Co udělá s tělem pravidelná konzumace poctivého hovězího vývaru?

Silný masový vývar je neodmyslitelnou součástí nejednoho nedělního stolu. Takovou poctivou polévku bychom si však měli dopřávat mnohem častěji než jen jedenkrát v týdnu. Vývar je nízkokalorický, plný živin a minerálů a má blahodárný vliv na zažívání.

Snad neexistuje oblíbenější a známější polévka, než je klasický vývar. Nezáleží na tom, zda je hovězí, zeleninový či drůbeží. Vždy je chutný, zasytí, pohladí po duši a pomůže i při nachlazení a chřipce. Mnoho lidí má však z jeho přípravy obavy, přičemž jde vlastně o jeden z nejsnadnějších pokrmů. Vývar by se měl na našem jídelníčku rozhodně objevit několikrát do týdne, ideálně však denně.

Vývar je oblíbenou polévkou Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Vývarem k lepší kondici

Polévka připravená z kostí má obrovský obsah tělu prospěšných látek. Nachází se v ní mnoho vitamínů, minerálů, aminokyselin a také je bohatým zdrojem přírodního kolagenu. Napomáhá tak k udržení zdraví kostí a pohyblivosti kloubů. Kolagen zároveň stojí za pevnými a zářivými vlasy, krásnými nehty a svěže vypadající pokožkou.

Kromě toho působí vývar na podporu trávení. Tak tedy perfektně nastartuje metabolismus, čímž dojde jak ke zvýšení imunity, tak k rychlejšímu spalování tuků. Díky vysokému obsahu aminokyselin má tato známá polévka i uklidňující účinky. Pokud si tedy dopřeje šálek vývaru před spaním, pomůže s usínáním a přispěje ke kvalitnějšímu spánku.

Zdravé střevo, zdravý duch

Aby bylo tělo schopné bez problému fungovat, je třeba udržovat střeva v co nejlepší kondici. Jde o to, že ve střevech dochází ke zpracování živin z potravy, a pokud je jejich funkce určitým způsobem narušena, nemohou správně pracovat. Látky nacházející se ve vývaru napomáhají k udržování zdraví střevní stěny a průchodnosti střev. Mohou za to aminokyseliny obsažené v kolagenu, které budují tkáň, jež lemuje tlusté střevo, čímž podpoří zdravé trávení.

Poctivý vývar je tak vhodný i pro osoby trpící například Crohnovou chorobu. Je navíc lehce stravitelný a celkově je schopen uklidnit trávicí systém. Jeho konzumace je také doporučována při průjmových onemocněních či nechutenství.

Vývar podporuje detoxikaci organismu a zlepšuje trávení Zdroj: Photosiber / Shutterstock.com

Vývar detoxikuje organismus

V dnešní době číhá na strávníky na každém kroku jisté nebezpečí. Potraviny jsou plné toxinů, pesticidů, umělých přísad i chemikálií všeho druhu. Lidské tělo si samo o sobě s odstraňováním těchto látek ve většině případů poradí, pravidelná konzumace vývaru mu však s tímto bojem velmi pomůže. K detoxikaci organismu dochází v játrech, která mohou být při nadměrnému vystavování nebezpečným látkám značně oslabena. Vývar ovšem jejich schopnost podporuje a zároveň zlepšuje využívání antioxidantů v těle. Zároveň obsahuje draslík a glycin, tedy látky stojící za detoxikací buněk.

Se solí opatrně

Vývar z kostí je možné vařit i čtyřiadvacet hodin, postačí však i jen dvě hodiny vaření. Při jeho přípravě použijte čerstvou zeleninu, jako je cibule, celer, mrkev a petržel, a také oblíbené koření. Vyvarujte se však nadměrnému používání soli. Ta tělu rozhodně neprospívá a stojí za vznikem mnoha onemocnění. Stejně tak si dejte při vaření vývaru na čas. Dosáhnout té správné chuti může zabrat více času, výsledný pokrm však bude mít pro tělo mnohem větší přínos než ten, který byl připravený s pomocí bujónu.

