Tohle si na zahleněné průdušky dávaly naše babičky. Jen ze 2 ingrediencí

Podzim je tu a s ním i neustálé kašlání, smrkání a nachlazení. Pokud se bojíte, že celou rodinu opět skolí viróza, nemusíte, stačí vyzkoušet osvědčený recept našich babiček, které si na zanesené průdušky dávaly křen s medem.

Každý kašel, rýma a nachlazení se usazuje na průduškách. Pokud navíc nemoc dostatečně nevyléčíte, hleny tam zůstanou, hromadí se a mohou s vaším tělem nadělat pořádnou neplechu. Pokud tedy máte podezření na onemocnění průdušek, neváhejte se poradit s odborníkem.

Jako podpůrnou léčbu průdušek je dobré využít sílu bylinek. Lidové léčitelství doporučuje žvýkat kořen bedrníku nebo si z něj připravit vinný nálev. Také můžete pít odvar z květů divizny, hluchavky, heřmánku, lípy či listů podbělu.

Med, jablečný ocet a česnek jsou trojka často mocnější než drahé přípravky z lékárny. Zdroj: AtlasStudio / Shutterstock

Opečené cibule v troubě smíchejte s medem

Pokud cítíte, že zahlenění přichází, okamžitě si upečte v troubě tři celé oloupané cibule, rozmixujte je se třemi lžičkami medu a nakonec přidejte sklenici horkého mléka. Možná jste tento nápoj už okusili jako malí, nejedna babička jím léčila kašel svých vnoučat, ale prostě jste jen zapomněli. A to by byla škoda! Sice to není chuťově žádný zázrak, účinky jsou ale zázračné. Stačí ho pít dva týdny před spaním.

Účinná je i placka z nastrouhaného křenu a medu, kterou byste si měli přikládat na prsa. Ta následně přikryjte ručníkem. Aby byl efekt co největší, pokožku je nejprve vhodné potřít sádlem.

Mátový čaj je možné užívat dlouhodobě. Zdroj: Shutterstock.com

Proti zánětu bezinkovým či mátovým čajem

Když už k zánětu průdušek dojde, léčbu podpořte bezinkovým, mátovým či zázvorovým čajem. Pomůže i pití vincentky, inhalace odvaru z heřmánku či domácí sirup proti kašli. Ten vyrobíte smícháním medu, jablečného octa, drceného pepře a zázvoru. Kdyby se děti na tento sirup necítily, uleví jim i čerstvě vymačkaná šťáva z ananasu.

Samozřejmý by byste si měli dopřát i stabilní přísun ovoce a zeleniny. Důležitý je však také pohyb. V případě příznivého počasí buďte co nejvíce venku. Děti si tak vytváří přirozenou imunitu a otužují se. Tím lépe pak zvládají nápor bacilů, které je denně atakují ve školách a školkách.

Zdroj: 5555 rad pro šikovné hospodyňky, www.euc.cz