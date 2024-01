close info Profimedia

Kristýna Stoklásková 22. 1. 2024

Váš žaludek je jako zahradní půda čekající na výsev. Co do něj vložíte jako první, to určuje kvalitu celé úrody. Na lačném žaludku můžeme udělat pro vaše střeva něco opravdu výjimečného. Je čas prozkoumat 3 ranní nápoje, které nejen probudí vaše smysly, ale také poskytnou vašim střevům to nejlepší.

V každodenním shonu je snadné zapomenout na to, jak moc může ranní rituál ovlivnit celý váš den. A co kdybyste začali každé ráno s nápoji, které nejen probudí vaše smysly, ale také poskytnou podporu vašemu zdraví a vitalitě?



Top 5 jednoduchých receptů na Fitness snídaní od Adama Lamky a jeho YT kanálu: Zdroj: Youtube Šťáva z Aloe vera: Čistič pro trávicí systém Aloe vera je známá pro své prospěšné látky, které mohou prospívat tělu zevnitř. Ráno může být ideální čas na posílení imunitního systému a podporu trávicího procesu a šťáva z Aloe vera může být vaším spojencem na této cestě. Šťáva z Aloe vera má jemný účinek na žaludek a může pomoci s uklidňujícím efektem trávicího systému.



Hydratace je klíčovým prvkem péče o naše tělo a šťáva z Aloe vera může být přirozenou cestou k udržení optimálního stavu tekutin v těle. To znamená více svěžesti a energie pro každý váš den.



Aloe vera obsahuje látky, které mohou pomoci chránit pokožku před negativními účinky UV záření. Má antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti, což ji činí užitečnou volbou pro péči o problematickou pleť.



Aloe vera není jen prostředek proti stárnutí, ale také přírodní pomocník pro ty, kteří chtějí udržet svou pokožku zdravou a krásnou. Bez ohledu na věk může být aloe vera tím správným krokem pro každodenní péči o pleť a zachování mládí. close info Profimedia zoom_in Šťáva z Aloe vera: Čistič pro trávicí systém. Kokosová Voda: Osvěžení s prospěchem pro střeva Co kdybychom začali tím, že ráno nahradíme slazený nápoj něčím lehčím? Kokosová voda není jen osvěžující, ale také nízkokalorická. Je to skvělá volba pro hydrataci bez zbytečných kalorií. Kokosová voda obsahuje přírodní elektrolyty, které pomáhají udržovat správnou rovnováhu tekutin v těle. Pět klíčových elektrolytů – draslík, sodík, hořčík, vápník a fosfor, které jsou důležité pro udržení hydratace a celkové rovnováhy organismu. To znamená, že pomáhá s energií a vitalitou v průběhu celého dne.



Kokosová voda obsahuje enzymy, které mohou podporovat trávicí procesy a ulevit od případných nepříjemností. Pomáhá tělu zbavit se toxických látek díky svým močopudným vlastnostem, které podporují odplavování škodlivin a posilují vaši imunitu.



Kokosová voda může být jako malý rituál při péče o sebe, který přinese do vašeho života radost a zdraví. Při každém doušku si můžete představit, jak posiluje vaše tělo a dodává mu to potřebné osvěžení pro nový den. Zelený čaj: Power drink pro zdravý střevní mikrobiom Po celé noci tělo pracuje na obnově a zelený čaj může být jako osvěžující koupel pro vaše buňky. Je plný antioxidantů, které bojují proti volným radikálům a podporují celkové zdraví.



Pokud váš ranní rituál zahrnuje i péči o postavu, zelený čaj může být váš spojenec. Obsahuje látky, jako je kofein a EGCG, které podporují metabolismus a mohou přispět ke ztrátě váhy.



Pro ty, kteří potřebují ranní energetický nádech, ale nechtějí se potýkat s nervozitou, je zelený čaj ideální volbou. Obsahuje kofein, ale ve srovnání s kávou poskytuje jemnější a dlouhotrvající energii.



Zelený čaj je jako tichý hrdina vašeho trávicího příběhu. V jeho listech se ukrývá moc polyfenolů, které jsou pro střevní mikrobiom co voda pro rybu. Studie naznačují, že tyto sloučeniny mohou podporovat růst prospěšných bakterií a tím udržovat rovnováhu vašeho střevního ekosystému. Vypijte šálek zeleného čaje a sledujte, jak se vaše střeva probouzejí k životu ve zdraví a harmonii. Jak vidíte, vaše ranní nápojová rutina má moc proměnit „obyčejné“ probuzení v opatrnou péči o vaše střeva. Ať už si vyberete Aloe vera, kokosovou vodu nebo zelený čaj, každý z těchto nápojů má co nabídnout vašemu trávicímu systému. Nastartujte svůj den těmito elixíry zdraví a sledujte, jak se vaše střeva probouzejí do nového dne plné vitality a vděčnosti. Vaše střeva vám poděkují – a vy budete cítit rozdíl. Začněte hned zítra a dejte svým střevům tu nejlepší možnou startovní výhodu. Související články close Zdraví Kate Middletonová vděčí za postavu speciální dietě. Za 3 dny díky ní shodí až 5 kilogramů video close Zdraví Zlepšete zdraví střev a zhubněte bez práce. Kila začnou mizet, když do jídelníčku zařadíte tato semínka video Zdroj: timesofindia.indiatimes.com

