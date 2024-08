Co to znamená, když vás bolí oči?

Šárka Kabátová 29. 8. 2024

Patříte mezi jedince, které někdy bolí oči? Tak to byste měli vědět, co to ve skutečnosti znamená a jak situaci řešit.

Bolest očí je nepříjemný stav, který má různé příčiny od jednoduchého přetížení až po závažnější onemocnění. Může se projevovat jako tupá bolest, pálení, svědění, ostré píchání a podobně. Mnohdy nemusí souviset přímo s očním problémem, ale může být projevem jiného zdravotního stavu. Co všechno může stát za bolestí očí, jaké jsou její druhy, jak se diagnostikuje a léčí, a kdy je nutné vyhledat lékařskou pomoc? Jak zlepšit zrak a jak na bolest očí? Podívejte se na toto zajímavé YouTube video na kanálu Václav Vocásek - čínské cvičení čchi kung: Zdroj: Youtube Příčiny bolesti očí Důvodem bolesti očí je poměrně mnoho. Jedním z nejčastějších je přetížení očí, které je způsobeno dlouhým sledování obrazovky, nedostatkem spánku, suchým prostředím nebo špatným osvětlením. Příčinou bývají také bakteriální, virové nebo plísňové infekce, které často vedou k zánětům oka. Někdy se může jednat o projevy alergií jako je reakce na pyl, prach nebo jiné alergeny, což způsobuje svědění, pálení či slzení. Problém může vyvolat i poranění, které způsobí cizí těleso v oku a následné škrábance na rohovce. Bolest očí způsobují i refrakční vady jako je krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus a oční onemocnění jako je glaukom, zánět duhovky, migréna nebo choroby jako diabetes, vysoký krevní tlak nebo nemoci autoimunitního systému. close info Beauty Hero / Shutterstock zoom_in Důvodem bolesti očí je poměrně mnoho. Jedním z nejčastějších je přetížení očí, které je způsobeno dlouhým sledování obrazovky, nedostatkem spánku, suchým prostředím nebo špatným osvětlením. Druhy bolesti očí Bolest očí se může projevovat různými způsoby. Tupá bolest je často spojená s únavou očí nebo napětím očních svalů. Pálení může být způsobené suchým okem, alergií nebo podrážděním. Svědění oka je typické pro mnohé alergické reakce. Ostrá bolest může signalizovat vážnější problém jako je zánět nebo poranění. Diagnostika Pro přesné určení příčiny bolesti očí je nutné vyhledat očního lékaře, který provede důkladné vyšetření. Zjistí vaši anamnézu a zkontroluje oči pomocí různých testů. Pomocí speciálního přístroje také zkontroluje stav očního pozadí. V případě potřeby vás lékař pošle na další vyšetření, jako je měření nitroočního tlaku nebo zobrazovací metody, např. CT, MRI. Léčba Léčba bolesti očí se odvíjí vždy od konkrétní zjištěné příčiny. Možná vám pomohou oční kapky pro zmírnění zánětu, svědění nebo suchosti. Při bakteriálních infekcích se podávají antibiotika, při virových infekcích se léčba zaměřuje na zmírnění příznaků. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pokud chcete udělat pro své oči něco užitečné, zcela určitě si je vždy náležitě chraňte a také je šetřete. Kdy navštívit lékaře? Pokud vás oči bolí déle než několik dní, potíže se zhoršují a jsou doprovázeny dalšími příznaky jako je zhoršení zraku, zarudnutí nebo otok víček, vyhledejte co nejdříve očního lékaře. Čím dříve se problém začne řešit, tím větší je šance na úspěšnou léčbu a zachování dobrého zraku. Prevence Pokud chcete udělat pro své oči něco užitečné, zcela určitě si je vždy náležitě chraňte a také je šetřete. Při práci s počítačem si dělejte pravidelné přestávky a každých 20 minut se podívejte alespoň na 20 metrů daleko. Myslete i na kvalitní a dostatečný spánek, je pro oči nejlepší relaxací. Pro kvalitní zrak a zdravé oči je důležitá i kvalitní strava s dostatkem vitamínů a minerálů. Chraňte oči před nepříznivými účinky slunce a noste sluneční brýle s UV filtrem. Nikdy nezanedbávejte pravidelné návštěvy očního lékaře, přestože nemáte zrovna žádné potíže. Související články close Zdraví Bude se vám lépe dýchat: Snadné cviky, které pomohou roztáhnout plíce video close Zdraví Proč je váš obličej brzy ráno oteklý video Zdroje: www.medicalnewstoday.com, www.doctoroptic..cz, www.strednicechy.rozhlas.cz

