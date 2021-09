S Co se stane, když budete jíst denně syrový česnek?

Česnek je známá superpotravina, kterou si z různých důvodů oblíbil celý svět. Jen málo potravin je tak razantních a účinných jako česnek. Jeho pravidelnou konzumaci lze jistě doporučit, ale nesmí se to přehnat. Jíte česnek syrový? Víte, co to udělá s vaším tělem?

Česnek kuchyňský chutná i léčí

Česnek (Allium sativum), jenž známe běžně z naší kuchyně, je bohatý na vitamíny A, B a C i minerály jako jód, selen a vápník. Obsahuje také velké množství antioxidantů a dalších látek, které pozitivně ovlivňují imunitní systém těla. Česnek snižuje krevní tlak, pomáhá očistě kardiovaskulárního systému a obecně je považován za účinné přírodní antibiotikum i antiseptikum. Pravidelnou konzumací česneku si můžete především pročistit krevní oběh a posílit srdce. Neméně důležitá je i podpora obranyschopnosti organismu či likvidace parazitů.

Česnek je nejen důležitou surovinou v kuchyni. I přírodní medicína jej hojně využívá. Zdroj: barmalini / Shutterstock.com

I staří Egypťané znali syrový česnek

Syrovým česnekem ku zdraví i k nápoji lásky? Ano, slyšíte dobře. Původně Mongolská plodina se přes Čínu dostala až do Egypta. Staří Egypťané odhalili její afrodiziakální účinky, šťávu mísili s koriandrem a podávali jako nápoj lásky. Bohužel nám staří Egypťané nezanechali žádná vodítka, jak uživatele zbavit páchnoucího dechu. Nejen že je česnek cítit z úst, typicky aromatické silice jsou následně v malém množství vylučovány celým povrchem těla.

Jezte syrový česnek, ale obezřetně

Doporučené užívání syrového česneku na lačno berte s rezervou. Předpokládá se, že potraviny podávané syrové a na lačno budou mít maximální ozdravný účinek. Samozřejmě s tím jde ruku v ruce pravidelná konzumace, nejlépe každodenní. Uvědomte si, že česnek je opravdu silný. Konzumovaný syrový vám ale může způsobit i žaludeční obtíže. Také dávka česneku by měla být rozumná. Dva až tři stroužky denně lze bez problémů doporučit. Pozor na konzumaci větších dávek. Citliví jedinci mohou pozorovat nadýmání, bolesti až mdloby. Někdy i zvracení, průjem nebo dokonce poškození ledvin, které se může projevit například poruchami močení.

Konzumace syrového česneku je jistě blahodárná, ale nic se nemá přehánět. Zdroj: Krasula / Shutterstock.com

Jezení syrového česneku nelze všem doporučit

Česneku se vyhněte, pokud trpíte na choroby žlučníku nebo slinivky. Nedoporučuje se ani osobám s nízkým krevním tlakem. Česnek syrový, tepelně upravený nebo ve zvýšené míře by neměly pojídat ani těhotné a kojící ženy či malé děti. Vyhnout by se mu měli i všichni, kteří trpí dermatózou, lišeji či některými plicními onemocněními.

Zdroje:https://cs.wikipedia.org, https://vitalitis.cz