Komáry přitahuje mýdlo, ale odpuzuje kokos, tvrdí vědci. Jak toho využít?

Střídáte repelenty, hledáte ten nejúčinnější, drhnete se mýdlem a komáři na vás stále hodují a dost možná jsou jejich útoky dokonce častější? Možná za to může špatná strategie. Vědci odhalili pár překvapivých faktů, kdo a co komárům voní, či naopak. Jak je to s mýdlem a jak s kokosem?

Jen slyšíte známé bzučení a už se vám ježí chlupy všude po těle? Komáři jsou neskutečně obtěžující hmyz. Jejich bodnutí nejen svědí, ale také bolí, zmizí až za několik dní a navíc skrze něj mohou komáří samičky přenášet nejrůznější nebezpečné nemoci. Snažíte se otravný hmyz odpudit důkladnější hygienou? To je dost možná velká chyba. Komáři mají totiž velmi vytříbený čich. Na koho jdou? Možná vás to překvapí, ale krví se otravní komáři neživí, i když ji sají. Po životodárné tekutině prahnou pouze komáří samičky, díky ní mohou totiž klást vajíčka a tak se rozmnožovat. Asi jste si všimli, ale na některé lidi téměř nejdou. Těmto šťastlivcům se stačí postříkat náhodným repelentem a mají klid. Jiní ale mohou vyzkoušet cokoliv a stejně nestačí komáří útoky účinně odrážet. Kdo komárům voní a proč, se podívejte na videu: Atraktivita jedinců pro komáří samičky je dána tím, kolik oxidu uhličitého člověk vylučuje. Jednoduše řečeno - mezi komáry a člověkem funguje chemie, i když pro nás ne zcela chtěná. Vědecký objev Nedávno dokonce přišli vědci s překvapivými výsledky mnohaleté studie. Lidé, kteří zvýšili hygienu, v domnění, že se vyhnou komáří pozornosti, se pod útok krvesajů dostali s ještě větší razancí. Studie totiž ukázaly, že ti, kteří byli pro komáry atraktivní ještě před použitím mýdla, po umytí se pro hmyz stali ještě přitažlivějšími. Komáří návštěva dokáže udělat z letních nocí peklo. Zdroj: nechaevkon / Shutterstock.com Květiny na vině Jak je to možné? Komáři se v první řadě živí květinovým nektarem a jeho vůni ucítí naprosto spolehlivě vždy. Pokud tedy použijete mýdlo s květinovou vůní, stáváte se pro komáry neodolatelnou lahůdkou. Nejen, že je bude lákat váš přirozený oděr, ale také ten, který získáte po koupeli. Navíc se tyto dvě vůně smíchají dohromady. Pokud se tedy jedná o člověka, který byl pro bodavý hmyz atraktivní i před tím, mýdlo z něj stvořilo naprosto neodolatelnou pochoutku. Vědecké studie však zároveň přišly na to, že komárům nevoní kokos. Pakliže se chcete vyvarovat štípancům, nemusíte se vyhýbat hygienickým návykům, ale zkuste si obstarat mýdlo s kokosovou vůní. Pomoci by mohlo i ošetření pokožky kokosovým olejem. Čtěte také: Přenosný zahradní repelent: Květník osaďte správnými rostlinami a je po komárech Čtěte také: Geniální trik z Itálie, jak se zbavit komárů: Stačí černá nádoba a kapka oleje Zdroje: www.youtube.com, www.idnes.cz, www.denik.cz