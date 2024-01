Patříte k jedincům, kteří se celou noc převalují a spíte málo? Zkuste situaci řešit, co nejdříve! Co se děje s mozkem při nedostatku spánku a jaké jsou nejčastější následky?

Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek je důležitým předpokladem úspěšného dne pro každého z nás. Díky němu se cítíme být mnohem více ve formě i v dobrém psychickém rozpoložení a můžeme podávat optimální výkony. Spánek je totiž nepostradatelný k regeneraci organismu a nabrání sil, a pokud ho máme dlouhodobě nedostatek, dochází v těle ke zhoršení některých základních funkcí.

Kolik potřebujeme spánku

Dostatečně dlouhý a nepřerušovaný spánek by měl být 7 až 9 hodin, a to každý den. Tuto dobu by měli spát dospělí, tedy jedinci starší 18 let. U dětí je tato doba samozřejmě vyšší. Novorozeně prospí klidně celý den a tříleté dítě potřebuje průměrně 12 hodin spánku. Potvrzuje to doktorka Janet Hilbert, odbornice na spánek z Yaleovy univerzity, která říká: „Spánková deprivace je definována jako neschopnost spát doporučenou dobu. Přičemž množství potřebného spánku závisí na našem věku.“ A jaké jsou možné negativní důsledky nedostatečného spánku?

Snížená imunita

Dlouhodobý nedostatek spánku způsobuje celkové snížení imunity. Ve spánku totiž produkuje imunitní systém látky, které pomáhají likvidovat nežádoucí viry a bakterie. Díky tomu jsme chráněni před mnohými nemocemi. Jamile je spánku málo, ochranné látky tvoří jen v omezeném množství. Chronická spánková deprivace zvyšuje například riziko vzniku cukrovky 2. typu nebo srdečních onemocnění.

Permanentní únava

Během spánku probíhají v těle veškeré nutné regenerační procesy. Ve chvíli, kdy nemá organismus dostatek kvalitního spánku, znamená to pro něj chronický stres. Jeho následkem pak dochází ke špatné regulaci energie, která se v buňkách netvoří správně. Následkem toho tělo nedokáže zacházet s energií efektivně a přicházejí stavy propadů, permanentní únavy a jisté letargie.

Horší paměť a nízká výkonnost

Nedostatek spánku je spojený i se zhoršenou pamětí a sníženou bdělostí. Nejčastějšími projevy jsou zpomalené reakce na podněty a omezené kognitivní schopnosti. Projevuje se to například častým děláním chyb a nepozorností.

Nálada na nic a ztráta libida

Nedostatek spánku také negativně ovlivňuje duševní zdraví, a tedy i náladu. Častým následkem malého množství spánku jsou nejen různé úzkosti, strachy, náladovost a podrážděnost, ale i ztráta zájmu o sex. Běžným projevem je i nevhodné impulzivní chování.

