Komu by se nehodilo shodit pár přebytečných kilo? Pokud stále ještě nevíte, kudy do toho, může se hodit pár dobrých rad – a hlavně: důležité je začít hned ráno, tedy správnou snídaní. Co si dát po probuzení, abyste správně nastartovali metabolismus a hubnutí šlo přece jen o něco rychleji?

Abychom snáze hubli, musíme jíst. I když se to zdá jako protimluv, po chvilce přemýšlení se to už začne zdát víc než logické. Úplně bez jídla se neobejdeme, a tak je potřeba si dobře promyslet, čím budeme tělo zásobovat, aby mělo dostatek energie, ale ne tolik tuků a cukrů, aby si je muselo nebo mohlo ukládat. Důležitá je samozřejmě také pravidelnost příjmu potravy, aby si organismus zvykl na správný režim a začal mu důvěřovat natolik, že nebude považovat za nutné tvořit si zásoby. Se změnou začněme klidně hned a snídaněmi.

Snídaně je důležitá

Nejprve a velmi důrazně si připomeňme, že snídaně je zkrátka důležitá. Dokonce existují studie, které potvrzují fakt, že lidé, kteří pravidelně snídají, mají menší problémy s obezitou. I když to neplatí pro každého, není od věci takový režim minimálně vyzkoušet. Co by ale taková snídaně měla obsahovat, aby skutečně fungovala? Předně jde o zdravé tuky, bílkoviny a také vlákninu, která svým objemem pomáhá k dosažení pocitu sytosti a velmi příznivě působí na zažívání.

Míchaná vajíčka trochu jinak

I když asi nebudeme mít každý den dost času na přípravu zajímavé a dokonale vyladěné snídaně, na míchaná vajíčka je spoleh prakticky kdykoliv. Můžeme je ale připravit i trochu netradičně, třeba s rajčaty, špenátem a bazalkou. Pochutnáme si, uděláme něco pro zdraví, nastartujeme metabolismus a téměř “beztrestně” doplníme energii. Navíc bude hotovo za pár minut, příprava je víc než jednoduchá.

Jednoduše, rychle a chutně

Připravíme si asi tři menší rajčata, která rozkrojíme napůl a osmažíme na lžičce oleje na rozpálené pánvi. Mezitím rozklepneme tři vajíčka do misky, přidáme dvě lžíce bílého jogurtu, lžíci vody, pepř a bazalku. Všechno rozmícháme. Rajčata budou tou dobou už hotová, vyndáme je z pánve, tu poklademe listy špenátu a nalijeme vaječnou směs. Jakmile budou vajíčka dostatečně usmažená, máme hotovo. Bazalka, špenát a rajčata jim dodají zajímavou obměnu, jogurt jemnost a pepř pikantnost. Kdo má rád ještě ostřejší snídani, může přidat i chilli papričky.

Hlavně vyváženě...

Co je tedy základem skutečně dobré, zdravé a vyvážení snídaně? Je to směs bílkovin, sacharidů, vlákniny a zdravých tuků ve vyváženém poměru. Jen tak totiž dokážeme po dlouhou dobu udržet hlad i chutě na uzdě. Dbáme také na to, aby právě snídaně představovala přibližně čtvrtinu energie, kterou v průběhu dne přijmeme. Uvědomme si přitom, že kromě vlákniny jsou to hlavně bílkoviny, které dávají našemu mozku signál, že jsme nasyceni. Proto bychom měli do snídaně zařadit sýry, tvaroh nebo pomazánky z něj, kvalitní jogurty, ale také třeba méně slanou šunku nebo právě výše zmiňovaná vajíčka.

Tuky jsou důležité

Pro mnohé z nás, kteří se snaží účinně zhubnout, se stává “tuk” zakázaným slovem. Není to ale dobře, protože třeba takový mozek by bez tuku zkrátka nemohl dobře pracovat. Stejně tak bychom se připravili o značnou část produkce hormonů, které nám pomáhají hubnout. Tuky tedy rozhodně ano, jen si musíme dobře rozmyslet, které. Chybu určitě neuděláme s rostlinnými oleji, ořechy nebo avokádem. Jen je třeba nic nepřehánět.

Sacharidy nejsou zakázané

Po bílkovinách a tucích je potřeba přemýšlet také o sacharidech, jako o zdroji energie, která bude pohánět tělo i metabolické procesy. Do snídaňové porce je dobré zařadit takzvané komplexní sacharidy, které najdeme třeba v ovesných vločkách, v ovoci a zelenině nebo například v celozrnném chlebu.

Každý den, který začneme zdravou snídaní, se počítá. Proto je ten správný den k zahájení změny právě dnes. Pusťme se do toho.

