To, co jíte (nebo pijete) ovlivňuje vaše zdraví. Kterou z potravin byste měli výrazně omezit a proč?

Život není peříčko. A tak není nad to si ho někdy pořádně osladit. A tak většina Čechů sladí, co jim síly stačí a denně – alespoň podle statistik – spořádají 20 kostek cukru. A to je podle Světové zdravotnické organizace dvojnásobek povolené dávky.

„Cukr je nebezpečná droga a vytváří závislost. Jeho konzumace vytváří podobné stavy jako při aplikaci drog, například kokainu, kdy se v těle uvolňuje hormon dopamin, který vytváří pocity radosti a štěstí. Není divu, že pak máte touhu prožívat tyto „sladké okamžiky“ co nejčastěji a vaše touha po cukru roste,“ vysvětluje odborník a dodává, že cukr není jen sladidlo, ale je obsažený i v bílém pečivu, sladkostech (sušenky, dorty, koláče), ochucovadlech (kečup), limonádách nebo zdravě se tvářících mléčných nápojích nebo jogurtech.

Autor videa, Cityshaman vám ukáže, jak jíst sladké správným způsobem. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Cukr tělo vyčerpává

Přemíra cukru ve stravě vede podle odborníků ke spoustě zdravotním problémům. „Jedním z nich je hyperglykémie (tedy vysoká hladina cukru v krvi), která poškozuje cévy a vede tak k různým srdečním chorobám. A to není všechno!

Pravidelným přísunem cukru nutíte tělo, aby neustále vyrábělo inzulin (hormon, který reguluje hladinu cukru v krvi). Nejen, že tím přetížíte slinivku, ale zaděláváte si na spoustu zdravotních problémů jako je obezita, cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, infarkt nebo mrtvice.

„Čím více vystavujete tělo větším a větším dávkám cukru, tím méně buňky reagují na inzulin a přestanou cukr přijímat tak, jak by měly,“ říká, kde je „zakopaný pes“ jeden z odborníků. Přestože je přemíra cukru velké zdravotní riziko, výrobci jídla a pochutin jeho závislost zneužívají.

Vražedná trojčlenka

Podle bývalého komisaře amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, Dr. Davida A. Kesslera, se nejvíce buduje závislost na potravinách, které současně obsahují cukr, tuk a sůl.

„Tuto kombinaci najdete ve spoustě typických polotovarů jako jsou například chipsy, ve kterých je cukr obsažený v podobě oloupaných bílých brambor, které jsou osmaženy na tuku a ochuceny solí. Stačí si vzít trochu chipsů a vaše chuť roste. Za chvíli spořádáte celý pytlík a ani o tom nevíte,“ říká odborník s tím, že „stejný postup“ výroby zneužívají i restaurace s fastfoodovým občerstvením.

close info Profimedia zoom_in Nadmíra cukru způsobuje zdravotní problémy.

Palivo pro „nebezpečné“ buňky

Což o to, dát si někdy něco dobrého není na škodu. Problém je v množství a četnosti… Vědci nedávno přišli s tím, že tento „cukrem zatížený jídelníček“ může mít přímou souvislost s nárůstem rakoviny a to hned ve dvou případech.

Zaprvé – všechny buňky používají cukr jako palivo pro svůj růst a vývoj. Tedy i ty rakovinové…

A zadruhé – Nadměrná konzumace cukru způsobuje obezitu, která vytváří riziko nádorových onemocnění. „Jde zejména o rakovinu tlustého střeva a konečníku, ledvin, jícnu, žlučníku, slinivky břišní. V případě žen po menopauze hrozí i rakovina prsu, děložní sliznice či vaječníků,“ varuje odborník.





Jak se závislosti zbavit?

Podle odborníků je nejlepším řešení ho prostě omezit. Jenže to není tak snadné, protože ve spoustě potravin je cukr schovaný za různé náhražky jako je sacharóza, glukóza nebo fruktóza.

Některé druhy sladidel obsahují dokonce i speciální mikroživiny, které mají stimulovat sladkou chuť. Snažte se proto jíst co nejméně průmyslově zpracovávané potraviny a polotovary. Klasické sladkosti nahraďte oříšky a „pěstujte“ si zdravou mysl.

Výzkumy totiž prokázaly, že pro spoustu mlsalů jsou sladkosti náplast na bolavou duši. Je to i váš případ? Pak negativní emoce zkuste rozpustit sportem, chůzí, boxováním do boxovacího pytle, dechovým cvičením, nebo jenom obyčejným „vykřičením se“. Podle psychologů pomáhá také psát si deník nebo procházka v přírodě.

Zdroje: www.lidovky.cz, https://cancer-code-europe.iarc.fr