromů... Zelená navozuje pocit stability a naděje, zmírňuje celkovou únavu, regeneruje psychiku a v oblibě ji mají hlavně lidé sebevědomí, cílevědomí a jistí si svým životním přístupem, ale také lidé toužící po uzdravení svých pocuchaných nervů. Ne nadarmo se říká, že vycházka do zeleně je balzámem na duši. Zelené barvy a doplňky se hodí do dětských pokojů i koupelen, v šatníku se v různých módních vlnách diktátu střídají odstíny zelené od světlých, ostrých tónů až po lahvově zelené... Zelenou rádi oblékají lidé optimističtí, vyrovnaní a svérázní.

Víte, že...

...zelená je také symbolem růstu, učení a sebevzdělávání?

Barva země, hlíny, kůry stromů – hnědá je zemitá barva Zdroj: Shutterstock.com

ZEMITÁ HNĚDÁ

Barva země, hlíny, kůry stromů – hnědá je zemitá barva silně se vztahující k přírodě a „hroudě“. Je barvou lidí, kteří ve svém životě preferují řád, praktičnost, smysl pro realitu a důstojnost. Lpí na rodině a rodových „kořenech“. Hnědá má mnoho jemných odstínů, jež se hojně využívají v interiérech, ať už na stěnách, tapetách, nábytku nebo v podobě doplňků. Má uklidňující a regenerující účinky. Tmavé čokoládové odstíny převládají v zimním šatníku konzervativně založených mužů i žen. Působí přirozeně, a přitom důstojně.

Víte, že...

... hnědá je symbolem lidí spolehlivých, důvěryhodných?

Už samotné tvoření mandaly je jistou formou meditace Zdroj: Shutterstock.com

Namalujte si svoji mandalu

Barvy, které vy osobně považujete za důležité, si můžete pustit do svého života v podobě barevné mandaly (barevný magický kruh nebo obrazec ve tvaru kruhu). K mandale se pak můžete obracet při meditacích. Už samotné tvoření mandaly je jistou formou meditace, při níž se soustředíte jen na své prožívání, emoce a fantazii. Při malování vybírejte barvy, které na vás působí přitažlivě a jejichž energii chcete využívat. Mandalu můžete namalovat na papír či plátno, můžete ji i vyšít a pověsit ve svém pokoji či pracovně. Oblíbené jsou i mandaly malované na oblázcích. Malou mandalu si můžete namalovat i do svého diáře a nosit ji tak v kabelce stále při sobě. Využít můžete i předtištěné obrazce mandal a soustředit se jen na vybarvování.

Zdroj: Časopis Překvapení