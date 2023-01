V tomto si naše babičky v zimě denně koupaly nohy. Nikdy nebyly nastydlé

Škrábání v krku, ucpaný nos a studené nohy. To jsou počáteční příznaky nachlazení, které vám může překazit plány. Již v počátcích se s tím však dá něco dělat. Co byste řekli tomu, že vás pouhá koupel dokáže vyléčit?

Proti nachlazení účinně pomáhá jak koupel nohou, tak rukou, i celého těla, pokud nemáte příliš zvýšenou teplotu. Správně připravená koupel prokrví tělo, čímž se krásně zahřeje. Nejen že se zbavíte studených končetin, ale také silnější prokrvení zabrání usazování a šíření bakterií a virů na sliznicích. Kouzlo léčivé vody spočívá v teplotě a léčivých přísadách.

Do 20 minut tělu prospívá

Teplota vody by se měla pohybovat v rozmezí od 35 do 38 stupňů. Následnou koupel neprotahujte déle než 20 minut, jelikož byste přetěžovali už tak oslabený krevní oběh. Pozitivní účinky na tělo má koupel již po 10 minutách. Nezapomeňte po koupeli celého tělo odpočívat pod dekou alespoň půl hodiny, aby si tělo navyklo na pokojovou teplotu.

Éterické oleje můžete do koupele kombinovat dle libosti. Zdroj: colors / Shutterstock.com

Blahodárné léčivé přísady

Jestli se necítíte na polehávání ve vaně, postačí si namočit pouze končetiny, neboť výsledný efekt bude stejný. Abyste uvolnili dýchací cesty, určitě vám nepomůže jen obyčejná horká voda. Přidejte do ní sůl z mrtvého moře, šalvěj, rozmarýn nebo mátu. Proti nachlazení jsou však nejúčinnější hlavně silice z eukalyptu, kafru, jedlového nebo borového jehličí. Tyto přísady naleznete převážně v podobě éterického oleje, který také pomáhá na kašel, rýmu a bolavé svaly i klouby.

Preventivní koupel nohou

Ptáte se, jak si tedy dopřávaly naše babičky léčivou koupel nohou? Úplně jednoduše a vy tak můžete učinit rovněž! Naše babičky používaly nejrůznější odvary z výše zmíněných bylinek. Vy však můžete využít přímo jejich esenci v podobě éterických olejů. Smíchejte 6 kapek éterického oleje s jednou lžící rostlinného oleje. Tím zamezíte případným nepříjemným reakcím, které se vyskytují převážně na kůži u dětí. Poté si natočte do lavoru horkou vodu, ve které připravenou směs rozmíchejte. Vedle si položte konvici s horkou vodou, jelikož studené nohy vodu rychle ochladí. Po koupeli zabalte nohy do tepla a odpočiňte si pod dekou.

Koupel nohou působí preventivně proti nachlazení a také si díky ní odpočinete. Zdroj: 123RF

Naložte se do vany

Pokud nemáte horečku, můžete vyzkoušet také horkou koupel ve vaně. Natočte si vanu o teplotě 38 stupňů, do které se ponořte až po šíji. Takto vydržte ve vodě nanejvýše 15 minut. Nezapomeňte však přidat do vany léčivé přísady, které vám s nachlazením snadno pomohou! Při vylézání buďte zvlášť opatrní, aby se vám nezatočila hlava, a proto se z vany zvedejte pomalu. Nakonec se zabalte do osušky a dopřejte si krátký odpočinek jako po sauně.

