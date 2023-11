close info Shutterstock.com

Šárka Kabátová 29. 11. 2023 12:50 clock 4 minuty video

Je vám 50+ či ještě více? Neznamená to, že byste si snad dál nemohli aktivně užívat života! Stačí žít zdravým životním stylem a vyhnout se některým záležitostem, díky nimž naše tělo dříve chřadne. O co se jedná a co způsobuje rychlé stárnutí?

Stárnutí je přirozený proces, kterému nelze uniknout. Ovšem vaše tělo máte naprosto ve své vlastní moci a jeho postupné stárnutí můžete značně zpomalit a jeho projevy viditelně zmírnit. Pokud tedy toužíte nejen vypadat, ale také se cítit mladší, některé možné zlozvyky byste měli ze svého životního stylu zcela vyloučit. Díky tomu jen tak někdo váš skutečný věk neodhadne. Na 10 výživových tipů proti stárnutí pleti se podívejte v tomto videu na YouTube z kanálu Sensualite.cz: Zdroj: Youtube Trendem doby je mladistvý vzhled V současné době vyspělé medicíny, vědou ověřených stravovacích postupů a celkového zdravotního stylu, nemusíte ve vyšším věku vypadat jako babička či dědeček, jak tomu bylo kdysi. Dnes si celkově populace užívá vyššího věku a mnohem vitálnějšího zdraví. Záleží však na vašem přístupu a správné životosprávě s dostatečnou dávkou pohybu. Nepodléhejte zbytečně pouze síle byznysu, který vám nabízí mnohé prostředky zvané „anti-age“. Jsou mnohdy velmi předražené a nikdy vám nepřinesou dlouhodobý účinek. Raději se zbavte zlozvyků, které stárnutí těla značně urychlují. close info Africa Studio / Shutterstock.com zoom_in Záleží na vašem přístupu a správné životosprávě s dostatečnou dávkou pohybu. Slovo odborníka Potvrzuje to i odbornice na anti-age medicínu, lékařka Monika Golková: „Pokud budete dobře jíst, můžete váš biologický věk snížit až o dvacet let. V dnešní době totiž přistupujeme ke stárnutí trochu jinak než dříve. V minulosti se mluvilo o stárnutí jako o přirozeném procesu, který nemůžeme ovlivnit. Dnes ale víme, že stárnutí ovlivnit můžeme – zpomalit ho.“ Co tedy zbytečně urychluje stárnutí organismu? Nedostatek spánku Kvalitní spánek je nezbytný pro správné fungování těla a mozku. Pokud spíte málo, organismus se nedokáže správně a dostatečně regenerovat. Často to vede k hromadění nezdravých volných radikálů, které zbytečně poškozují buňky a urychlují proces stárnutí. Stres jen ve zdravé míře Podobná situace nastává, když jste dlouhodobě ve stresu. Nepatrná dávka občas není na škodu, potrénuje vaše smysly a dodá tělu ten správný adrenalin. Ovšem jakmile podléháte silným stresovým situacím po delší čas, ničí to vaše tělo, které začne stárnout mnohem rychleji. Je zatíženo a nestíhá regenerovat. Vysoká hladina kortizolu, stresového hormonu, poškozuje buňky a tkáně. Nezdravá strava Dalším zabijákem našeho zdraví, a tudíž i rychlejšího stárnutí organismu, je nevhodný jídelníček a nadměrná konzumace nevhodných potravin. Vyhněte se proto průmyslově zpracovaným potravinám, cukru, tučným pokrmům a nadměrné konzumaci bílé mouky. Jejich negativní účinky často vedou ke vzniku obezity, cukrovky a k dalším nepříjemným chronickým nemocem, které jsou spojené s předčasným stárnutím. „Největšími nepřáteli zdravého vzhledu pleti jsou alkohol, káva, rafinovaný cukr, příliš soli, jednoduché sacharidy, uzeniny, tučná strava a nasycené tuky. Dále sůl, cukr, alkohol a různé konzervované potraviny,“ uvedla Petra Samková, dermatoložka a primářka Kliniky estetické medicíny Petra Clinic. close info Shutterstock zoom_in Pozor na nadměrné dávky slunce. Příliš mnoho slunce Je pravdou, že slunce je pro naše tělo důležité, aby mělo dostatečnou dávku vitamínu D. Ovšem nic se nemá přehánět! Pokud tedy chcete, aby byla pokožka vašeho těla stále jako z alabastru a stárla pomaleji, nevystavujte se nikdy prudkému slunci a vždy používejte venku ochranný krém s dostatečným faktorem. Související články close Zdraví Jednoduchý trik denně před jídlem vyčistí orgány a zrychlí metabolismus, tvrdí lékař video close Zdraví Jak rychle zhubnout břicho: Překvapivě nejlépe fungují běžné kuchyňské bylinky, máte je doma video Zdroje: www.novinky.cz, www.idnes.cz, www.marianne.cz

tag Jídlo Lékařství Stárnutí YouTube

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít