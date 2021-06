Jakou dávku čokolády denně byste měli sníst, aby vám prodloužila život?

Čokoláda! Je vůbec někdo, kdo by ji neměl rád? Možná i proto, že bez ní většina z nás nedokáže žít, se snažíme najít co nejvíce „pro“. Proč je pro nás zdravá? Kolik ji můžeme sníst denně? Dokázali bychom žít jen s čokoládou?

Je to zvláštní, ale určité druhy určité čokolády jsou skutečně pro některé z nás prospěšné.

Doporučená „dávka“ čokolády je přibližně 30–60 g

„Čokoládu určitě nedáváme dětem, nebo lidem, kteří trpí jakoukoli nemocí, kdy je omezen nebo zredukován příjem cukru. Ale malá dávka čokolády většině z nás neublíží. Jsem sama stoupencem toho, že bychom měli našemu tělu dopřát vše, o co řekne, protože jinak bude strádat,“ říká Miriam Chytilová, výživová poradkyně. „Doporučená dávka je kolem 50 g čokolády denně. Dopřejte si cokoli víc, a možná pak už budete konzumovat příliš mnoho kalorií.“

Čokoláda nám dává radost a energii. Málokdo ji nemiluje. Zdroj: Profimedia

Je v pořádku jíst čokoládu každý den?

Ač je to velmi podivné, jíst čokoládu každý den by mohlo pomoci předcházet cukrovce 2. typu a inzulínové rezistenci, jež je dobře zavedeným rizikovým faktoru pro kardiovaskulární onemocnění. Výzkum ukázal, že lidé, kteří jedli 100 g čokolády denně – což odpovídá zhruba ekvivalentu jedné tyčinky – bylo zjištěno, že mají sníženou inzulínovou rezistenci a zlepšené jaterní enzymy.

Může být čokolády „příliš mnoho“?

Jak nám vždy ve školách vtloukali do hlavy, a i naši rodiče si tak usnadňovali život, abychom nežadonili o čokoládu každou hodinu, čokoláda s vysokým obsahem cukru může při nadměrném požití vést ke vzniku zubního kazu.

Stejně jako zdravotní přínosy může čokoláda mít i některé negativní účinky, především přírůstek hmotnosti, s nímž se potýká stále větší procento populace, celosvětově.

„Ano, konzumace čokolády souvisí s nižším indexem tělesné hmotnosti (BMI) a centrálním tělesným tukem,“ souhlasí Miriam Chytilová. „Tento problém je rozšířen hlavně v Americe, kde je vysoká obezita a průměrný Američan spotřebuje necelých pět kilogramů čokolády ročně, což je obrovské číslo, když si to představíte dohromady jako jeden veliký blok. Celosvětově je do ochodu s čokoládou investováno asi 83 miliard dolarů ročně.“

Dokázali bychom žít jen z čokolády?

Pokud sníme 2 000 kalorií denně, a získáme je jen z mléčné čokolády, dostaneme do těla asi 25 gramů bílkovin, což je méně, než je doporučeno, ale dost na to, abychom přežili. Existuje celá řada živin, které z čokolády nezískáváte, ale největším problémem je vitamin C. Ten by našemu tělu skutečně chyběl.

I když tedy čokoláda našemu zdraví prospívá, má to však jeden háček. Musí to být kvalitní hořká čokoláda. V běžných mléčných čokoládách a dalších cukrovinkách je kromě kakaa spousta cukru nebo sladidel a dalších látek, které nám spíše škodí.

Veskrze pozitivní flavanoly

Flavanoly, respektive flavanoidy jsou látky obsažené v čokoládě, které mohou za zpomalování procesů stárnutí cév a dalších tkání. Jde o antioxidanty, které efektivně likvidují volné radikály vznikající při buněčném metabolismu. Flavanoly dokážou snižovat inzulinovou rezistenci či snižovat krevní tlak. A mají také velmi pozitivní efekt na elasticitu cév. Z fyzikálního hlediska jde o velmi křehké látky, takže čím je čokoláda více zpracovaná, tím méně flavanolů její výrobu přežije. Pokud vezmete kakaové boby a vyrobíte si z nich domácí čokoládu, obsah flavanolů bude výrazně vyšší než u jakékoli kupované.

Čokoláda je zdraví prospěšná, záleží ale především na obsahu kakaa Zdroj: Profimedia

Na bílou čokoládu zapomeňme

Sladké, bílé, obecně čokolády s nízkým obsahem kakaa, nejsou pro naše tělo vhodné. Mnohem lépe uděláme, když si dáme čokoládu s vysokým podílem kakaa, tedy hořkou, co nejhořčejší. „Obecně platí, že nejlepší jsou čokolády s lískovými ořechy, mandlemi nebo skořicí,“ doplňuje Miriam Chytilová. „A myslím, že vás zklamu celkově, protože i když máte doma skutečně kvalitní čokoládu, zdravá dávka je zhruba 6 gramů, takže běžná tabulka čokolády by vám měla vydržet více než dva týdny. Nejlepší je nejíst čokoládu denně, jednou či dvakrát týdně byste měli vynechat.“

Studie téměř 20 000 lidí sledovaná po dobu osmi let dospěla k závěru, že ti, kteří jedli v průměru 6 gramů čokolády denně, měli o 39 procent nižší riziko infarktu nebo mozkové mrtvice. To je velmi malé množství čokolády, možná jen polovina jednoho čtverce typické 100 gramové tyčinky z tmavé čokolády. Je zajímavé, že studie se zaměřila na tmavou i mléčnou čokoládu.

Navzdory příznivému účinku různých druhů čokolády varují ve své studii ve své studii vědci z Cambridge před konzumací příliš velkého množství tohoto energeticky bohatého jídla. Novější studie nezjistily žádný účinek mezi těmi, kteří konzumují čokoládu, a těmi, kteří ne, a to pokud jde o duševní i psychickou kvaltu života.

Takže! Jezme tolik čokolády, na kolik máme chuť. Důležité je se cítit dobře a vypadat tak, abychom se sami sobě líbili. Nejezme více kalorií, než kolik spálíme, a nenahrazujme jiné zdravé rostlinné potraviny právě čokoládou. Jezme ji jen tolik, abychom naplnili potřebu něčeho sladkého a uspokojujícího, ale aby toto množství nenarušovalo naše zdravé stravovací návyky