Proč naše babičky přidávaly cukr do šampónu? O tomto triku ví málokdo

Už jste někdy dali do šamponu na vlasy cukr? Pokud ne, tak to určitě zkuste. Zní to jako bláznivý nápad. Proč zrovna cukr do šamponu? Vždyť nejde o žádnou sladkost, těsto nebo nahořklé kafe! Jenže tyhle krystalky mají ve vaší vlasové kosmetice trochu jinou funkci, než vyloženě sladicí. Jakou?

Krystalky cukru totiž působí jako exfoliant (chcete-li peeling), který vám může pomoci se spoustou vlasových problémů. Krystalky jednak aktivují prokrvení vlasové pokožky, takže ta je pak odolnější a méně přecitlivělá. A jednak vás mohou ušetřit klasických nepříjemností, jako jsou třeba lupy nebo podrážděná kůže. A to už za zkoušku stojí, ne?

Dvakrát týdně cukrová kúra

Jak na to, se podívejte ve videu:

Odborníci na vlasy doporučují využít účinky cukru v šamponu dvakrát týdně. A tady je návod, jak na to.

Připravte si misku. Dejte do ní 1 polévkovou lžíci přírodního šamponu na vlasy a smíchejte ji s 1 polévkovou lžící cukr. Směs důkladně promíchejte, aby se spojila v jednolitou masu. Šamponový peeling vezměte s sebou do sprchy. Jakmile si namočíte hlavu, důkladně vmasírujte šampon s cukrem do vlasů a vlasové pokožky. Směs nechte na vlasech působit několik minut a poté ji smyjte vlažnou vodou.

Spojení šamponu s cukrem pomáhá vlasům zbavit se lupů. Zdroj: Profimedia

Zkuste to i „na slano“

Máte mastné vlasy? Zkuste cukr nahradit epsomskou solí (koupíte ji běžně v drogérii). Ta má na rozdíl od sladkého cukru ještě navíc i dezinfekční účinky a dokáže z vlasů odstranit také přebytečný maz. Postup je stejný jako u „cukrové kúry“ jen s tím rozdílem, že použijete sůl. Aby byl účinek co nejlepší, udělejte dvě „slané kúry“ za sebou. Na závěr vlasy (i hlavu) důkladně opláchněte. Výsledek by měl být znát.

Máte mastné vlasy? Zkuste šampon s epsomskou solí. Zdroj: Profimedia

Kdy přimíchat do šamponu vodku

Toužíte po lesklých vlasech? Přimíchejte do šamponu panáka vodky. Ačkoliv se to nezdá, tenhle alkoholický drink je spolehlivou „leštičkou na vlasy“. Stačí obě přísady smíchat 1:1 a nanést na vlasy. Po chvilce působení všechno důsledně smyjte. Vodku nepoužívejte, pokud máte nějaký kožní problém (vyrážku nebo podráždění).

Šampon s panákem vodky vám vlasy vyleští. Zdroj: Profimedia

