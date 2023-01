Recept italské tety na lámavé nehty ze tří běžných věcí: Měla je silné a zdravé

Ruce jsou jednou z prvních vizitek každého člověka. S tím samozřejmě těsně souvisejí i upravené zdravé nehty. Pokud je máte křehké, třepící se a lámavé, máme pro vás pár tipů a rad, co na ně určitě zabere a dostane je do „formy“.

Péče a správná hygiena rukou by měla být pro každého samozřejmostí. Je to jeden z prvních vjemů, podle kterého se pozná, jak se kdo o sebe stará. Celkový vzhled je dán i stavem a kvalitou nehtů a jejich okolí. Měli jste tu čest vidět někdy někoho s okousanými a neupravenými nehty? Tak to jistě nebyl moc příjemný zážitek! Jak tedy na lepší kvalitu a stav nehtů?

Inspirovat se můžete ve videu:

Nehty jsou zrcadlem zdraví

Pokud patříte k jedincům, kteří nehtům náležitou péči věnují, a přesto je nemáte v prvotřídní kvalitě, může se jednat o nějaký zdravotní nedoraz. Nehty totiž nereagují jen na vnější podněty. Pokud jsou vaše nehty křehké, třepivé a lámavé, může být příčinou únava, stres, špatná životospráva či metabolické poruchy.

Pro zdravé nehty je nejdůležitější výživa Zdroj: Anna Hoychuk / Shutterstock.com

Zamyslet byste se měli i nad svým jídelníčkem, protože problémy s nehty mohou signalizovat dlouhodobý nedostatek určitých živin v těle. Někdy se může jednat i o změnu způsobenou hormonálními změnami, které jsou spojeny s věkem.

Italky vždy věděly, jak na prvotřídní nehty

Pokud chcete mít nehty v lepším stavu co nejrychleji, vyzkoušejte kúru, kterou si dopřávají Italky. Vkládají totiž důvěru do třech zázračných ingrediencí, prohřátých sluncem.

Budete potřebovat 3 až 5 pomerančů, česnek a olivový olej. Odšťavte si z pomerančů půl sklenice šťávy a promíchejte ji s 1 rozmačkaným stroužkem česneku. Léčebnou směs nalijte do misky a namočte do ní nehty obou rukou na dobu 15 až 20 minut.

Následně ruce opláchněte a vložte na 5 minut do nádoby s nahřátým olivovým olejem. Měl by mít nejvyšší možnou teplotu, jakou snesete. Kúru opakujte alespoň dvakrát do měsíce, pokud máte nehty opravdu slabé, opakujte proceduru každý týden. Kromě lepší kvality nehtů vás čeká i rychlejší růst.

S lámavostí si hravě poradí i cibule

Pokud si budete nehty pravidelně potírat rozříznutou cibulí, velmi je posílíte a postupně budou ztrácet svou křehkost. Nechcete, aby vaše ruce byly cítit? Potřete si před aplikací cibule ruce olivovým olejem, ochranná vrstva vás před nepříjemnými pachy z cibule dokonale ochrání.

Pro nehty je výborný i včelí vosk. Dodá jim nejen nádherný lesk, ale uchrání je před mnoha škodlivými vlivy, jako je například v této době mráz. Zdroj: PhotoSGH / Shutterstock.com

Pořiďte si včelí vosk

Stejně jako pokožka rukou vyžaduje péči v podobě krému, i nehty si žádají svou výživu. Je potřeba dodat jim potřebné výživné látky a poskytnout řádnou ochranu. A pro nehty je výborný včelí vosk. Dodá jim nejen nádherný lesk, ale uchrání je před mnoha škodlivými vlivy, jako je například v zimních měsících mráz.

Naberte si kousek včelího vosku na prst a jemně jej vetřete na celou plochu nehtu. Masírujte tak dlouho, dokud vám na nehtu nezůstane jen jemný povlak. Leštit můžete i za pomocí hebkého hadříku.

