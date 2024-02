Je možné vyhnout se nepříjemným injekcím a místo toho inzulín polykat? Koncept čokoládového inzulínu, který by byl přijatelný pro orální užívání, je založen na vývoji technologií, které umožňují inzulínu přežít cestu trávicím systémem a být účinně absorbován do krevního oběhu. Kdy nahradíme injekce?

V posledních letech se věda zaměřila na vývoj inovativních řešení pro léčbu cukrovky, onemocnění, které postihuje přibližně 425 milionů lidí po celém světě. Jednou z nejvíce slibných novinek je vývoj orálního inzulínu, který by mohl radikálně změnit způsob, jakým diabetici kontrolují a řídí svůj diabetes na denní bázi. V centru tohoto průlomu stojí vědci z University of Tromsø (UiT) – The Arctic University of Norway, kteří představili světu koncept takzvaného čokoládového inzulínu.

„Čokoládový inzulín“ nabízí alternativu k tradičním injekcím a inzulínovým pumpám, které mnoho diabetiků používá na denní bázi. Klíčem k úspěchu je využití malých nanonosičů, jenž chrání inzulín před rozkladem v trávicím traktu a umožňují jeho efektivní absorpci do krevního oběhu. Tato technologie představuje revoluční krok vpřed v orálním podávání inzulínu.

„Tento způsob podávání inzulinu je přesnější, protože rychle dodává inzulin do oblastí těla, které ho nejvíce potřebují,“ vysvětluje Peter McCourt, profesor na UiT. Tradiční injekce se rozprostřou po celém těle, což může vést k nežádoucím vedlejším účinkům. Naopak, nově vyvinutý povlak chrání inzulín během jeho cesty trávicím systémem, zajišťuje jeho bezpečný příchod do jater, kde je inzulín uvolňován pouze v případě vysoké hladiny cukru v krvi.

Tento inteligentní způsob uvolňování inzulínu napodobuje přirozenou funkci u zdravých jedinců, což minimalizuje riziko hypoglykémie, častého nebezpečí spojeného s injekcemi inzulínu. Navíc technologie nano-nosičů uvolňuje inzulín přímo v játrech, což snižuje potenciální vedlejší účinky.

close info Profimedia zoom_in „Čokoládový inzulín“ nabízí alternativu k tradičním injekcím a inzulínovým pumpám.

Testy na zvířatech

Perorální inzulín prošel úspěšnými testy na modelových zvířatech, včetně háďátek, myší, krys a paviánů. Zajímavým aspektem výzkumu bylo začlenění inzulínu do čokolád bez cukru, které paviáni ochotně konzumovali, vedoucí ke snížení jejich hladiny cukru v krvi. Tyto experimenty neprokázaly žádnou hypoglykémii ani přírůstek hmotnosti, překonávají tak omezení současné léčby diabetu.

Lidské testy plánované společností Endo Axiom Pty Ltd. na rok 2025, se zaměří na bezpečnost a monitorování hypoglykémie jak u zdravých, tak u pacientů s diabetem 1. typu. Tyto studie budou klíčové pro ověření bezpečnosti a efektivity orálního inzulínu v praxi.

Rok 2027

Vědci věří, že pokud budou testy na lidech úspěšné, mohl by tento nový typ inzulínu nahradit injekce pro mnohé diabetiky v následujících dvou až třech letech. Tento pokrok by mohl významně zlepšit životy milionů diabetiků po celém světě, nabídnout jim pohodlnější, efektivnější a bezpečnější způsob léčby cukrovky.

Revoluční čokoládový inzulín tedy stojí na prahu historické změny v léčbě cukrovky, slibuje novou naději pro diabetiky hledající alternativu k nepříjemným a často bolestivým injekcím. S tímto průlomem se otevírá nová kapitola ve způsobu, jakým přistupujeme k léčbě jednoho z nejrozšířenějších chronických onemocnění dneška.

Zdroj: studyfinds.org, nature.com