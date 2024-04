Pokud nejste právě sportu oddanými milovníky každodenního pohybu, může být pro vás sedavé zaměstnání a celkově i způsob života poměrně příjemnými. Uvědomíme-li si však rizika, která pohodlí zdaleka převyšují, pravděpodobně svůj postoj raději přehodnotíme.

Pohodlnější nebo i nuceně sedavý způsob života s sebou přináší mnohá nebezpečí, která si často vůbec neuvědomíme. Kromě obezity, jíž pravděpodobně zmíní téměř každý, jsou to i další choroby a problémy, s nimiž se můžeme dříve či později začít potýkat. Podívejme se na výčet některých z nich a zamysleme se, jak s nimi aktivně bojovat.

Hlasujte v anketě Receptáře a vyhrajte! close info VLM Tradiční čtenářská anketa je zpátky. Dejte hlas své oblíbené firmě a zařadíme vás do slosování o hodnotné ceny. Chci se zapojit

Změna není jednoduchá, ale zvládnout se dá. Podívejte se na youtubu na video z kanálu Fitness007:

Zdroj: Youtube

Je to dobou i námi samotnými

Sedavý způsob života je problém, který provází lidstvo zvláště v posledních desetiletích. Počítače, digitalizace, roboty a výrobní linky, to všechno nás nutí sedět na jednom místě a vykonávat poměrně jednotvárné pohyby. A tělu se to ale vůbec nelíbí, což v mnoha případech dává najevo zdravotními problémy, a to nejen těmi, které se týkají těla, ale dokonce i psychickými.

Spánek je základ

Jak poznat, že se může taková situace týkat brzy i vás? První příznaky bývají poměrně nenápadné a možná byste je ani špatným životním návykům nepřipisovali. Ačkoliv jste se za celý den vlastně nezvedli ze židle nebo z kanape, jste stále unavenější?

Pozor na to, může jít o známku, že váš mozek v noci špatně odpočívá. Nedostatek kvalitního spánku je způsoben právě nízkou tělesnou aktivitou přes den.

Kolotoč nebo spirála?

Kolotoč se roztáčí a zdánlivě z něj není úniku. Špatný spánek znamená únavu přes den, ta zase vede ke špatnému soustředění. To znamená, že na stejné úkoly potřebujeme více času, který prosedíme u práce.

Brzy se tak začne i po běžných dávkách jídla usazovat tuk i na místech, o nichž jsme netušili, že mohou “ztloustnout” a pohled do zrcadla bude čím dál tím nepříjemnější. To vede ke stresu, který zhoršuje psychickou pohodu. Náladu si můžeme spravit třeba čokoládou… Vnímáte, jak moc provázané to všechno je?

close info New Africa / Shutterstock zoom_in S obezitou zkuste zatočit raději dřív, než přijdou potíže. Sedavý způsob života ji jen podporuje

Pozor na vysoký cholesterol

Chceme-li se věnovat konkrétním chorobám, jež se mohou vinou sedavého způsobu života rozvinout, pak bychom se měli zaměřit na hladinu cholesterolu a cukru v krvi, stejně jako na hodnoty krevního tlaku. Právě cholesterol, který laicky dělíme na dobrý a špatný, může v případě nedostatku pohybu začít měnit svůj poměr a převažovat začne právě onen špatný.

Kornatění tepen

Špatnému cholesterolu je třeba dávat za vinu kornatění tepen a další cévní problémy, které mohou brzy vést k ještě závažnějším zdravotním problémům.

Vždyť oběhový systém zásobuje všechny části těla kyslíkem, jeho problémy jsou tedy vlastně problémy celého organismu. Zkuste se proto raději zeptat svého lékaře, jak vysoké hladiny cholesterolu máte. Průběžná preventivní kontrola je velmi důležitá.

Diabetes 2. typu

Jak jste na tom s rizikem rozvoje cukrovky? Málo pohybu vede k vyšším hmotnostem, což je jeden z faktorů, jež diabetes “podporuje” a významně zvyšuje možnost jeho vzniku. Proto je dobré alespoň takovému životnímu stylu přizpůsobit jídelníček, vyřadit zbytečně tučná a sladká jídla. Tělu to obecně prospěje a problém s hladinou cukru v krvi se může alespoň částečně zmírnit.

Stejně jako u cholesterolu je dobré i možnost cukrovky v pravidelných intervalech vylučovat při preventivních vyšetřeních u obvodního lékaře.

Vysoký tlak může třeba za nervozitu

Cítíte se unaveně a malátně, i když se nehýbete? Možná cítíte bušení srdce zdánlivě bez příčiny a v uších vám zvoní. Všechno kolem vás rozčiluje, máte problémy udržet nervy na uzdě a v noci špatně spíte? Pak si raději nechte přeměřit krevní tlak.

Sedavý způsob života totiž podporuje jeho vyšší hodnoty, což se může negativně promítnout na celkovém zdravotním stavu.

Udělejte první správný krok

Jak z toho ven? Vlastně celkem jednoduše. Je na čase přehodnotit životní priority a udělat si každý den alespoň pár desítek minut času na svižnější procházku, vyjít schody místo použití výtahu, zaběhnout do obchodu pěšky místo nasednutí do auta. I drobné změny totiž tělu výrazně prospějí a budete se brzy divit, jak se vám uleví.

Zdroje: www.medicalnewstoday.com, www.coastalorthoteam.com, www.betterhealth.vic.gov.au, www.healthpartners.com,