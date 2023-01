Pokud na měsíc vynecháte kávu, budou se dít divy. Podívejte se

Káva je jednou z nejoblíbenějších neřestí, kterou si Češi dopřávají každý den. Co by se ale stalo s vaším tělem, kdybyste si na měsíc odepřeli kofein? Podívejte se na video, které vám to prozradí.

Pokud si nedokážete představit život bez kávy, pak nezoufejte a dopřejte si alespoň měsíční detox, který pomůže očistě vašeho těla od kofeinu.

Pití kávy je pro mnohé lidi každodenní rituál a nemohou se dočkat, až si své oblíbené kafíčko dají. Někdo bez něj nedokáže fungovat, a když si ho nemůže v průběhu dne dopřát, je úplně nepoužitelný. Kdo by navíc nemiloval sedánky v kavárnách s přáteli nad šálkem lahodné voňavé kávy.

Vyzkoušejte měsíc bez kofeinu. Zdroj: shutterstock

Kromě kávy vynechte i kakao, čaj či energetické nápoje

Co je ale na kávě to nejdůležitější? Obsahuje kofein, který stimuluje srdeční a nervovou činnost. Sami si můžete všimnout, že když to přeženete s kávou, můžete být bezdůvodně nervózní a mohou se vám klidně i třást prsty.

Pokud se tedy do kávového detoxu pustíte, myslete na to, že kofein obsahuje i čaj, čokoláda, energetické nápoje i kakao a vyhněte se i těmto pochutinám. Možná si zpočátku budete připadat bez energie, ale vydržte, brzy se vrátíte do normálu. Ideální je vydržet bez kávy měsíc. Místo pití kávy začněte cvičit, tím totiž tělo také nastartujete.

Po měsíci bez kávy bude váš spánek dokonalý. Zdroj: Profimedia

Kvůli kofeinu nemůžete docílit kvalitního spánku

Nikdy také nepijte kávu před spaním, nemohli byste usnout. Kofein by vám rozbušil srdce a nemohli byste se zklidnit pro kvalitní spánek. Myslete na to, že spánek je pro nás velmi důležitý, proto neriskujte, že si poškodíte spánkový rytmus. Uvidíte, že po měsíci bez kofeinu si užijete úplně jiný spánek, než na jaký jste zvyklí.

Kofein není nic vhodného ani pro vaše srdíčko, tudíž to také ocení, když si od něj minimálně na měsíc odpočine. Pokud navíc máte vysoký tlak či jiné nemoci srdce, kávy byste se měli vzdát zcela určitě.

Na to, co se stane s vaším tělem po měsíčním kávovém detoxu, se můžete podívat ve videu:

