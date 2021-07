Co s peckami z třešní: Nevyhazujte je, mají překvapivé využití

Třešně jsou teď všude. Jedno z nejoblíbenějších plodů léta. Někdo je má hned u nosu na zahradě, ostatní si je s chutí pořídí na trhu či v obchodě. Dají se jíst čerstvé, ale hodí se na koláče, do marmelád a mnoha sladkých pokrmů. A víte, co se zbylými peckami z třešní?

Zdroje: prima-receptar.cz, living.iprima.cz, zena.aktualne.cz

Nastala sezóna třešní a ať už je zpracujeme jakýmkoliv způsobem, pecky nám zůstanou. Většina z nás je zbytečně vyhazuje. Přitom se dají skvěle využít a ještě vám udělají službu při různých zdravotních nešvarech a bolestech. Máme pro vás tip, který vám pomůže třeba se zablokovanými zády, bolavým břichem nebo vám uleví od nepříjemné migrény. Stačí si vyrobit hřejivý polštářek.

Pecky z třešní udržují dlouhodobě teplotu

Jste překvapeni? Obyčejné třešňové pecky mají opravdu tuto zajímavou vlastnost. Jsou schopné dlouhodobě udržet teplotu, kterou vstřebají. Je jedno jestli jde o teplo či chlad, zvládnou totiž obojí. Jejich výjimečnou vlastnost objevili švýcarští dělníci v jedné továrně na výrobu likérů. Nahřívali si je v kamnech a večer si s nimi obkládalo své unavené a namožené tělo, aby se jim ulevilo a byli zas druhý den připraveni na tvrdou práci.

Třešňové pecky uchovávejte v suchu a větratelném materiálu. Zdroj: shutterstock.com

Jak pecky očistit a uchovat

Jakmile si připravujete cokoliv z třešní, pecek se nezbavujte. Pouze je vysušte na slunci, aby nezačaly plesnivět a pak je uchovávejte na suchém místě či ve větratelné nádobě. Ve chvíli, kdy máte pecek přibližně 1 litr, můžete se pustit do čištění. Existuje několik způsobů a výběr je jen na vás.

Buď je možné pecky povařit, nechat uschnout a poté je v suchém čistém hadříku mnout dlaněmi, kdy se ve výsledku očistí jedna pecka o druhou, nebo je klidně můžete dát do myčky na nádobí. V tomto případě je vložte třeba do sáčku na prádlo nebo je nasypte do košíčku na příbory, který přiklopte třeba sítkem, aby se vám nerozutekly. Dokonce lze prát pecky i v pračce, a to opět v nějakém síťovém sáčku, aby se k nim dostala voda. Vždy nechte omyté pecky důkladně oschnout, nejlépe na sluníčku.

Polštář naplňte očištěnými a suchými třešňovými peckami. Zdroj: shutterstock.com

Výroba polštáře

Ušít polštářek je jednoduchá záležitost a zvládne to každý. Kdo umí šít na šicím stroji má to jednodušší a především rychlejší. Ostatní si vystačí i s ručním šitím. Připravte si nějakou bavlněnou látku, nejlépe však stálobarevnou a odolnou. Můžete klidně zužitkovat i zbytky nevyužitých látek či starou utěrku na nádobí.

Podle své potřeby a fantazie si nastříhejte požadovaný tvar polštáře, a to ve dvou kusech, které k sobě pasují. Položte je lícem k sobě, abyste rubovou stranu měli na povrchu a jednoduše je sešijte tak, aby zůstala jedna strana otevřená. Pak otočte vyrobený obal lícem nahoru, vsypte do něho připravené očištěné pecky a zašijte poslední stranu. A máte hotovo!

Jak nahřát či nachladit

V případě že potřebujete teplou variantu polštářku, máte možnost jej nahřát buď v mikrovlnné či běžné troubě, nebo na kamnech, v remosce, na radiátoru či žehličkou. Jestliže se vám hodí chladná varianta, pak obalte polštářek igelitem a vložte jej do mrazáku.

Ušít polštářek je jednoduchá záležitost a zvládne to každý. Kdo umí šít na šicím stroji má to jednodušší a především rychlejší. Zdroj: Profimedia.cz

Co všechno polštář s třešňovými peckami dokáže

Jako pomocník vám poslouží v mnoha situacích. Sportujete a jste namožení? Pro uvolňování svalstva si peckový zázrak nahřejte a obkládejte bolavá místa. Ulevuje od bolesti zad, šíje, břicha, ale také při nachlazení k uvolnění čelních dutin a bolestech hlavy. Výborně poslouží k prohřátí průdušek, studených nohou i rukou, při menstruačních potížích a na bolavá bříška dětí při nadýmání. Polštářek přikládejte přes oblečení nebo ručník, protože pecky mohou být velmi horké, ale jeho vrchní část přikryjte, aby déle udržel teplotu.

Polštář plněný peckami z třešní vám uleví pří mnoha bolestech. Zdroj: shutterstock.com

Chladná verze polštáře vám uleví nejen od otoků a různých výronů, ale uklidní i bolavá popálená místa a zklidní svědivé štípance od hmyzu.