Jak udržet cukr v krvi pod kontrolou? Tisícileté tajemství indických mudrců

Cukrovka neboli diabetes trápí dnes mnoho lidí a řadí se mezi takzvané civilizační choroby. Neznamená to ale, že by se s ní nepotýkali lidé již v dávné minulosti. A právě z té doby se nám dochovaly i některé možnosti podpory její léčby přírodní cestou. Bylinky sice nejsou úplně všemocné, přesto v některých případech dokáží téměř zázraky, věděli to nejen indičtí léčitelé už před tisíci lety.

Proč a jak vlastně vzniká a rozvíjí se cukrovka? Jde o nadměrné množství cukrů v krvi, které nejsou (jako u zdravých lidí) regulovány inzulinem přirozeně se tvořícím v těle. Rozdělujeme ji na diabetes 1. nebo 2. typu podle toho, zda k nižší hladině inzulinu v těle dochází z důvodu autoimunitní likvidace buněk slinivky, která má inzulin produkovat (diabetes 1. typu), nebo zda jde o sníženou citlivost organismu na inzulin, kterého je sice v těle dostatek, ale nemá šanci odvádět svoji práci (diabetes 2. typu). Zatímco za první formu diabetu pacient zpravidla nemůže, u druhého typu je spouštěcím momentem z valné části nezdravý životní styl, příliš mnoho jídla a naopak málo pohybu. Jak na cukrovku přírodní cestou? Pomůže i toto video z YouTube, kanál Dr. Vivek Joshi: Příroda pomůže Pokud se již cukrovka z jakéhokoliv důvodu u pacienta rozvinula, je každopádně třeba změnit životní styl, a to často velmi razantně. Ke zmírnění nepříjemných příznaků této nemoci můžeme kromě lékařem naordinovaných medikamentů využít také léčivou moc samotné matky přírody (nikdy ale nenahrazujme radu odborníka pouhými babskými radami, i když samozřejmě mohou mít hodně do sebe a mohou být pravdivé. I když se rozhodneme využívat přírodní léčbu, vždy je nutný dohled lékaře!). Užitečný zázvor Jestli si nějaká přírodní potravina dokáže poradit s mnoha problémy v těle, diabetes z tohoto seznamu nevyjímaje, pak je to zázvor. Dobře to vědí v Číně, Indii a dalších východních kulturách, kde je zázvor v receptech využíván mnohem hojněji než v Evropě. Je to škoda jedině pro nás samotné a je načase to napravit. Tato aromatická bylinka zvládá aktivovat sekreci inzulínu a navíc napovídá tělu, jak jej co nejlépe využívat. Nezapomínejme na ni. Gymnema sylvestre I tuto bylinku bychom mohli nalézt hlavně v Indii a na jihovýchodě asijského kontimentu. Její nespornou výhodou pro diabetiky je schopnost zvyšovat produkci inzulinu v těle a také zpomalovat vstřebávání glukózy. Tím udržuje stabilnější hladinu cukru v krvi a nedochází k tak náhlým a silným výkyvům. Navíc pomáhá k redukci hmotnosti, mimo jiné i snižováním míry chuti na sladkosti. Jak to zvládne? Poté, co dobře rozžvýkáte lístek téhle bylinky, bude totiž cukr chutnat - jemně řečeno - nedobře. Kouzelná šalvěj? Jaké další bylinky mohou pomoci v boji s tímto tichým a většinou také dlouhou dobu skrytým zabijákem? Jednou z nich je například docela obyčejná šalvěj, kterou jsme zvyklí pít hlavně ve formě čaje. Právě tato bylinka dokáže pomáhat při snižování hladiny cukru v krvi převážně tím, že látky v ní obsažené stimulují vyplavování větších dávek inzulinu. Nejlepších výsledků šalvěj dosahuje v případě, kdy pacient vypije šálek čaje nalačno. Oregano nejen na maso Oregano se pravděpodobně najde téměř v každé domácnosti, je totiž součástí mnoha běžných receptů. Kromě toho ale dokáže také bojovat s diabetem, a to podporou činnosti slinivky břišní. Navíc snižuje chuť na sladké, čímž pomáhá pacientům zvládat přísnou dietu. Velkou výhodou oregana je také jeho schopnost posilovat obecnou imunitu organismu, která je vždy jen a jen k dobru věci. Oregano dokáže v našem těle kouzla. Cukrovka to bude mít těžké... Zdroj: Pixabay Rozmarýn dokáže divy Stejně jako zmiňované oregano používáme často také rozmarýn, aniž bychom si uvědomovali, o jak prospěšnou bylinku jde. A přitom dokáže nejen vyrovnávat hladinu cukru v krvi, ale napomáhá také při regulaci takzvaného špatného a podporuje dobrý cholesterol. Navíc s jeho pomocí snáze udržíme hmotnost v požadovaných hodnotách. A to je jistě bonus, na který bychom neměli zapomínat. Aloe vera Podle některých reklam se může zdát, že aloe vera dokáže pomoci v jakékoliv situaci. I když se to zdá být neuvěřitelné, je to téměř tak. Nebudeme se proto divit, že je prospěšná i v podpoře léčby cukrovky. Jak? Hlavně tím, že dokáže bojovat proti zánětům v těle, a právě ty s cukrovkou úzce souvisí. Kromě toho budou mít z její konzumace prospěch také trávicí soustava, pokožka nebo vlasy. Bylinek je spousta Kromě již zmiňovaných bylin se můžeme při zmírňování projevů diabetu spolehnout také na ženšen, gurmar, pískavici (řecké seno), ginkgo bilobu nebo třeba bazalku. Že jste o tom neměli ani ponětí? Nejste sami, zkrátka příroda dobře ví, co dělá. A když už jsou na světě nemoci, jsou také přírodní produkty, které nám s nimi pomáhají. Jen si jich dobře všímat a naučit se je využívat. Začít můžeme už dnes. Čtěte také: Cukrovka: Toto jsou její podivné prvotní příznaky, které možná ignorujete Čtěte také: Cukrovka může vyvolat další potíže. Jak jim předcházet? Zdroje: diasamaritan, nativera, pharmeasy