Co se stane s tělem, když budete denně jíst cukety

Vše, co jíme, má vliv na naše tělo. Jaké jsou zdravotní benefity cukety, čím nám prospívají? A co se stane s tělem, když si dáte cuketu každý den?

Milovaná i nenáviděná cuketa

Cukety jsou jedny z plodů, které jedni milují a druzí nenávidí. Sama o sobě není cuketa velmi výrazná, ale je šťavnatá a jídlům dodá spoustu hmoty, kterou když dobře ochutíte, máte jídlo nejen chutné, ale také zdravé. Co jsou cukety zač? Je jejich konzumace zdraví prospěšná?

Cukety patří mezi tykve, které se často pěstují na kompostu, ale také na záhoncích. Jsou to plodiny, které se pěstují dnes už po celém světě a neodmyslitelně patří například do Italských jídel. Vždyť cukety, které známe dnes, jsou vyšlechtěné právě v Itálii. Jiný druh cuket je typický pro střední a severní Ameriku.

Cukety lze připravit mnoha způsoby a použít je do slaných i sladkých pokrmů. Zdroj: Profimedia

Proč si dopřát cuketu každý den?

Plody cuket jsou zajímavé pro všechny, kteří se chtějí stravovat zdravě a bez obav z kalorií. Není zelenina jako zelenina. Nízký obsah cukrů i tuků v cuketách se promítá do nízkého obsahuj kalorií. Cuketa je tvořena hlavně vodou, ale také malým množstvím vlákniny.

Jako každá plodina, i cuketa obsahuje množství minerálů a vitamínů. I cuketa se dostala do hledáčku vědců, kteří popsali zdravotní přínosy cuket. Obzvláště hodně má podle nich cuketa karotenu, významně je zastoupen i vitamín C. Z minerálů jde především o draslík a fosfor, ale také vápník a hořčík. Nicméně cukety obsahují i další důležité látky, které mají vliv na naše zdraví. Lutein a zeaxanthin jsou přínosné především pro zrak a prevenci onemocnění a ochranu buněk očí.

Vyzkoušejte špagety připravené z cukety. Zdroj: Natalia Wimberley / Shutterstock

Dejte si cuketu každý den

Cuketa se nabízí jako surovina do zeleninových jídel, jako jsou polévky, anebo například bramborák. Určitě je možné použít cuketu i do omáček, kde se v podstatě ztratí, ale také do sladkých pečených pokrmů. Velmi populární a u nás neobvyklé je zpracování cuket na tenké nudle či špagety, které se používají jako příloha namísto kalorických těstovin.

Vtip spočívá v tom, že se cuketa nastrouhá nebo nakrájí na dlouhé tenké kousky podobné nudličkám nebo špagetám. Tvar a vzhled je vždy závislý na metodě, respektive nástroji, který zvolíte. Takové špagety se již tepelně neupravují a jen se smíchají s horkou omáčkou.

Vzhledem k vysokému obsahu vody a nízké energetické hodnotě je cuketa především vhodnou zeleninou pro ty, kteří chtějí zhubnout. Navíc napomáhá i zdravému odvodnění těla, což je její další plus. Protože je cuketa spíš nevýrazná, její použití je velmi variabilní.