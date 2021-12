Co se stane, když sníte zkažené vejce? Je třeba jít k lékaři?

Slepičí vejce patří mezi základní potraviny, které má většina z nás doma. V době adventu však jejich spotřeba stoupá. Využívají se především při pečení nebo k přípravě pomazánek a bramborového salátu. I vajíčka však mají omezenou dobu trvanlivosti. Co se stane, když sníme zkažené vejce?

Vejce jsou s českou kuchyní neodmyslitelně spjaté. I dnes stále mnoho lidí chová slepice za účelem pravidelného příjmu čerstvých domácích vajec, které se pyšní lahodnou a plnou chutí. Navíc, vejce jsou plná životně důležitých látek. „Vajíčka jsou velmi kvalitní a mnohdy nedoceněná potravina. Často říkám, že je to ten nejlepší proteinový koktejl na světě a nikdo nic lepšího nevymyslí. Vajíčka jsou vynikajícím zdrojem dobře vstřebatelných bílkovin. Jedno vejce jich obsahuje cca 6 g, které jsou složeny z esenciálních aminokyselin (látek tělu nezbytných). Tyto bílkoviny jsou velmi dobře stravitelné, stravitelnost se pohybuje mezi 98-100 %,“ vysvětluje dietoložka Pavlína Zdeňková Kroužková. Slepičí vejce také obsahují omega-3mastné kyseliny, minerály, jako je draslík, sodík, vápník, fosfor, železo, zinek, selen, mangan a jód a vitamíny, jež podporují nervovou soustavu a funkci mozku.

Jak poznat zkažené vejce?

Delším skladováním se kvalita vejce snižuje. Zkažené je však až tehdy, když se začne uvnitř rozkládat kvůli bakteriím nebo plísním. Pokud tedy máte vejce v lednici měsíc, neznamená to, že jsou staré a měli byste je vyhodit. Nepříjemnému zážitku, kdy jste do pokrmu rozklepli zkažené vejce, můžete předejít jednoduchými testy.

Zkažené je však až tehdy, když se začne uvnitř rozkládat kvůli bakteriím nebo plísním. Zdroj: Ivan Marjanovic/Shutterstock.com

Nesnesitelný zápach

Zkažené vejce nepříjemně a intenzivně smrdí. A to jak za syrova, tak uvařené. Pokud se tedy chcete vyhnout nepříjemnostem, rozklepněte každé jednotlivé vejce do vlastní misky. Tím neohrozíte přípravu pokrmu nebo těsta.

Barevné vejce

Dalším indikátorem, že vejce není poživatelné, je barva bílku a žloutku. Pokud je bílek nazelenalý, načervenalý nebo hraje duhovými barvami, vejce bylo kontaminováno bakteriemi z rodu Pseudomonas a není bezpečné jej jíst. Pozor si dejte i na černé nebo zelené skvrnky. Ty ukazují, že vejce obsahuje houby. Všimněte si také barvy žloutku. Je-li růžový, modrý nebo zelený, vajíčko napadla plíseň.

Plovoucí vajíčko

Jsou vaše vajíčka již po expiraci a bojíte se je rozklepnout? Zkuste takzvanou Float test zkoušku ve vodě. Pokud se vajíčko ponořené do vody potopí a setrvá na místě, je čerstvé a můžete jej bezpečně zkonzumovat. Pokud plave nebo vyskočí směrem k hladině, je již staré a hrozí tedy, že bude špatné.

Co se stane, když sním zkažené vejce

Každému se asi stalo, že přišel pozdě domů z práce nebo ze školy a v ledničce našel pouze vajíčka. Není nic jednoduššího, než jeden nebo dva kousky vložit do vody, uvařit je na tvrdo, oloupat je a s chutí se do nich zakousnout. Co když ale chutnají zvláštně a mírně zapáchají? V tomto případě by se vám nic nemělo stát. Prošlo-li vejce dostatečnou tepelnou úpravou, následky by neměly být horší než bolest žaludku, případně mírný průjem. Horší je, pokud byste snědli syrové vejce nakažené salmonelózou.

Vejce a salmonelóza

„Každá nedostatečná tepelná úprava vajec je riziková. Z praxe jsou známy případy onemocnění po konzumaci míchaných vajíček, zapečených těstovin, které byly před dokončením zality rozšlehanými vejci a nedostatečně propečeny, po konzumaci tiramisu, kde byla použita syrová vejce nebo po konzumaci cukrářských výrobků opět ze syrových vajec," upozorňuje MUDr. Hana Kunstovná, ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Praha. Salmonelóza je střevní onemocnění projevující se průjmem, horečkou, bolestí břicha, nevolností a zvracením. „Inkubační doba nákazy salmonelou je maximálně 48 hodin, obvykle však bývá kratší – okolo 8 hodin. Horečka zpravidla klesá po 24 až 48 hodinách, zvracení taktéž zvolna ustává, přičemž průjmy mohou přetrvávat i několik dní,“ vysvětluje MUDr. Marek Dvořák, praktický lékař pro dospělé. U malých dětí, starších lidí nebo jedinců s oslabenou imunitou je nutná okamžitá návštěva lékaře. Bakterie se totiž mohou rozšířit do krevního řečiště a napadnout kosti, mozek i měkké tkáně.

