Ledvinářům se klade na srdce především dodržování pitného režimu. Nicméně ani ten někdy nezabrání tvorbě extrémně nepříjemných ledvinových kamenů. Ledvinám škodí sůl i vápník, ale je tu i další velmi populární potravina, která rapidně zvyšuje riziko tvorby ledvinových kamenů.

Obáváte se o své ledviny? Trpíte chronickým onemocněním ledvin nebo máte už zkušenosti s ledvinovými kameny? Pak vás možná zajímá, proč kameny vznikají a zda se jim dá předejít. Touto otázkou se zabývají také mnozí vědci, a ti z Harvardu nyní přišli také se studií, která spojuje riziko vniku ledvinových kamenů s konkrétní potravinou.

Co říká o posílení ledvin čínská medicína? Podívejte se příspěvek z YouTube kanálu Václav Vocásek – čínské cvičení čchi kung, kde vám pan Václav ukáže i několik cviků vycházejících z asijského učení.

Zdroj: Youtube

Ledvinové kameny nejsou jen jedny

O vzniku ledvinových kamenů koluje mezi lidmi spousta polopravd. Například, že vznik ledvinových kamenů je způsobem nadbytkem vápníku. To je částečně pravda, ale může být způsobený také nedostatkem vápníku nebo docela jinými látkami.

Může jít také o struvitové čili trifosfátové kameny, kameny tvořené kyselinou močovou nebo kameny vznikající na základě genetické poruchy a ty jsou například cystinové.

Říká se také, že kameny způsobuje dehydratace. Ta sice k tvorbě ledvinových kamenů přispívá, ale sama o sobě nestačí. Léky proti bolesti pomohou, ale ledviny neléčí. A tak bychom mohli pokračovat dál. Málo kdo však tuší, která potravina dramaticky zvyšuje riziko tvorby kamenů. Vápník ani jiné minerály to však nejsou.

Studie o vzniku ledvinových kamenů překvapila i odborníky

Co tedy nového prozradili odborníci z Harvardu? Studie publikovaná 4.srpna 2023 ve Frontiers in Nutrition analyzovala riziko výskytu ledvinových kamenů u více než 28 tisíc osob. Přibližně šlo o stejný počet žen jako mužů, všichni byli dospělí a data o jejich zdravotním stavu a složení jídelníčku za posledních 11 let ukázala následující.

„Ti, kteří konzumovali 25 % nebo více denních kalorií z přidaných cukrů, měli o 88 % vyšší riziko vzniku ledvinových kamenů než ti, kteří udržovali příjem přidaných cukrů na méně než 5 % denních kalorií,“ uvádí ve článku na stránkách Harvard Health Publishing redaktor z Harvard Men's Health Watch Matthew Solan.

K tomu, abychom dobře chápali význam tohoto zjištění ještě chybí definovaní přidaných cukrů. V tomto případě je řeč o všech typech cukrů, které byly přidány do potravin při jejich zpracování. Nejde tedy v žádném případě o cukry přirozeně se vyskytující v ovoci nebo například mléce. Opět se tak ukazuje význam upřednostňování konzumace nezpracovaných potravin i nadužívání cukru ve stravování, na které jsme si všichni velmi zvykli.

close info Profimedia zoom_in Cukr už si dávno nespojujeme jen s obezitou. Podporuje záněty, ale také například tvorbu ledvinových kamenů.

Zdroje: health.harvard.edu, frontiersin.org