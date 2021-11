Co se stane s tělem, když přestanete pít kávu?

Lahodná vůně pražených zrnek a hořká chuť, která nabíjí energií. Málokdo z nás si bez kávy dokáže představit ráno nebo čas po obědě. Káva patří mezi oblíbené nápoje, jež má nezanedbatelné zdravotní benefity pro naše tělo. Co se ale stane, když ji přestanete pít?

Říká se, že první šálek kávy je to, co ráno potřebujete. Druhý pomáhá vyjít ze dveří, třetí je skvělý na strávení obědu a čtvrtý se hodí, když jste unavení. Proto mnoho lidí na kávu nedá dopustit. Navíc má tento hořký nápoj mnoho benefitů. Nejenže zlepšuje soustředění a člověk má celkově pocit svěžejší mysli, kofein také zrychluje metabolismus a zlepšuje využití tukových zásob. Káva se také pyšní vysokým obsahem antioxidantů. Ty mohou pomáhat předcházet onemocnění cukrovkou 2. typu, jaterní cirhóze a projevům depresí. Harvardská studie z roku 2011 navíc zjistila, že denní konzumace tří šálků kávy, ať už kofeinové či bezkofeinové, byla spojena s o 17% nižším rizikem úmrtí celkově ve srovnání s nulovým příjmem kávy.

Kávový detox

Detoxikace organismu je v diskuzích často skloňovaný pojem. Doporučuje se předvánoční detox, povánoční, jarní, letní, šťávový, rýžový nebo okurkový. Z pohledu vědců jsou však tyto kůry pouze marketingovým tahákem. „Pokud se lidé stravují dlouhodobě správným způsobem a dodržují zásady racionálního stravování bez velkých excesů, tak nevidím důvod k zařazení očistných rituálů. Navíc naše tělo má velmi dobře vyvinuté procesy, jakými se vyrovnává s přísunem nežádoucích látek, takže není nutné do těchto přirozených tělesných pochodů zasahovat." říká Monika Tělupilová, nutriční terapeutka a nutriční garant projektu CEFF (Certified E-Friendly Food, Potraviny a doplňky stravy bez zbytků chemie).

Podle australských vědců by měl člověk vypít maximálně 6 šálků kávy denně. Zdroj: singkam/Shutterstock.com

Kolik šálků kávy je už moc

Podle australských vědců by měl člověk vypít maximálně 6 šálků kávy denně. Zjistili to ve studii v roce 2019. Jeden šálek obsahuje asi 70 až 140 miligramů kofeinu. Nadměrný příjem kofeinu může způsobit nespavost, nervozitu, neklid, zvýšený tlak, bolest žaludku, pálení žáhy nebo zvonění v uších. V tu chvíli je vhodné zkusit kávu ze svého denního rituálu vyřadit.

Co se stane s tělem, když přestanete pít kávu

Jakmile kofein vysadíte, počítejte s tím, že vás může bolet hlava. Je to způsobeno otevřením krevních cév, čímž se zvyšuje krevní oběh do mozku. Můžete být i nadměrně unavení. To jsou obyčejné abstinenční příznaky. Zhruba po třech dnech až týdnu, podle toho, kolik kávy jste si denně dopřávali, se můžete těšit z několika benefitů.

1. Méně nervozity

Kofein patří mezi nejrozšířenější stimulanty na světě. Vstřebává se v žaludku a tenkém střevě, stahuje cévy v mozku a tím aktivuje nadledvinky. Ty začnou produkovat adrenalin, který uvádí organismus do pohotovostního stavu. Povzbuzuje mozkovou činnost, zvyšuje krevní tlak a zrychluje puls. Proto můžete po šálku kávy pociťovat mírný třes, napětí, ale také úzkost, nervozitu nebo záchvaty paniky. S vysazením kofeinu přichází také více pocitu pohody a méně nervozity.

2. Lepší vstřebávání živin

Nadměrný příjem kofeinu může narušit vstřebávání některých vitaminů skupiny B a minerálů, jako je zinek, hořčík, železo a především vápník. Vysazení kávy tedy může zlepšit zdravotní problémy, které jsou s vápníkem spojené, jako je třeba osteoporóza.

3. Lepší spánek

Vysazení kofeinu se po čase projeví kvalitnějším spánkem. Káva totiž, podle týmu z telavivské univerzity, narušuje tok melatoninu, mozkového hormonu, jenž je zodpovědný za kvalitní spánek.

Vysazení kofeinu se po čase projeví kvalitnějším spánkem. Zdroj: Dean Drobot / Shutterstock

4. Nebude vás pálit žáha

Káva zvyšuje sekreci kyseliny chlorovodíkové v žaludku. To může zhoršit příznaky gastroezofageální refluxe. Pokud tedy trpíte na zažívací problémy, absence kávy vám může jen prospět.

5. Hormonální rovnováha

Pravidelné pití kávy ovlivňuje hladiny estrogenu, ženského hormonu zodpovědného za menstruační cyklus a tedy i ovulaci. „Ženy, které konzumovaly nejméně 500 mg kofeinu denně (což odpovídá čtyřem až pěti šálkům kávy), měly téměř o 70 % vyšší hladinu estrogenu (konkrétně estradiolu) než ženy, které konzumovaly méně než 100 mg kofeinu (méně než jeden šálek kávy). Vypití většího množství než dvou šálků kávy denně tak může u žen (zvýšením hladiny estrogenu) přispět k bolestivosti ňader či k endometrióze," píše Jennifer Lucero z kalifornské univerzity.

