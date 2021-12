Bylinky, které rychle sníží cukr v krvi

V České republice je v současné době evidováno více než 900 000 pacientů s diabetem. Předpokládá se však, že ze skutečného počtu nemocných není jedna čtvrtina vůbec diagnostikována. Přitom zvýšená hladina cukru v krvi neboli hyperglykemie patří mezi jedno z nejnebezpečnějších onemocnění. Jaké bylinky pomáhají snížit cukr v krvi?

Hyperglykemie nebolí. Přitom ale ničí cévy a nervy. Po několika letech neléčené nemoci může dojít k neurologickým poruchám, k infarkrům, mrtvicím, vážnému poškození zraku, selhání ledvin nebo k rakovině. Podle statistik ročně v souvislosti s cukrovkou v ČR zemře 22 tisíc pacientů.

Hyperglykemie

Hyperglykemie je medicínský termín označující vysokou hladinu cukru v krvi. Nejčastěji postihuje lidi s cukrovkou 1. a 2. typu a těhotné ženy. Objevit se však může i u lidí, u nichž diabetes nebyl diagnostikován.

Hyperglykemie je medicínský termín označující vysokou hladinu cukru v krvi. Zdroj: Profimedia.cz

Vznik a příčiny hyperglykemie

Mezi nejrychlejší a nejzákladnější zdroje energie, která je potřebná pro fungování všech metabolických procesů, patří glukóza neboli cukr. Když je však jeho hladina v krvi kolem 10 mmol/, mluví se o hyperglykemii. U diabetiků se hodnoty po jídle pohybují od 8 - 10 mmol/l, u nediabetiků jsou hodnoty větší než 7,8 mmol/l. Příčinou je selhání produkce inzulinu, hormonu, jež umožňuje, aby se glukóza dostala do nitra buňky a tam se proměnila v energii.

Jak se hyperglykemie projevuje

Mezi nejběžnější symptomy vysoké hladiny cukru v krvi patří neustálá žízeň a sucho v ústech, časté moční, bolesti hlavy, slabost a únava, rozostřené vidění, brnění a necitlivost končetin, zvracení a nevolnost. Hubnutí i přes větší chuť k jídlu či dech páchnoucí po acetonu. Kromě výše uvedených se za příznaky hyperglykemie považuje také suchá pokožka, popudlivost, zrychlený puls a návaly horka.

Cukr v krvi a bylinky

Cukrovka 2. typu se obecně pojí s nezdravým životním stylem a zvyšujícím se věkem. „V tomto případě není potřeba píchat si inzulin. Stačí režimová opatření. Změna pohybových aktivit, návyků a to se dá bylinkami dobře ovlivnit. Dalo by se říct, že mohou mít zásadní vliv," konstatuje lékarnice a bylinkářka PharmDr. Ivana Haldová.

Jaké bylinky používat?

„Léčivé rostliny a účinné látky v nich obsažené z pohledu působení na cukrovku můžeme rozdělit do tří skupin. Za prvé léčivé rostliny, které především snižují glykémii, rostliny, jež snižují rezistenci organismu vůči působení inzulinu a bylinky, které snižují hladinu krevních tuků či preventivně ovlivňující cévní stěnu a působí tak v prevenci rizika onemocnění srdce a cév u diabetiků," píše PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D.

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis)

Šalvěj má výborné protizánětlivé, antivirotické a antibakteriální účinky. „Předpokládaný účinek je inhibice glukoneogeneze a/nebo glykogenolýzy v játrech. Snížení glykemie nalačno bylo prokázáno i u zdravých pacientů, proto je možné šalvěj doporučit na prevenci u pacientů s rozvojem diabetu nebo poruchou glukózové tolerance," radí Alice Sychrová. Šalvěj se užívá v podobě čaje. 1 čajovou lžičku přelijte 1/4 l vroucí vody. Nechte 5-7 minut louhovat pod pokličkou. Nálev pijte jednou denně před jídlem.

Fazol obecný (Phaseolus vulgaris)

Další vhodnou bylinou je fazol obecný. Obsahuje glukokininy, které s největší pravděpodobností inhibují α-amylázy a glukagon. Fazol má navíc nízký glykemický index a spoustu vlákniny. Je tedy vhodný i při redukčních dietách. Sušené lusky obsahují také různé čajové směsi pro diabetiky.

Jestřabina lékařská (Galega officinalis)

Ke snížení hladiny cukru v krvi se také používají sušené listy a kvetoucí nať jestřabiny lékařské. Obsahuje několik účinných látek, např. galegin, hydroxygalegin, biguanidin. Galenin snižuje inzulinovou rezistenci a zvyšuje vychytávání glukózy. Bylina má také antibakteriální a močopudné účinky. Jednu lžičku sušené nati zalijte 200 ml vroucí vody. 10-15 minut louhujte a pijte 3 x denně.

Smetanka lékařská, pampeliška (Taraxacum officinale)

Tato zdravím nabitá bylinka obsahuje především hořčiny, které stimulují β-buňky pankreatu. Posiluje nejen játra, ale také podporuje trávení a metabolismus. Pro snížení krevního cukru si připravte odvar z kořene. 2 čajové lžičky usušeného a řezaného kořene zalijte hrnkem vody. Přiveďte k varu a vařte přibližně 2 minuty. Poté čaj louhujte 10-15 minut pod pokličkou. Sceďte a pijte 2-4 šálky denně.

Pampeliška je zdravím nabitá bylinka, která obsahuje především hořčiny. Ty stimulují β-buňky pankreatu. Zdroj: Masianya / shutterstock.com

Čaj na snížení hladiny cukru v krvi

Na čaj budete potřebovat sušené fazolové lusky, nať jestřabiny lékařské, listy jasanu, kořen pampelišky a kořen omanu pravého. 2 hrsti usušených fazolových lusků zalijte 2 l studené vody. Byliny nechte 24 hodin louhovat. Pak vodu přiveďte k varu a vařte tak dlouho, dokud vám nezbude 600 ml odvaru. Čaj bude mít zlatavě hnědou barvu. Do konvice přidejte další byliny. Každou po jedné čajové lžičce. Zalijte je fazolovým odvarem a nechte 10 minut vyluhovat. Čaj přelijte do termosky a užívejte každou hodinu po jedné polévkové lžíci až do večera. „Už během 14 dnů dochází k výraznému snížení hladiny cukru v krvi. Poté kůru přerušte nebo v ní, po poradě s lékařem, pokračujte," říká lékárnice PharmDr. Ivana Haldová.

Zdroj: www.cukrovka.cz, www.cukrovka.cz/lecive-rostliny, www.prozeny.cz, www.ceskatelevize.cz