Většina lidí to dělá a neví, že si tak chřipku ještě zhorší. Děláte to taky?

Kašel. Rýma. Škrábání v krku. Každý rok je to stejné. Což o to, nějaké menší záchvěvy onemocnění se dají ustát, ale jakmile chřipka zesílí, chtě nechtě musíte do postele. Odborníci ale upozorňují na to, že spousta lidí se onemocnění nevědomky ještě zhoršuje. Patříte mezi ně?

Málokdo z nás má možnost pracovat z domova nebo si vzít nemocenskou. Navíc nájem, hypotéka či složenky se neptají, jak vám je. Platit se musí. A tak většina nemocných pak jde přes své síly. Ale popravdě, ani by nemuseli. Tak schválně. Děláte některých z těchto „přešlapů", ve kterých chřipka jednoznačně vítězí? Zkuste si připravit dva přírodní léky proti chřipce. Postup uvidíte ve videu: Tváříte se, že to nic není Jistě, chřipka se dá i přechodit. Z nějakých pár kýchnutí do kapesníku se přeci nestřílí. Nicméně i tak je důležité, abyste si přiznali, že je vám špatně. A když už nemůžete ležet v posteli, je potřeba, abyste alespoň omezili jakékoliv fyzické aktivity. Tvrzení, že třeba cvičením vypotíte bacily z těla, je naprosto mimo. Jediné, čeho docílíte, je, že vám stoupne teplota a vaše imunita dostane pořádně na frak. Stojí vám to za to? Proto raději odložte všechna cvičení (i jógu), pochůzky či náročnější domácí práce na potom. Ono se nic dramatického nestane. Chřipka vyžaduje šetrnější režim. Zdroj: Profimedia Málo pijete Žízeň se neprojevuje tak palčivě jako hlad. A to je možná důvod, proč někteří z nás na pití zapomínají. Bohužel v případě chřipky jde o zásadní chybu. Oslabené tělo ztrácí pocením, horečkou nebo rýmou hodně vody. Když mu ji nedáte, tak se prakticky nemůže léčit a celý průběh nemoci se tím protáhne a znepříjemní. Není proto od věci se inspirovat našimi babičkami, které léčily chřipku horkým čajem či polévkou. Horké tekutiny totiž mají na chřipku lepší účinek než studené či vlažné. Nejenže tělo hezky zahřejí, ale také pomůžou s ucpaným nosem, kašlem, rýmou, zimnicí nebo únavou. Teplý nápoj tělo zahřeje a uvolní dutiny. Zdroj: Profimedia Nezamhouříte oka Spánek není jen pro malé děti. I dospělí ho potřebují ve vrchovaté míře. To ostatně dokládá i výzkum vědců z kanadské Carnegie Mellon Univerzity, kteří zjistili, že lidé spící méně než sedm hodin denně mají křehčí imunitu. Tím pádem jsou vystaveni třikrát většímu riziku nákazy chřipkou či nachlazením než sedmispáči. Během spánku se totiž tělo regeneruje a posiluje. Když mu nedáte možnost, nemůže se pak dobře bránit a nemoc ho tím snáz položí. Pokud na vás „něco leze" a hůř se vám dýchá, nespěte na zádech. Při téhle poloze totiž dochází ke stlačení cév v nose, což vyvolává pocity mírného dušení. Místo toho si dejte více polštářů pod hlavu a zainvestujte do zvlhčovače vzduchu. Nedostatek spánku vám zvyšuje riziko nakažení chřipkou. Zdroj: Profimedia Dáte si cigaretu Cigareta možná některé kuřáky uklidňuje. Ve vašem případě by takový účinek ale určitě neměla. Kouř z cigaret snižuje imunitu a poškozuje tkáně, plicní buňky a dýchací cesty. A tím bohužel otevírá cestu virům a bakteriím. Není proto divu, že kuřáci podléhají chřipce častěji. Nezřídka se jejich nemoc rozvine i do závažnější formy.