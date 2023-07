Cuketa je fantastický spalovač tuků. Jak toho využít po padesátce?

Jsou podlouhlé, kulaté, zelené, žluté i světlé. Cuket existuje mnoho druhů, ovšem jedno mají společné. Jsou skvělou zeleninou, plnou vitaminů a minerálů, a hlavně se s nimi skvěle hubne. Pokud chcete ještě na poslední chvíli vyladit formu do plavek, vsaďte právě na tuto zeleninu. Funguje to i po padesátce! Jak na to?

Máte na zahradě každé léto cuket tolik, že nevíte co s nimi? Možná je nyní budete zpracovávat s ještě větší chutí. Cukety jsou skvělými pomocníky při hubnutí. Díky tomu, že jsou téměř z většiny tvořeny vodou, nemají prakticky žádné kalorie. Nepatří ke sladké zelenině, takže se nemusíte bát ani cukrů. Naopak cukety jsou plné důležité vlákniny a vitaminů. Jsou skvělým zdrojem vápníku, hořčíku a železa. To je důležité pro krvetvorbu a transport kyslíku. Zároveň jsou cukety bohatým zdrojem vitaminů skupiny B, provitaminu A a blahodárného „céčka". Na 100 gramů se uvádí, že má cuketa pouhých 19 Kcal, což z ní činí opravdu super bojovníka proti nadváze. Cuketa je skvělým pomocníkem při hubnutí. Používejte ji jako přílohu k jídlům co nejvíce. Zdroj: Domaskina / Shutterstock.com Jezte a hubněte Jednoduše řečeno, cukety si můžete dopřát neomezeně a zhubnete. Díky vláknině má dobrý sytící efekt, takže po ní nebudete mít hned hlad a navíc se při její konzumaci nemusíte omezovat. A jak ji zpracovat tak, aby vám opravdu chutnala? Na to se podívejte například v tomto videu: Cuketovo brokolicové placičky Připravte si doslova vitaminovou hubnoucí bombu. Jednu brokolici rozeberte na růžičky. Vhoďte ji do osolené vroucí vody a povařte pár minut. Poté zeleninu vyjměte a rychle zchlaďte, aby si zachovala svou krásnou sytě zelenou barvu. Mezitím si nastrouhejte tři drobné cukety a jednu mrkev. Jarní cibulku nakrájejte najemno a vychladlou brokolici také. Přesypejte do hlubší mísy. Z cukety vymačkejte přebytečnou vodu a přidejte k ostatní zelenině. Prolisujte dva stroužky česneku, rozklepněte dvě vejce a zasypejte 150 gramy parmezánu. Osolte a opepřete, promíchejte a nechte směs chviličku odstát. Vytvarujte z ní placky a na nepřilnavé pánvi smažte z obou stran dozlatova. Pánev můžete zlehka potřít vhodným olejem, aby se placičky nepřichytily. Pokud chcete proces trochu zrychlit, můžete placky upéct v troubě pod grilem. Cuketové placky jsou skvělým hlavním jídlem. Budou zaručeně chutnat i těm, kteří více holdují masu. Zdroj: Shutterstock Dokonalý dip K placičkám si udělejte i lahodný nízkotučný dip. Potřebovat budete jogurt bez tuku, lžíci hořčičných semínek, polévkovou lžíci medu, prolisovaný stroužek česneku a kopru dle chuti. Všechny ingredience smíchejte v menší misce a ještě teplé placičky si v dipu máčejte a konzumujte. Cuketový jídelníček Jaké další hubnoucí recepty si z cukety můžete připravit? Je jich téměř nekonečno a snadno z nich sestavíte i jídelníček na celý týden. Pro inspiraci několik osvědčených tipů, jak si připravit cuketu. Grilovaná cuketa Nařežte cuketu na tenké plátky a opékejte je na grilu nebo v pánvi s minimem oleje. Můžete je dochutit bylinkami nebo jemně nastrouhaným sýrem s nízkým obsahem tuku pro lepší chuť. Cuketové nudle Použijte spirálový škrabák na vytvoření nudlí z cukety. Namísto těstovin je použijte jako hubnoucí alternativu přílohy. Podávejte s lehkou omáčkou z rajčat, bylinek a kuřecího masa nebo ořechovou omáčkou. Plněné cukety Vydlabejte střed cukety a naplňte ho směsí zeleniny nebo kuřecího masa. Přidejte trochu odtučněného sýra a zapečte v troubě. Tato svačina (ale i jako hlavní jídlo) je nízkokalorická a zároveň sytá. Cuketová polévka Uvařte cuketu spolu s další zeleninou, jako jsou cibule, mrkev a připravte z nich výživnou polévku. Osolte a opepřete a přidat můžete i bylinky nebo koření podle chuti. Cuketová polévka Zdroj: Shutterstock Cuketové chipsy Nakrájejte cuketu na tenké plátky a usušte je v troubě při nízké teplotě, dokud nejsou křupavé. Tímto způsobem si můžete vychutnat chipsy bez vysokého obsahu tuku a kalorií. Cuketové smoothie Přidejte nakrájenou cuketu do svého oblíbeného ovocného smoothie. Cuketa má naprosto neutrální chuť a přidá ovoci vlákninu a další živiny.