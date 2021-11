Co se stane s vaším tělem, když budete jíst trošičku kurkumy?

Proč jíst kurkumu? A proč ne? Do některých jídel se báječné hodí. Pro naše tělo je tato žlutá pochutina víc než jen koření. Co se stane, když budeme jíst denně kurkumu?

Kurkuma k nám přišla z Asie

Kurkuma rozhodně patří ke koření, jehož síla a účinky jsou vyzdvihovány přírodním léčitelstvím tradičním v Asii. Rostlina s oddenkem podobným zázvoru, zato ale jasně oranžové barvy, je typickým porostem v Indii a Indočíně, ale také dalších koutech Asie s mírným přesahem do Austrálie. Je to nejen léčivá, ale i zdobná květina s velkými listy a exotickými palicemi květů.

Kurkumové mléko, prastarý nápoj vycházející z Ajurvédy. Zdroj: Anna_Pustynnikova / Shutterstock.com

Nač používat kurkumu?

Je to právě oranžový kurkumin, který se z oddenků extrahuje a používá v Ajurvédě i čínské medicíně. Díky těmto přírodním léčitelským praktikám známe i my zlaté mléko, tedy nápoj svařený z kurkumy a dalších ingrediencí. Kurkuma se používá nejen v kosmetice, a to například do ručně vyráběných mýdel nebo pleťových masek, ale také jako barvivo samotné, které na obalech najdete pod označením E 100.

Kurkumu jezte pro její preventivní účinky

Zatímco přírodní léčitelství kurkumu proslavilo, věda nyní ověřuje, co léčitelé po staletí u svých pacientů pozorují. Výčet léčivých účinků kurkumy je dlouhý a kurkuma skutečně obsahuje velké množství látek, které ovlivňují naše zdraví. Rozhodně je vhodné konzumovat kurkumu preventivně, proto se každodenní užívání přímo nabízí. Jak antioxidanty a protizánětlivé látky z kurkumy ovlivňují lidské tělo?

Kurkuma čili indický šafrán pomáhá. Zdroj: APM STOCK / Shutterstock

Co se stane, když budeme kurkumu denně jíst?

Kurkuma, speciálně barvivo kurkumin, podporuje kognitivní schopnosti, což se zdá být přínosné pro prevenci Alzheimerovy choroby, deprese a degenerativních onemocnění mozku. Toto potvrdily i studie uveřejněné v žurnálu Mezinárodních molekulárních věd z ledna roku 2019. Vyzdvihnout lze také prevenci rakovinného bujení, které potvrzují bádání publikovaná ve Food Bioscience z června 2019. Americké národní centrum pro biotechnologii zase na svých stránkách uvádí pozitivní výsledky zkoumání podpory zdraví srdce a cév. To je rozhodně zcela zásadní zjištění, neboť onemocnění srdce a oběhového systému je rozhodně číslem jedna v civilizačních onemocněních celého západního světa.

Celkově věda potvrzuje podporu ozdravného procesu během chronických zánětlivých onemocnění, nicméně se nedá mluvit o léčbě samotné, ale spíše o prevenci či pozitivních účincích.

