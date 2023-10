Stačí, když zapustí na vaší zahradě kořínek a už jí máte všude. Ano, bršlice kozí noha je poněkud rozpínavý plevel. Ale věřte nevěřte, i léčivá bylinka, která vám může ulevit od spousty neduhů. Jak ji můžete využít?

Bršlici kozí noze se říká v lidovém léčitelství také kerhák nebo husí packa. Přestože zahradníci při pohledu na tuhle „zelenou nadílku“ úpí, bylinkáři ji naopak vítají. Bršlice je totiž úžasná léčivka. Svůj zvláštní název kozí noha si vysloužila v minulosti, kdy byla hojně používaná jako přírodní lék proti dně. Dna je zánětlivé onemocnění, které postihuje kloub na palci jedné nohy. Ten pak oteče a vypadá jako kozí kopýtko… A právě bršlice dokázala nemocným dnou hodně ulevit.

Na videu autorky Bylinkový ráj Michaela najdete návod, jak bršlici kozí nohu rozpoznat od jiných bylinek. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Vitaminová bomba

Tak jako naši předkové bršlici adorovali, spousta bylinkářů si jí také nemůže vynachválit. Podle vědců má bylinka velké množství vitaminu C, provitaminu A, bílkovin a minerálů (zejména železa, titanu, mědi a bóru). Najdete v ní ale i hořčiny, silice, třísloviny a éterické oleje. Zkrátka celou plejádu výživných látek, které by vás měly přesvědčit, abyste bylinku neházeli na kompostu společně s jiným zahradním odpadem. Místo toho bršlici sesbírejte a lístky omyjte, nasekejte a použijte do salátů, pomazánek, mletého masa, nádivek, rizota či polévek.

close info Profimedia zoom_in Bršlice je pro zahrádkáře obávaným plevelem. Bylinkáři ji ale milují...

Pochoutka k televizi

Pokud chcete trochu zaexperimentovat, můžete vyzkoušet bršlicové chipsy. Jak na to: Listy omyjte, osušte a osmažte na oleji dokřupava. Jakmile budu hotové, obalte je v kořenící směsi, která obsahuje uzenou papriku, česnek, sůl a kari. Chutnají skvěle a ještě vašemu tělu dodají spoustu vitaminů.

close info Profimedia zoom_in Kromě listů se sbírá i oddenek, který je přírodním lékem na dnu.

Čistička těla

Bylinkáři jako léčivku využívají oddenek bršlice kozí nohy. Sbírají ho od dubna do září, kdy ho omyjí, nakrájí na (2 – 3 centimetrové kousky) a dají sušit na nejnižší teplotu do trouby. Bršlicová drť se pak skladuje ve skleněné vzduchotěsné dóze a využívá se celoročně pro přípravu čaje. Odvar z oddenku je silně močopudný. Vylučuje přebytečnou vodu v těle, čistí ledviny a podporuje vylučování solí. Přivítají ho i ti, kterým hrozí močové či ledvinové kameny. Čaj si uvařte i v případě, že trpíte dnou nebo překyselením organismu.

close info Profimedia zoom_in Čaj z bršlice kozí nohy dokonale vyčistí tělo od škodlivých látek.

Příprava čaje

Jediné, co potřebujete je 50 g čerstvého nebo 10 g sušeného oddenku bršlice kozí nohy. Pokud nemáte vlastní zásoby, můžete si koupit sušený oddenek v lékárně či u bylinkáře. Pak už je to snadné: Nalijte do kastrolu 1 litr vody a přiveďte ji k varu. Poté přisypte oddenek bršlice kozí nohy a nechte na mírném plameni probublávat 15 minut. Poté čaj zceďte a popíjejte po dobu 10 dnů. Mělo by se vám ulevit.

Zdroje: vitalplus.org, www.rehabilitace.info