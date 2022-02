Chcete zhubnout, jezte čokoládu. Pokud budete vědět jak, pomůže vám

Nejoblíbenější pochoutkou na světě je dozajista čokoláda. Není člověka, který by ji nemiloval. Přestože jde o sladkost, je skvělá i na hubnutí!

Pravdou je, že čokoláda je vlastně zdravá, a navíc má mnoho zdravotních benefitů. Ovšem pozor! Velice záleží nejen na kvalitě čokolády, ale zároveň i na množství, které si dopřejete. Při dodržení pravidel je dokonce velice prospěšná i v případě, že jste se rozhodli zhubnout.

Neodolatelná pochoutka s benefity

Čokoláda se konzumuje již po mnoho let s rozkoší a člověka omámí už jen její vůně. A co teprve, když se rozpustí tato delikatesa na jazyku? Nastane blaho a slast! A to není všechno. Další výhodou jsou stimulační účinky. Čokoláda bezvadně zvyšuje energii, podporuje sexuální touhy a dodává celkově větší chuť do života. Její blahodárný vliv na lidský organismus potvrzují i odborníci, kteří tvrdí, že svým způsobem tato laskomina dokonce prodlužuje život.

Jediná vhodná je vždy jen tmavá hořká čokoláda s minimálně 70 % kakaa. Zdroj: shutterstock.com

Není čokoláda jako čokoláda

Velice záleží na tom, jakou čokoládu si dopřejete. Proto v obchodě vybírejte pečlivě a jděte po kvalitě. Obchody často nabízejí výrobky plné cukru a přídatných látek, které neprospějí ani vašemu zdraví, natož pak vašim tělesným křivkám.

Když čokoládu, tak jedině hořkou

V případě, že chcete po čokoládě hubnout a štíhlou linii si udržet, zapomeňte na všechny mléčné čokolády. Jediná vhodná je vždy jen tmavá hořká čokoláda s minimálně 70 % kakaa. Nejenže obsahuje užitečnou vlákninu, která vám dodá pocit sytosti, ale také zabraňuje ukládání tuků. Její součástí jsou i tři druhy tuků – kyselina olejová, palmitová a stearová. Vzájemně si vyhovují natolik, že nepáchají žádný nedoraz v lidském organismu, naopak ho nepodporují v ukládání nadbytečného tuku.

Dejte si čokoládu před jídlem

Samozřejmě i u kvalitní hořké čokolády je vždy nutné myslet na zkonzumované množství. Naprosto zapomeňte na to, že byste spořádali najednou celou tabulku. Postačí vám jednou za čas jedna až dvě kostičky k uspokojení chuťových buněk. A teď jedno překvapení! Celé dětství jste možná od rodičů slyšeli, abyste před obědem nejedli žádné sladkosti. Odborníci na výživu však tvrdí, že je to chyba, protože sníst trochu čokolády před obědem je naopak víc než vhodné. Došli k závěru, že když si lehce pomlsáte před hlavním jídlem, celkově se sníží vaše chuť na sladké a tučné pokrmy.

Prospěšné účinky čokolády

Opravdu kvalitní čokoláda je jedním z nejvíce koncentrovaných zdrojů přírodních antioxidačních látek, tzv. flavonoidů ze skupiny polyfenolů. Jedná se o rostlinné sloučeniny s širokým spektrem fyziologických a farmakologických účinků. Antioxidanty chrání tělo před volnými radikály, které jsou nebezpečné pro buňky a DNA, jsou zdrojem mnoha chorob a přispívají k předčasnému stárnutí organismu. Proto mají antioxidanty v potravě nezastupitelný význam, především jestli jste vystaveni zvýšené fyzické zátěži, stresu, v období chřipek a oslabené imunity.

Čokoláda bezvadně zvyšuje energii, podporuje sexuální touhy a dodává celkově větší chuť do života. Zdroj: shutterstock.com

Čokoláda je nabitá i dalšími aktivními látkami, a to jsou methylxantiny. Jedná se o přírodní alkaloidy, které jsou známy svými povzbuzující účinky. V kakau je to například theobromin, který má oproti kofeinu slabší povzbuzující účinek, ale nevede k silné návykovosti. Zajímavým stimulantem je v čokoládě i epicatechin, který zlepšuje kognitivní vlastnosti, prostorovou paměť a schopnost vyjadřování. Bohatě jsou zastoupeny i minerální látky jako například draslík, hořčík a fosfor.

