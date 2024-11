Brambory byly po dlouhou dobu brány jako jídlo chudých, ale dnes velmi dobře víme, že mají svoje velká pozitiva pro naše zdraví. Neměli bychom je tedy rozhodně vynechávat z jídelníčku, dokonce je prokázáno, že pokud sníme bramboru denně, uděláme velmi dobře.

Jak víme, o dovoz prvních brambor do Evropy se postaral mořeplavec Kryštof Kolumbus, ale tehdy nešlo o nic, co by se lidé odvážili konzumovat. Až hladomory a bitvy, které se postupně prohnaly světadílem, přinesly bramborám jejich pověst pokrmu, který je schopen zachraňovat lidi před smrtí hladem. I když takový problém dnes naštěstí v našich podmínkách neřešíme, měli bychom si brambor náležitě vážit.

Brambory každý den? Proč ne, poradí i video na youtubovém kanálu Jak v kuchyni:

Překvapivá vitamínová bomba

Co se stane s naším tělem, když ani jeden den nevynecháme v jídelníčku brambory? Jejich působení na organismus bude z většiny pozitivní, i když na některé nástrahy bychom si přece jen měli dát pozor.

Nejprve se ale můžeme věnovat kladným momentům, a k těm dozajista patří lepší zásobení vitamíny C a B6. Ano, i brambory jsou velmi bohaté právě na “céčko”, které většinou hledáme spíše v citrusech. Je tedy zřejmé, že nám brambory mohu pomoci s podporou imunity a B6 se zase postará o správnou funkci nervového systému.

Vlákniny není nikdy dost

Jistě jste už slyšeli, jak je pro zažívání a zdraví střev důležitá vláknina. I tu vám ve velké míře brambory nabízejí, zvláště pokud se naučíte je konzumovat i se slupkou, kterou stačí dobře omýt a je po tepelné úpravě dokonce lahodná. Tímto způsobem podpoříte střevní peristaltiku, ale také potřebnou mikroflóru, čímž předejdete možným střevním problémům.

Brambory pro svěží pokožku

Další dobrou zprávou, kterou by bylo dobré mít na mysli při konzumaci brambor, je obsah antioxidantů, které se v nich nacházejí. Pokožka vám tedy poděkuje nejen vyšší elasticitou, ale tím pádem také mladším a svěžejším vzhledem. Ano, i tohle dokáží docela obyčejné brambory.

close info Avocado_studio / Shutterstock zoom_in Brambory a zase brambory: budete-li je jíst s rozumem, svému tělu jen prospějete.

Existují také rizika

Ačkoliv se zatím zdá, že má pravidelná konzumace brambor jen samá pozitiva, debatě o možných rizicích bychom se vyhýbat neměli. S ohledem na poměrně značný podíl sacharidů je možné, že byste se při jejich přílišné konzumaci brzy nevešli do současného oblečení. Proto je třeba správně volit jak velikost porce, tak i způsob tepelné úpravy brambor. Je zřejmé, že vařené, dušené nebo pečené budou kaloricky méně vydatné než ty smažené. Navíc jejich glykemický index je mnohem příznivější.

Pozor na vyváženost

Brambory je také třeba vždy konzumovat s dostatečným spektrem dalších potravin, které budou tělo zásobovat živinami, jež v bramborách nenajdeme. Jde hlavně o bílkoviny, jež tělo potřebuje k regeneraci svalů, tvorbu enzymů a hormonů, které ovlivňují celkové zdraví organismu. Proto nezapomínejte na maso, nebo například luštěniny, či mléčné výrobky.

Všeho s mírou, i brambor

Každodenní konzumace brambor tedy může přinést řadu výhod, nebudete mít problémy s nedostatkem energie, vlákniny ani některých vitamínů. Přesto je ale potřeba dbát na střídmost i v tomto případě, abychom se brzy nesetkali s nechtěnými přírůstky hmotnosti nebo třeba vyšší hladinou krevního cukru. I zde platí, že vše se má dělat s rozumem. Pak můžete z brambor získávat jen výhody.

Zdroje: www.thehealthy.com, www.eatingwell.com, www.health.com