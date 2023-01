10 triků proti pálení žáhy. O fíglu s páskem od kalhot jste nejspíš neslyšeli

Nepříjemné pálení žáhy zažil snad každý z nás. Naštěstí existují tipy a opatření, jak se tohoto otravného pocitu zbavit. Přinášíme vám hned deset tipů, které přinesou takřka okamžitou úlevu.



Pálení žáhy může signalizovat, že jste se přejedli nebo snědli něco, co vám zrovna nevyhovuje. Může být ale také příznakem mnohem závažnějšího onemocnění a při opakujících se epizodách i po dietních opatřeních byste rozhodně měli navštívit lékaře. A co se vlastně pod pojmem pyróza skrývá? Pálení žáhy způsobuje kyselý obsah žaludku, který se vrací zpět do jícnu. Na vině je často přejedení, obezita, přílišné pití kávy a alkoholických nápojů, ale také stres. Pyrózou velmi často trpí i těhotné ženy. A jak se tohoto nepříjemného pocitu pálení zbavit?

Podívejte se na video:

Nejúčinnější je prevence. Pokud se u vás pálení žáhy čas od času objeví, zkuste se zamyslet, jestli se tak neděje vždy po konzumaci konkrétního jídla, a to na nějaký čas z jídelníčku vyřaďte. Dalším faktorem, který ovlivňuje pálení žáhy, je životní styl. Stres, rychlé a nezdravé jídlo jsou častým spouštěčem. Snažte se jíst v klidu, na jídlo si vyčlenit dostatek času, jíst častěji, ale menší porce a sousta řádně rozkousat. Snažte se nehltat. A jak s pálením žáhy zatočit, když už vás ochromí?

Pálení žáhy může mít hned několik příčin, jednou z nich je i špatná životospráva. Zdroj: shutterstock



1. Jedlá soda jako první pomoc

Jako první pomoc při pálení žáhy se osvědčila jedlá soda. Stačí si dát špetičku sody na prst a sníst nebo rozpustit ve sklenici vody a vypít. Jedlá soda má totiž pH vyšší než 7, a dokáže tak neutralizovat kyselé prostředí žaludku.

2. Povolte pásek

Může to znít úsměvně, ale je to tak. Dali jste si dobrý oběd a na talíři nic nezbylo. Jídla bylo hodně a těsné oblečení nebo utažený pásek může způsobit, že se potrava jednoduše do žaludku špatně vejde a množství zkonzumovaného jídla se vrací zpět.

Vyvarujte se těsnému oblečení. Zdroj: shutterstock



3. Skvělé ovesné vločky



Pravidelně konzumujte ovesné vločky. Nejen že jsou velmi zdravé, ale také obsahují velké množství vlákniny, jež velmi příznivě ovlivňuje trávení potravy.

4. Zázvorový čaj

O blahodárných účincích zázvoru vědí lidé po celém světě. Nejen že má antibakteriální a antivirotické účinky. Dokáže pomoci i od takového neduhu, jakým je pálení žáhy. Stačí si nastrouhat lžičku čerstvého zázvoru, zalít horkou vodou a odvar vypít. Úleva by měla přijít takřka okamžitě.

Povolejte na pomoc zázvor nebo bylinky. Zdroj: shutterstock



5. Vsaďte na bylinky

Cítíte-li, že vám chutnalo víc, než je zdrávo, a potíže se žáhou se začínají hlásit o slovo, připravte si čaj z heřmánku a máty. Tyto bylinky pomáhají proti nadbytečné tvorbě žaludečních šťáv a překyselení žaludku. Navíc si čaj z půl lžičky heřmánku a pár lístků čerstvé máty poradí i s pocity plného a nafouknutého břicha.

6. Jablečný ocet nebo citron

Jako první pomoc při pyróze také velmi dobře a rychle funguje citronová šťáva z poloviny citronu smíchaná se sklenkou čisté vody nebo dvě malé lžičky jablečného octa taktéž rozmíchané ve sklenici vody. Oba tito pomocníci dokážou neutralizovat kyselé žaludeční prostředí a přinést úlevu.

7. Syrový česnek

Vyzkoušet můžete i poněkud méně voňavou metodu. Na pálení žáhy pomáhá i konzumace jednoho stroužku čerstvého česneku.

8. Zobejte mandle

Ořechy jsou velmi zdravé a konkrétně mandle jsou v případě potíží s pyrózou skvělým lékařem. Daří se jim neutralizovat kyselé žaludeční šťávy a podpořit rychlost trávení.

Zlaté koření má na naše zdraví blahodárné účinky. Zdroj: shutterstock



9. Zlatý poklad

Kurkuma je velmi léčivé koření. V asijských zemích je právem považována za zlatavý poklad. Cení se její antibakteriální účinky. Při pálení žáhy pomůže lžička zamíchaná do pokrmu. Její chuť není nijak výrazná, dodá pokrmu ale krásnou barvu. Na podrážděnou sliznici jícnu bude působit jako léčivé pohlazení a podpoří trávení.

10. Zdravý spánek

Pokud uleháte s pálením žáhy, neležte na boku. Naopak si podložte hlavu tak, abyste byli spíše v polosedě.

Zdroje: www.youtube.com, www.benu.cz, www.lifehack.org, zdravi.euro.cz, euc.cz