Tyto návyky zvyšují riziko rakoviny tlustého střeva. Rychle se jich zbavte!

Víte, co všechno může ohrozit zdraví vašich střev? K nezdravému životnímu stylu patří především nevhodné potraviny, ale i další návyky. Co říkají vědecké studie o jídelníčku a o tom, jak rychle ovlivňuje zdraví vašich střev to, co jíte?

Zdroje: eatthis.com, ncbi.nlm.nih.gov, youtube.com

Co způsobuje rakovinu střev?

Proč nás všichni výživový poradci a propagátoři zdravé stravy stále straší různými aditivy, konzervačními látkami, solí či dokonce masnými výrobky? V angličtině se můžete setkat s pojmem „processed food“, čili jídla připravená, předvařená, tepelně upravená, hotová.

Nemáme vhodný český výraz, který by elegantně postihl všechno, co spadá do této škatulky, ale to nevadí. Je jasné, že jde především o taková jídla, která jsou již hotová a stačí je jen ohřát nebo už se k vám dostanou teplá, jako produkt fastfoodu nebo jiných občerstvení. Neznamená to nutně, že veškerá tato jídla vždy bezpodmínečně obsahují nevhodné látky, ale ve většině případů tomu tak je. Patrně nejběžnější výjimkou jsou jídla vakuově balená z jídelen a závodních kuchyní, která jsou však určená k okamžité spotřebě. Sušené, vakuované, ale i konzervované hotovky skutečně nejsou stejné jídlo.

Fast food (rychlé občerstvení) obsahuje nejrůznější zdraví škodlivé látky. Zdroj: Shutterstock

Pamatujte, že mezi taková zpracovaná, tepelně upravená jídla patří také většina masných výrobků, ale i nápoje, které mají například ovocný základ, ale hodně cukrů a dalších přidaných látek.

Jak si vybrat mezi potravinami?

Jenže jak se jednoduše zorientovat? Nejlepší je rozhodně připravit si pokrmy vlastní, z čerstvých ingrediencí a polotovary odmítnout. Čím kratší seznam ingrediencí, tím lépe. Samozřejmě dnes již víme, že za některými éčky se schovávají docela běžné přírodní látky, jako například barviva rostlinného původu, která rozhodně nepatří mezi pomalé zabijáky. Ani v případě éček však nelze říci, že jsou neškodná, a jejich obsah v potravinách by nás rozhodně měl zajímat.

Pokud pečete chleba, pak víte, že stačí voda, mouka, troška soli, kvasnice a někdy ani ty nemusí být. Pokud je na balení pečiva dlouhý seznam ingrediencí, pak byste se měli nad takovým nákupem zamyslet. Na výběr jsou vždy lepší a horší varianty, nutně to navíc neznamená, že jsou mezi nimi výrazné chuťové nebo cenové rozdíly.

Změňte způsob, jakým se stravujete

Odborníci na stravu proto nabádají ke konzumaci čerstvých, neupravených potravin. Samozřejmě onemocnění rakovinou a konktrétně rakovinou tlustého střeva nesouvisí jen s jídlem. Přesto ale studie zveřejněná v srpnu tohoto roku v odborném lékařském časopise The BMJ poukazuje na to, že zmíněná nevhodná strava zvyšuje riziko rakoviny střev u mužů o 29 %.

Změny nemusí být extrémní

Pokud se nechcete úplně zbavit těchto nevhodných jídel, zkuste je alespoň omezit. Nahraďte polotovary čerstvými surovinami a čerstvou zeleninu a ovoce zařaďte do jídelníčku častěji. I když jsou uzeniny a další masné výrobky jistě chutnou součástí naší kuchyně, zkuste je omezit. Nemusíte se hned stát vegetariány. Tím, jak ovlivňuje tělo, to co jíme a vztah k rakovině střev, se zabývala také další nedávná studie. Co odhalila?

I když jsou uzeniny a další masné výrobky a polotovary jistě chutnou součástí naší kuchyně, zkuste je omezit. Zdroj: Shutterstock

Co zvyšuje riziko rakoviny střev?

Chcete vědět, jak moc a jak rychle ovlivňuje jídlo vaše tělo? Jak rychle se může zvýšit nebo snížit riziko vzniku rakoviny tlustého střeva?

Podívejte se na toto video o výsledcích jedné velmi zajímavé studie. Pokud nevládnete plynně angličtinou, zapněte si české titulky. O tohle byste neměli přijít: