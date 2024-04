Spálený jazyk je nepříjemný a bolestivý zážitek, který umí značně znepříjemnit život. Naštěstí existuje hned několik domácích léků, které vám s touto nesnází značně pomohou. Jednou z nich je i obyčejný cukr.

Patříte mezi jedince, kteří už zažili spálený jazyk od horkého jídla či nápoje? Tak to jistě víte, že se jedná o poměrně nepříjemnou záležitost. Poraněný jazyk pálí, bolí a je zarudlý, v některých případech na něm naskáčou i drobné puchýřky. Stejně tak dojde k znecitlivění chuťových pohárků. Co v takovém případě dělat a co vám přinese rychlou úlevu?

Cukr

Velice účinným pomocníkem, který přináší při spálení jazyka úlevu je cukr. Urychluje hojení a podporuje zacelování otevřených ran. Ve vysokých koncentracích je totiž cukr toxický pro některé bakterie, které se v ranách vyskytují a způsobují záněty. Jednoduše vysypte cukr na jazyk a nechte ho chvíli působit.

close info Shutterstock zoom_in Velice účinným pomocníkem, který přináší při spálení jazyka úlevu je cukr.

Dýchejte s otevřenou pusou

Efektivní první pomocí je i ochlazení jazyka vzduchem. Jakmile si jazyk náhodou zraníte, vyplázněte ho a dýchejte nějakou dobu otevřenými ústy.

Kostka ledu nebo zmrzlina

Jazyk lze také zchladit něčím ledovým. Nejenže dosáhnete okamžité úlevy, ale bolavé rány se budou i mnohem lépe a rychleji hojit. Využít můžete nejen kostku ledu, ale zmrzlinu, nanuka nebo ledovou tříšť.

Slaná voda

Zklidnění spáleného jazyka vám přinese i teplá slaná voda. Sůl neutralizuje kyseliny, které způsobují bolest, dezinfikuje a brání šíření případné infekce. Teplá voda se zas podílí na lepším prokrvení. Díky pravidelnému kloktání tohoto roztoku se vám podaří jazyk mnohem dříve zahojit.

close info mama_mia / Shutterstock zoom_in Jogurt bolavé místo zklidní, ale také podpoří rychlejší hojení.

Jogurt

Stejně tak můžete vyzkoušet obyčejný bílý jogurt. Nejenže bolavé místo zklidní, ale podpoří rychlejší hojení, a to díky svým silným protizánětlivým, antibakteriálním a antioxidačním vlastnostem. Malé množství jogurtu naneste na postižené místo a nechte chvíli působit.

Med

Dalším skvělým domácí lékem na spálený jazyk je antibakteriální a protizánětlivý med. Nejenže snižuje otok, ale i bolest. Vezměte lžíci medu a nechte ji pomalu rozpustit v ústech. Pro rychlou úlevu opakujte dvakrát až třikrát denně, dokud bolest neustoupí.

