18. 5. 2024

Čokoláda je z kakaových bobů a může být proto považovaná za zeleninu! To je samozřejmě žert, ale je blíž pravdě, než by se mohlo zdát. Co víme o čokoládě? A je možné, že by chránila srdce před infarktem?

Patří čokoláda ke zdravému mlsání? Není to krásné, když se dozvíte, že to, co milujete je přínosem a nikoli přítěží? Jen málokdy jsou sladkosti a jídla, která nám rodiče často odpírali, prospěšná. Především moderní kuchyně a trend fast foodů ruinuje celkově životní styl. Na smažená, přesolená a dochucovaná jídla jsme si nebezpečně rychle zvykli a jen těžko se vracíme k racionálnímu, prostšímu a střídmému jídelníčku. Patří do něj i čokoláda? Těžko označit všechny čokolády za zdravé, ale kakao jistě ano! Čekáte, že vás lékař pošle s receptem místo lékárny do obchodu se sladkostmi? Skoro! Čokoláda, respektive kakao přináší organismu mnohá pozitiva. Shrnuje je pro vás například toto video z YouTube kanálu BrainMarket. Zdroj: Youtube Není čokoláda jako čokoláda a co je v ní? Určitě vám nikdo nedoporučí roztíratelnou lískooříškovou a čokoládovou pastu, která je neuvěřitelně sladká i tučná. Také čokoláda by měla být konzumovaná střídmě, a pokud možno ve formě té nejtmavší čokolády čili takové, kde je hodně kvalitního kakaa a málo cukru a tuku. Ve 100 g hořké čokolády obsahující mezi 70 a 85 % kakaa je také 11 g vlákniny a 66 % doporučené denní dávky železa, 57 % hořčíku, 196 % mědi a 85 % manganu. Navíc se v čokoládě najde i draslík, fosfor, selen a zinek. Podle druhu a výrobce pak obsahují čokolády i další aditiva, jiné množství kakaa a kakaového másla, mléka, případně oblíbených oříšků. close info iprachenko / Shutterstock zoom_in Čím víc kakaa, tím lépe. Hořká čokoláda je však opravdu hořká a za sladkost ji mnozí nepovažují. Ochrání čokoláda vaše srdce před infarkterm? Zdá se, že jde o skvělou potravinu, nicméně zmíněných 100 g čokolády denně je docela dost. Jak by to tedy mělo být správně? Právě těchto 100 g konzumovalo denně pětadvacet tisíc obyvatel severní Anglie, kteří se po jedenáct let účastnili studie sledující konzumaci čokolády ve spojení s kardiovaskulárními onemocněními. Tato studie následně vyšla v srpnu roku 2015 v odborném časopise Heart a její název vypovídá o všem, tedy „Vyšší konzumace čokolády byla spojena s trendy směrem k příznivému profilu kardiovaskulárních rizikových faktorů, včetně nižšího věku, nižšího BMI, nižšího poměru pas/boky, nižšího systolického krevního tlaku, nižších koncentrací apolipoproteinu B (apoB) a CRP, nižšího výskytu diabetu a menší fyzické neaktivity.“ Čokoláda tedy rozhodně získává reputaci také nutričně zajímavé cukrovinky, ale nezapomínejte, že zhruba 100g tabulka čokolády bude obsahovat okolo 600 kalorií, což je také poměrně dost. Chcete-li tedy využít čokolády jako skvělého zdroje antioxidantů bojujících s volnými radikály, snížit vysoký krevní tlak, balancovat hladinu cholesterolu, zlepšit odolnost pokožky, podpořit činnost mozku a chránit srdce, volte čokoládu kvalitní, a především bohatou na kakao. Související články close Zdraví 5 příznaků, které se vyskytují u žen před mozkovou příhodou video close Zdraví Chraňte se před klíšťaty: Tyto nenápadné bestie mohou způsobit deprese i hluchotu video Zdroje: healthline.com , health.harvard.edu

