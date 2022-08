Oteklé nohy: Triky našich babiček fungují spolehlivě dodnes

Trápí vás těžké a oteklé nohy? Pokud na otoky nohou netrpíte pravidelně, pak doma nejspíš ani nemáte vhodné gely a krémy či snad léky. To ale nevadí. Na oteklé nohy totiž dobře pomáhají í fígly našich babiček, které trápily i je. Jaké triky používaly a co se od nich můžeme stále učit?

Řekla vám bábinka, co pomáhá na oteklé nohy?

Bolavé a oteklé nohy se nevyhýbají nikomu a s věkem se problémy s otoky zintenzivňují. Týkají se i mužů, ale ženy na ně trpí častěji, a to především ve vyšším věku.

Ne vždy je na první pohled patrné, co je za bolestí a otoky nohou. Pokud běháte celý den, či dlouze stojíte, ať už v práci nebo třeba doma u plotny, pak se nabízí především únava. Nicméně otoky nohou jsou nejčastěji spojovány s problémy, jako jsou zadržování vody v těle, onemocnění ledvin či problémy hormonálního původu. Nohy vás budou zlobit o to víc, pokud trpíte nadváhou, v horkém počasí či při užívání léků ovlivňujících lymfatický systém nebo krevní oběh. Velkou roli hraje také přílišná konzumace soli, alkoholu či kouření.

Jestliže se u vás otoky dolních končetin objevují často nebo dokonce přetrvávají, konzultujte problém s lékařem. Může jít totiž o symptom onemocnění některých orgánů, konkrétně jde nejčastěji o ledviny, srce či játra.

Červená řepa je plná draslíku a pomáhá proto také s odvodněním těla. Zdroj: Shutterstock.com

Jak se zbavit oteklých nohou?

V horkém dni vám jako první může pomoci lázeň s citronovou šťávou, masáž třezalkovým olejem, dostatek tekutin a snížení příjmu solí. Sodík, který je hlavní složkou soli, se nachází i v mnoha překvapivých potravinách, které bychom vůbec za slané nepovažovali. K takovým patří například konzervovaný tuňák, cottage sýr nebo třeba tvarůžky. Typicky jsou to také masné výrobky či polévky ze sáčku.

Důvodem zadržování vody a sodíku v těle může být nedostatek draslíku, na který jsou bohaté banány, meruňky, černý rybíz či borůvky. Ze zeleniny jsou to například salátové okurky, rajčata či červená řepa.

Na odvodnění můžete pít také čaj z kopřiv, pampelišky i přesličky. Pijte méně kávy a více citrusových nápojů. Pitný režim je při těchto obtížích nejdůležitější.

Pokud vám otékají nohy, zkuste třeba kopřivový čaj. Zdroj: Madeleine Steinbach/Shutterstock.com

Zbavte se otoků pohybem i odpočinkem

I když se může zdát, že chůze je přesně to, čemu se chcete vyhnout, právě procházky jsou skvělou prevencí proti otokům nohou. Zvolte hlavně dobrou obuv i volné oblečení. Těsné boty, ponožky a šaty mohou ovlivnit i krevní oběh.

Nebo prostě hoďte nohy nahoru, a to do slova a do písmene. Několikrát během dne zkuste mít nohy výš než pánev. V případě, že ležíte, chodidla by měla být zhruba 60 cm nad podložkou.

Pokud chcete déle odpočívat s nohama nahoru nebo si tak ustlat v noci, podložte si nohy jen trochu. Jen 15 cm by mělo bohatě stačit, abyste pocítili úlevu a užili si kvalitního odpočinku.