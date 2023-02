Biologické jaro začíná v polovině února. Tohle se teď děje s vaším tělem

Přestože si ještě na astronomické jaro chvíli počkáme, v polovině února začíná pro náš organismus jaro biologické. Co všechno se děje s naším tělem na jaře a jak mu můžete prospět?

Oficiální začátek astronomického jara se běžně datuje na 20.- 21. března, ale podle východních kultur s celostním přístupem k životu začíná tzv. biologické jaro už 14. 2. 2021. To znamená, že naše tělo se pomalu začíná po zimě probouzet k životu.

Dochází ke změně v toku energie tělem, a to zevnitř směrem na povrch těla. Dá se říct, že jangová energie se dere ven. Pokud je přirozený tok energie blokován, objevuje se deficit, který znáte pod pojmem jarní únava. Je to čas, kdy byste si měli dopřát začátek očistné kúry, a to nejen na rovině fyzické, ale i psychické.

Jak čelit jarní únavě, se dozvíte ve videu:

Minimalizujte jarní únavu

Přestože se bude jarní příroda probouzet až za více než měsíc, v tuto chvíli můžete vědomě prožívat jaro ve svém těle. Nastává čas něco pro sebe udělat a oblažit tak tělo i duši. Jarní únava vás v březnu a dubnu pak nezastaví. Zkuste k tomu využít rady našich předků, které jsou léty prověřené.

Předejděte jarní únavě správnou životosprávou. Zdroj: 123rf

Jak se stravovat, když je stále zima

Dle čínské medicíny je nutné dbát i na teplotu těla a konzumovaných potravin. A protože je momentálně ještě venku stále chladno, není možné hned skočit na jarní ochlazující stravu. Začněte však odlehčovat a vyhněte se smaženým, restovaným a pečeným pokrmům. Upřednostněte pokrmy vařené v páře či ve vodě.

Dejte si do pořádku jídelníček

Protože právě v tomto období je velmi citlivý žlučník a játra, měli byste dbát nejen na správnou životosprávu, ale i na výběr vhodných potravin, které nebudou tyto dva orgány dráždit. V současné době k tomu můžete využít aplikace, které jsou mnohdy v nabídce bez poplatků. Často se díky nim naučíte chápat, které jídlo a kdy je pro fungování těla důležité.

Které potraviny jíst v období biologického jara?

V každém případě ještě opatrně s velkým množstvím syrové zeleniny. Zařaďte do jídelníčku potraviny s osvěžujícím účinkem pro detoxikaci jater a krvetvorbu, jako například listové saláty a zelenou zeleninu, naklíčené obilniny a luštěniny.

Z ovoce byste neměli vynechat citrusové plody, ananas, bobulové plody či granátové jablko. Pravidelně pojídejte i obilniny, nejvhodnější je špalda, zelené zrno nebo produkty z celozrnné pšenice. A pokud jste masožravci, dejte přednost spíše drůbežímu masu. Játra také výborně regenerují všechny potraviny s kyselou chutí, které odstraňují v těle energetické blokády.

Stejně tak byste se měli vyhnout v únoru alkoholu. Zdroj: shutterstock

Zkuste suchý únor

Kromě potravin byste měli myslet i na správný pitný režim a vypít každý den tak 2 až 3 l vody. Vyhnete se tak nezdravé dehydrataci. Pozor však na studené nápoje, jejich teplota by měla být vždy alespoň o něco vyšší než naše teplota těla. Stejně tak byste se měli vyhnout alkoholu, a jestli patříte k příznivcům února bez alkoholu, využijte této známé výzvy. Vašemu organismu to nesmírně prospěje.

Elixír plný vitamínů, který zažene únavu

Na závěr pro vás máme tip, který je k biologickému jaru naprosto ideální. Vložte do misky 2 lžíce gelu aloe aera, 1 rozmačkaný banán, hrstku pokrájeného čerstvého ananasu, 2 lžíce bobulí goji, 1 lžíci špaldových vloček, 3 dcl sójového mléka, špetku kardamomu, trochu namočené řasy Wakame s vodou, ve které se předtím 10 minut namáčí. A veškeré suroviny po smíchání umíchejte v mixéru.

