Trápí vás popraskané a suché lokty? Nepřehlížejte problém! Často jde jen o jeden z příznaků různých jiných onemocnění a ta byste měli léčit. Co to tedy může znamenat, když máte kůži na loktech popraskanou?

Popraskané lokty neignorujte

Trpíte na popraskané lokty, drsnější pokožku v těchto místech či dokonce šupinkovatění a červenání pokožky? Popraskané a suché lokty rozhodně nejsou jen kosmetickou vadou na kráse. Souvisejí s celou řadou různých onemocnění, a i když se se suchou kůží určitě dá něco dělat, léčit bychom měli hlavně původní onemocnění.

Podívejte se na to, co říkají The Doctors čili Doktoři z populární americké show o zdraví. Jen v několika málo okamžicích vám prozradí, nejen co používat na suché lokty, ale také jak. Na YouTube kanálu této show najdete tento i mnohé další zajímavé příspěvky.

Zdroj: Youtube

Co pomáhá na popraskané lokty?

Kosmetická vazelína rozhodně není překvapivým pomocníkem. Kůži skutečně dobře promaže a jak zmiňují také lékaři v příspěvku, ideální je její aplikace před sprchováním. Ale rozhodně to není jediný způsob, jak pečovat o suchou popraskanou pokožku ať už na loktech či nohou.

Důležité je vědět, že mytí vašeho těla může kůži vysušovat, a to především při volbě nevhodných kosmetických mýdel, sprchových gelů či koupelí. Vyzkoušejte proto, jemné přípravky určené pro citlivou pokožku, které nevysušují.

Někdo upřednostňuje bezpečnou testovanou kosmetiku, jiní sahají po přírodních prostředcích. Obé je v pořádku, nicméně pamatujte, že reakce vaší pokožky na kosmetiku může být všelijaká a někdy je nutné vyzkoušet víc než jen jeden prostředek.

Suchou pokožku je vhodné jemně odstranit. V případě suché popraskané kůže nohou se používá pemza, nicméně s lokty budete muset být opatrnější. Nikdy na kůži netlačte, raději použijte jemné abrazivní prostředky, solný nebo cukrový peeling a podobně. Nesnažte se odstranit veškerou suchou kůži najednou.

Následně je vhodné kůži promazávat. K tomu poslouží právě vazelína nebo jiné zvláčňující kosmetické přípravky, ale také olivový nebo kokosový olej. K promasírování stačí malé množství, ideálně několikrát během dne.

Na lokty můžete použít také pleťovou masku z medu. Med totiž nejen zvláčňuje, ale také mírně dezinfikuje, jelikož přirozeně uvolňuje peroxid. Med aplikujte na lokty, nechejte čtvrt hodiny působit a smyjte vlažnou vodou. Podobně by měla pomoci také maska nebo koupel s ovesnými vločkami. Pokud je chcete přidat do koupele pomelte je na prášek a přidejte přímo do lázně. Masku, kterou smyjete po 15 minutách vytvoříte také s jemně pomletých vloček smíchaných s pár kapkami oleje.

Tyto všechny způsoby můžete vyzkoušet a snad vám přinesou i úlevu, nicméně základem všeho je vědět, co vám suché lokty způsobuje a pokud možno se vyvarovat příčině.

Jak už bylo zmíněno, překvapivě časté mytí či vystavení vodně vysušuje, a to především pokud je silně chlorovaná. Voda zbavuje pokožku přirozené mastnoty a ta pak může vysychat a praskat. Dalším důvodem může být také dehydratace, proto pamatujte i na pitný režim.

Suché lokty trápí ženy i muže z různých důvodů.

Čeho jsou příznakem popraskané a suché lokty?

Suché popraskané lokty jsou také příznakem různých zdravotních problémů, mezi něž patří ekzém, lupénka či velmi závažná ichtyóza, kdy kůže šupinkovatí a je zcela vysušená. Ichtyóza se diagnostikuje už v dětském věku a u dospělých se může objevit například při užívání léčiv. Jde však o onemocnění vzácné.

Běžně jsou příčinou suchých loktů životní podmínky jako chladné či naopak horké počasí a suchý vzduch. Roli hraje například i oblékání či časté opírání se o lokty a paže. S přibývajícím věkem se kůže přirozeně vysušuje a suchá kůže na loktech se proto objevuje častěji. Nicméně stav kůže může také zhoršovat nedostatek vitaminů jako jsou A, C a E, případně nedostatečné množství omega-3 mastných kyselin v potravě.

Málo kdo by však spojoval suché lokty s onemocněním štítné žlázy či cukrovkou, což jsou onemocnění, která se mohou objevit i docela nečekaně během života. Nepřehlížejte proto ani zdánlivě banální zdravotní problémy a projevy na kůži. Na druhou stranu není ani nutné panikařit. Docela stačí, když při preventivní prohlídce informujete vašeho lékaře, a pokusíte se společně odhalit příčinu.

Zdroje: medicalnewstoday.com, verywellhealth.com