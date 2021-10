Co se stane, když budete jíst syrovou cuketu každý den?

Cuketa je velice oblíbenou zeleninou, která se dá upravit na mnoho způsobů. Pokud ale máte tuto zeleninu rádi syrovou, zpozorněte!

Cuketu koupíte v každém ročním období, což milovníci této zeleniny jistě ocení. V sezóně se zásobou cuket není problém, neboť se cuketa dá vypěstovat i na balkoně, a rozhodně to nebývá chabá úroda! Z nadúrody se v kuchyni dá vykouzlit mnoho různorodých příloh, hlavních jídel, ale i něco do spíže.

Nadýmání může být velice bolestivé! Zdroj: Profimedia

Cuketa je prospěšná

Osvěžující cuketa obsahuje mnoho látek, které jsou prospěšné pro náš organismus. Doplní nám například vitamíny A, B a C, hořčík, fosfor, draslík, železo nebo vápník.

Vedlejší účinek syrové cukety

Možná jste už onen vedlejší efekt konzumace syrových cuket odhalili. Ano, je to plynatost a nadýmání. A co je důvodem? Celulóza! To je polysacharid, který je obsažen v zelenině a naše tělo (i většiny ostatních živočichů) si s ním nedokáže poradit. V těle se hnilobně rozkládá a nadýmá, což může být pro určité jedince učiněné peklo! Není nic neobvyklého, že si lidé volají záchrannou službu, protože si myslí, že mají infarkt. Dochází k tomu tím způsobem, že se plyny nahromadí v žaludku a ve střevech, tlačí na bránici a utiskují i srdce. Člověku se svírá hruď, mělce dýchá, srdce buší jako o závod a má strach. Toto všechno způsobí plynatost! Tento stav má i své jméno: Roemheldův syndrom.

Vyplývá z toho fakt, že byste si měli cuketu před konzumací tepelně upravit, strávíte ji tak mnohem lépe než syrovou.

Cuketa je plná zdraví prospěšných látek a s minimem kalorií. Zdroj: shutterstock.com

Jak si ulevit od plynatosti

Pokud máte sklony k větrům, nejlepší je prevence, ale co si budeme povídat. To se nedá vydržet věčně. Člověk by měl jíst v klidu, pít jen neperlivé nápoje, po jídle si dopřát odpočinek atd. V dnešním uspěchaném světě je dodržení těchto zásad ovšem občas nemožné.

Když už se nafouknete jako balón, zkuste si ulevit, například těmito prostředky:

Fenykl – tlumí střevní křeče, je skvělý proti plynatosti

Nálev či odvar z fenyklu je lahodný, voňavý a léčivý. Zdroj: Halil ibrahim mescioglu / Shutterstock.com

Kmín – ten tlumí křeče hladkých svalů (v trávicím ústrojí) a podpoří vylučování trávicích šťáv

Kmínová voda je skvělý pomocník proti nadýmání. Zdroj: mirzamlk/Shutterstock.com

Aloe vera – máte doma rostlinku aloe? Kousek jí uřízněte, trochu šťávy si vymačkejte na lžičku a spolkněte.

Aloe je úžastná léčivka. Zdroj: ShotPrime Studio / Shutterstock

Nic vás netrápí?

Jestli máte vyzkoušeno, že vás po snědení jakékoliv cukety nic neobtěžuje, jezte cuket, co hrdlo ráčí! Jsou zdravé, jsou vhodné při redukčních dietách, cukrovce, dně apod.

Výhodou této zeleniny je, že ji lze zakomponovat do jídel, kde byste ji nečekali a nepozná to ani zbytek vaší rodiny. Tím pádem nebudou protestovat a vy do nich dostanete alespoň něco „zeleného“.

Připravit jim můžete perník, placky, řízky, chléb, ragú a mnoho dalších chutných jídel, se kterými by mohli být spokojení.

Zdroje: zdravopedia.sk, styl.instory.cz, www.eatthis.com